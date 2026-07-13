روسيا تعلن ضبط مسيرات غربية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الاثنين، أنه ضبط طائرات مسيرة صغيرة بنظام التوجيه عبر الرؤية من منظور الطيار الأول (إف بي في) غربية الصنع ومزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي ألقيت على الأراضي الروسية بواسطة طائرات مسيّرة أوكرانية ومناطيد هوائية، وكان من المقرر استخدامها لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. وأشار جهاز الأمن الاتحادي إلى أن هذه الطائرات هبطت في منطقة بريانسك القريبة من أوكرانيا، ثم قام عملاء أوكرانيون بنقلها في مقطورات مزودة بأرضيات مزيفة ومحملة بأجهزة منزلية، عبر أراضي روسيا إلى منطقة تشيليابينسك في جبال الأورال ومنطقة أمور في الشرق الأقصى.

مسيرة أوكرانية (رويترز)

وأضاف أن الخطة كانت تستهدف قاعدتي شاجول وأوكرينكا الجويتين في هاتين المنطقتين، مشيراً إلى أنه جرى اعتقال منفذي المحاولات. وأشار جهاز الأمن الاتحادي الروسي إلى أن الطائرات المسيّرة صُنعت في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والسويد، وكانت تحمل كل منها أكثر من كيلوغرام واحد من المتفجرات، ومزودة أيضاً بأنظمة ملاحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتفادي وسائل التشويش الروسية.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على المصافي الروسية والمؤسسات المرتبطة بالدفاع في الأشهر القليلة الماضية، إذ ضربت أهدافاً تبعد آلاف الكيلومترات عن الحدود الأوكرانية مع روسيا. وأدت هذه الهجمات إلى نقص في الوقود في أنحاء روسيا بعد توقف المصافي الرئيسية عن العمل.