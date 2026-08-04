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العالم أوروبا

حرائق غابات تكشف قذائف من الحرب العالمية الثانية في قرية فرنسية

قذائف من الحرب العالمية الثانية في لو بورج جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
قذائف من الحرب العالمية الثانية في لو بورج جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
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حرائق غابات تكشف قذائف من الحرب العالمية الثانية في قرية فرنسية

قذائف من الحرب العالمية الثانية في لو بورج جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
قذائف من الحرب العالمية الثانية في لو بورج جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

كشفت حرائق غابات ضخمة قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا عن قذائف تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية في بلدة لو بورج، حيث سُمح لجميع السكان بالعودة إلى منازلهم الاثنين بعد إزالة الذخائر.

وبحسب السلطات المحلية، عثر على نحو 400 قذيفة وقطعة ذخيرة في المنطقة التي أتت النيران فيها على أكثر من 180 منزلاً.

وقال قائد فرق الإطفاء توماس ميمياك إن دوي انفجارات سُمع خلال الحريق كان يُعتقد في البداية أنه ناجم عن انفجار أسطوانات غاز، إلا أنه قد يكون ناتجاً عن انفجار تلك القذائف. وأضاف: «لا نعرف سبب وجودها هناك. نعتقد أنها تُركت ببساطة في المكان»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشمل الذخائر المكتشفة قذائف ألمانية، وفرنسية، معظمها قذائف هاون، إضافة إلى عدد من القذائف المضادة للدبابات شديدة الانفجار.

وشهدت فرنسا منذ بداية الصيف العديد من حرائق الغابات، لا سيما في منطقة بوردو، حيث تمت السيطرة على أخطر حريق تشهده المنطقة منذ العام 1949 بعدما أتى على أكثر من 40 ألف هكتار خلال نحو عشرة أيام، من دون أن يصل إلى مزارع الكروم الكبرى في المنطقة.

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الحرب العالمية الثانية حرائق الغابات فرنسا

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