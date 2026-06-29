مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بشمال ألمانيا

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موسكو تُوسّع هجومها وكييف تعزز التعاون مع أوروباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5290030-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%8F%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
صورة وُزّعت الاثنين تظهر محاولات إخماد حريق اندلع في جرار زراعي بفعل غارة روسية على منطقة ميكولايف بأوكرانيا (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)
انعكس جمود العملية السياسية وتراجع التعويل على تحرك أميركي حاسم لدفع التسوية على الوضع الميداني على طرفي جبهات القتال في روسيا أوكرانيا. وفي مقابل ارتفاع منسوب هجمات المسيّرات الأوكرانية داخل العمق الروسي، أطلقت موسكو هجوماً واسعاً في محيط دونيتسك وزابوريجيا؛ في مسعى للضغط على كييف وتحقيق إنجازات ميدانية تعوض عن الخسائر التي سبَّبتها الوتائر المتصاعدة للهجمات على البنى التحتية في مدن روسية عدة.
وغداة إعلان الكرملين أنه لا يتوقع قريباً زيارة للمبعوثين الأميركيين لبحث فرص دفع التسوية السياسية، بدا أن التصعيد الميداني يسيطر على المشهد بكل كامل. وكان الكرملين أشار إلى «انشغال» مبعوثي الرئيس دونالد ترمب بـ«ملفات أخرى»؛ ما أعطى انطباعاً بعدم توقع موسكو تنشيط المسار السياسي قريباً.
في غضون ذلك، تزايدت التحذيرات الداخلية الروسية من خطورة عدم القيام بتحرك كبير ومؤثر لكسر حدة تأثير الهجمات الأوكرانية في الداخل الروسي؛ وهو ما انعكس في شن هجوم واسع النطاق استهدف مدينة دنيبرو التي تقع غربي دونيتسك وشمال منطقة خيرسون.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن مجموعة قوات «الشرق» سيطرت على بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، لتصبح ثاني مركز سكني محرر في المنطقة خلال يومين. وأوضحت «الدفاع الروسية» أن «تحرير بوغوداروفكا أتاح لقوات (الشرق) تثبيت مواقعها على الضفة اليمنى لنهر غايشور، وزعزعة دفاعات العدو في هذا القطاع، كما أنه يمهد لتنفيذ مزيد من العمليات في منطقة أولكساندريفكا وتقدم القوات في دنيبروبيتروفسك». وذكرت «الدفاع الروسية» في تقريرها اليومي أن قواتها تواصل التقدم في مدينتي كراسني ليمان وكونستانتينوفكا الاستراتيجيتين في دونيتسك.
وسيطرت القوات الروسية، وفقاً للبيان، على «4 نقاط ارتكاز للعدو و48 مبنى، وقضت على أكثر من 40 جندياً أوكرانياً في كراسني ليمان خلال يوم، أما في كونستانتينوفكا، فواصلت تطهير الجزء الجنوبي الغربي من المدينة وقضت على نحو 95 عسكرياً أوكرانياً».
في المقابل، أعلنت موسكو أنها تصدت خلال ليلة الأحد - الاثنين وخلال نهار الاثنين لمئات المسيّرات التي أُطلقت من أوكرانيا نحو عدد من المدن الروسية. وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد، الأحد، أن بلاده سوف تواجه التحديات المتصاعدة وتدافع عن أمنها، واتهم الأوكرانيين بمحاولة تعويض الخسائر الميدانية بشن هجمات داخل العمق الروسي تستهدف البنى التحتية المدنية.
«استفزازات»
ووسط هذه الأجواء الميدانية، بدا أن المخاوف من اتساع نطاق التصعيد العسكري سيطرت على الموقف لدى الطرفين، وسط تحذيرات متزايدة في روسيا وجارتها الأقرب بيلاروسيا من توسيع رقعة الحرب والقيام بـ«استفزازات» تستهدف جر مينسك للانخراط مباشرة في المواجهة.
ونفى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، صحة معطيات إعلامية تحدثت عن أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نقل إلى نظيره الروسي رسائل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موضحاً أن «هذا الأمر غير صحيح». وأوضح بيسكوف أن لقاءً غير رسمي جمع الرئيسين بوتين ولوكاشينكو في مقر الإقامة الرئاسي في فالداي يومي 26 و27 يونيو (حزيران)، من دون أن يتضمن أي وساطة أو نقل رسائل من الجانب الأوكراني.
وكانت وسائل إعلام أشارت إلى أن لوكاشينكو التقى قبل محادثاته مع بوتين وفداً أوكرانياً حمَّله رسالة إلى الجانب الروسي.
وشدد بيسكوف على أن قنوات الاتصال القائمة بين موسكو وكييف يجب أن تبقى غير معلنة وبعيدة عن الأضواء؛ من أجل ضمان فاعليتها، مؤكداً أن مسارات الحوار المتعلقة بتسوية الأزمة الأوكرانية «تعمل بشكل أفضل عندما لا تكون علنية». وأضاف بيسكوف أن موقف روسيا من التسوية في أوكرانيا واضح وثابت ولم يشهد أي تغيير، وأن هذا الموقف معروف لدى كييف والولايات المتحدة والمفاوضين الأميركيين، مشيراً إلى أن «التطورات الميدانية على جبهات القتال تعكس بدورها هذه الديناميكية».
وكان لوكاشينكو قال في وقت سابق، إنه أخبر ممثلي زيلينسكي بأن «طبيعة الحرب ستتغير على الفور في حال تم جرّ بيلاروسيا إليها».
وأشار إلى أن زيلينسكي ردّ على هذا التصريح بأن كييف تدرك أنه لا يجب جرّ مينسك إلى النزاع. وتابع: «دعونا نتوصل إلى اتفاق، يجب أن يكون الاتفاق جوهرياً. لا داعي لإثارة الغبار ولا داعي للصراخ. لا نريد قتال الأوكرانيين، موقفنا سلمي ولكن في جميع الأحوال، سنكون إلى جانب روسيا إذا دعت الحاجة».
«ذروة تاريخية»
واللافت، أن مينسك كررت تحذيراتها من محاولات جرّها إلى دائرة الصراع خلال زيارة يقوم بها لوكاشينكو إلى الصين. وبدا أن هذا الموضوع أحد المحاور المطروحة على طاولة محادثات لوكاشينكو مع الزعيم الصيني شي جينبينغ.
وأفادت قناة تلفزيون الصين المركزي، الاثنين، بأن الرئيسين عقدا جولة محادثات مطولة في دار ضيافة دياويوتاي الحكومية. وأكد الزعيم الصيني خلال اللقاء أن «الصين وبيلاروسيا صديقان متينان. لقد صمدت علاقاتنا أمام اختبار الاضطرابات الدولية». وأشار إلى أن العلاقات بين بكين ومينسك تشهد حالياً «ذروة تاريخية»، ودعا إلى الحفاظ على تعاونهما الاستراتيجي.
وكان لافتاً أيضاً أن وزارة الخارجية البيلاروسية أصدرت بياناً شديد اللهجة خلال وجود لوكاشينكو في بكين، أكدت فيه استعداد مينسك لاستخدام كل قدراتها لمواجهة أي اختراق للحدود من جانب أوكرانيا أو تهديدات خارجية تتعرض لها بيلاروسيا.
في غضون ذلك، بدا أن أوكرانيا تعمل أيضاً على تعزيز شراكتها العسكرية مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي، وأعلن رئيس وزراء لاتفيا أندريس كولبيرغس عزم بلاده بالشراكة مع أوكرانيا إنشاء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيّرة على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا.
وجاءت تصريحات كولبيرغس خلال زيارة لقاعدة عسكرية في منطقة لاتغاليا، حيث أكد أن المشروع يأتي في إطار توسيع التعاون بين لاتفيا وأوكرانيا في مجال الصناعات العسكرية، بما يشمل إنشاء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيّرة على الحدود اللاتفية. وأضاف أن بلاده تخطط أيضاً لاستخدام طائرات مسيّرة اعتراضية للتصدي للمسيّرات التي تخترق الحدود مع روسيا وبيلاروسيا، موضحاً أن ذلك سيحدّ من الحاجة إلى إقلاع الطائرات العسكرية في كل مرة، وهو خيار وصفه بأنه مرتفع التكلفة؛ كونه ليس الأفضل ولا الأكثر إنتاجية.
وكان كولبيرغس قد أعلن في وقت سابق، عن «قرار سري يتعلق بالطائرات المسيّرة الأوكرانية التي تدخل الأجواء اللاتفية». وأكد أن انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي سيسمح للدول الأوروبية بالوصول إلى موارد هائلة في الأراضي الأوكرانية، فضلاً عن تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل أسبوعين أن جميع دول الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء المرحلة الأولى من المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد.
وفي المقابل، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الاتحاد الأوروبي «سوف ينهار في حال تم قبول أوكرانيا». ومنح الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022 أوكرانيا ومولدوفا صفة الدول المرشحة. وأطلق نقاشات موسعة لبحث الخطوات العملية لضم البلدين رغم المعارضة الروسية القوية.
روسيا: سنتخذ إجراءات بعد رفع فنلندا حظر استضافة أسلحة نوويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5289980-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
نموذج لغواصة نووية روسية نُصب كنصب تذكاري في سانت بطرسبورغ بروسيا (أ.ب)
موسكو:«الشرق الأوسط»
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موسكو:«الشرق الأوسط»
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روسيا: سنتخذ إجراءات بعد رفع فنلندا حظر استضافة أسلحة نووية
نموذج لغواصة نووية روسية نُصب كنصب تذكاري في سانت بطرسبورغ بروسيا (أ.ب)
قالت روسيا، اليوم الاثنين، إنها ستتخذ إجراءات سياسية وعسكرية تقنية رداً على فنلندا التي تعتزم رفع حظر تفرضه منذ فترة طويلة على استضافة أسلحة نووية على أراضيها.
وذكرت فنلندا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تشترك في حدود بطول 1340 كيلومتراً مع روسيا، في مارس (آذار) أنها ستعدل قانوناً بشأن الأسلحة النووية يعود إلى حقبة الحرب الباردة تماشياً مع دول الشمال الأوروبي المجاورة لها في خطوة قد تفتح الباب أمام نشر قنابل ذرية على أراضيها في أوقات الحرب، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وحذرت روسيا من أن هذا القرار سيجعل فنلندا أكثر عرضة للخطر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تشكل «تهديدات حقيقية» للأمن القومي الروسي، وإن موسكو ستتحرك بسرعة وفاعلية لإعادة ضبط موقفها العسكري والسياسي وفقاً لذلك.
130 مليون نسمة في أوروبا يستعدون لحرارة تزيد عن 35 درجةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5289913-130-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86-35-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9
سيدة في صربيا تعبر بجوار مروحة ترش المياه لتلطيف الجو وسط موجة حارة تضرب دولا أوروبية (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
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باريس:«الشرق الأوسط»
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130 مليون نسمة في أوروبا يستعدون لحرارة تزيد عن 35 درجة
سيدة في صربيا تعبر بجوار مروحة ترش المياه لتلطيف الجو وسط موجة حارة تضرب دولا أوروبية (رويترز)
يستمر الحر في أوروبا حيث يواجه 130 مليون شخص على الأقل ولا سيما في وسط القارة وشرقها، حرارة ستتخطى 35 درجة مئوية خلال فترة من اليوم الاثنين، وفق حسابات «وكالة الصحافة الفرنسية»، ما يشير إلى انحسار موجة القيظ بعدما طالت الأحد أكثر من 190 مليون شخص.
ومن المتوقع بصورة إجمالية أن تتخطى الحرارة القصوى 30 درجة لأكثر من 269 مليون نسمة في أوروبا (خارج تركيا)، مقابل أكثر من 380 مليونا الأحد، وفق التحليل الذي يستند إلى توقعات الأرصاد الجوية الألمانية ومركز الأبحاث المشتركة.
وبحسب هذه التوقعات، فإن الحرارة ستتخطى 35 درجة في منطقة شاسعة حول جبال الكربات ومنطقة البلقان بما يشمل المجر بكاملها تقريبا فضلا عن صربيا ورومانيا وكرواتيا والنمسا وجنوب بولندا وغرب أوكرانيا.
وشعرت دول في منطقة البلقان، الاثنين، بتأثير موجة حارة غير مسبوقة تسببت في زيادة بالمئات في أعداد الوفيات عن المعدلات الطبيعية، وعطلت الحياة اليومية في أنحاء أوروبا لأكثر من أسبوع، وسط مخاوف متزايدة من انتشار حرائق الغابات.
وصدرت تحذيرات من أن درجات الحرارة قد ترتفع مجددا اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل في دول مثل فرنسا وألمانيا، بعد أن شهد غرب ووسط أوروبا ذروة الموجة وتبعاتها خلال الأيام القليلة الماضية
كما يطال الحر الشديد 30 مليون شخص في إيطاليا ولا سيما في سهل بو المكتظ بالسكان، والجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة الإيبيرية المعتادة على الحر الشديد.
وفي فرنسا حيث تنحسر موجة الحر غير أنه يتم الإبقاء على حال الطوارئ الصحية، فستطال درجات الحرارة القصوى حوالى ثلاثة ملايين شخص.
وفي كرواتيا، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من الدرجة الحمراء، اليوم الاثنين، يشمل مناطق عدة، من بينها العاصمة زغرب ومدينتا سبليت ودوبروفنيك وهما من الوجهات السياحية.
ويكافح عشرات الأفراد من فرق الإطفاء، بدعم من أربع طائرات، حريق غابات يلتهم أشجار الصنوبر في جزيرة فيس السياحية على البحر الأدرياتيكي، على بعد نحو 55 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من سبليت.
وفي صربيا المجاورة، حذرت هيئة الأرصاد من أن درجات الحرارة ستصل إلى 39 درجة مئوية، اليوم الاثنين.
وإلى الجنوب، تمكنت ألبانيا من احتواء حريق غابات التهم مساحات واسعة من الشجيرات وأشجار الزيتون قرب قرية كلوس مطلع الأسبوع.
وقال علماء إن الموجة الحارة، التي بدأت في 20 يونيو (حزيران)، هي الأسوأ على الإطلاق في أوروبا، إذ تسببت الحرارة اللافحة في تعطيل توليد الكهرباء وإلحاق أضرار بالبنية التحتية وإجهاد أنظمة الرعاية الصحية.
وسجلت فرنسا نحو ألف حالة وفاة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال موجة الحر. وأشارت الوكالة المعنية بالصحة العامة إلى أن معظم الوفيات من كبار السن وحذرت من احتمال ارتفاع العدد.
وأشار علماء إلى أن مثل هذه الموجة دون تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري «مستحيلة نظريا»، وأن الموجة دفعت لزيادة احتمال ارتفاع درجات الحرارة في الليل هذا الأسبوع بما يفوق بنحو مئة مرة ما كانت عليه قبل عقدين.
وقال لوكا ميركالي رئيس الجمعية الإيطالية للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة مرشحة للارتفاع مجددا اعتبارا من الخامس أو السادس من يوليو (تموز).