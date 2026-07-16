ماكرون يحذّر من صيف «شديد» فيما تستعر حرائق الغابات في أوروبا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن بلاده تشهد أشد حرائق غابات ضراوة منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تكافح إدارات الحريق في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة حرائق غابات شديدة.

وذكر ماكرون، أثناء زيارته رجال الإطفاء الذين يعملون على إخماد حريق في غابة فونتين بلو الشهيرة جنوب باريس، أن هذا الصيف سيكون «شديداً»، حيث تم رصد حرائق قياسية بالفعل قبل ذروة موسم حرائق الغابات، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأطلق ممثلو الادعاء العام تحقيقاً بشأن شركة واثنين من موظفيها اللذين كانا يستخدمان منشاراً كهربائياً أثناء إجراء أعمال إصلاح على طريق سريع قريب. ويعتقد محققون أن الشرارات المنبعثة من المنشار تسببت في إشعال الحريق في الغطاء النباتي.

مزارع يستخدم رشاشة للمساعدة في احتواء حريق غابات في غابة فونتينبلو في لو فودو بالقرب من باريس فرنسا 13 يوليو 2026 (رويترز)

وتم القبض على رجل إطفاء متطوع بعد اعترافه بإضرام حريق باستخدام قداحة ووقود، بينما ذكرت تقارير أن رجلاً آخر أسهم دون قصد في نشوب الحريق بعدما رمى عقب سيجارة.

أما في إسبانيا، فقد ذكرت السلطات أن حريقاً في أراغون أتى بالفعل على نحو 4500 هكتار من الغابات والأراضي المغطاة بالشجيرات والأراضي الزراعية. وقالت الحكومة الإقليمية شمال شرقي البلاد إن الحريق الذي يستعر قرب قرية أوريس ما زال خارج السيطرة.

وتم إجلاء عدة قرى قريبة، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن نحو 500 شخص قد تضرروا. وتتوقع السلطات أن تستغرق السيطرة على ألسنة اللهب عدة أيام.