توجيه اتهامات لثنائي «إن بي إيه» بسبب المراهنات

تشيلسي يكشف كواليس رحيل مدربه السابق ماريسكا إلى مان سيتي

قال نادي تشيلسي الإنجليزي إن مدربه الإيطالي السابق إنزو ماريسكا كان مركزاً بشكل كبير على فرصة خلافة الإسباني جوسيب غوارديولا في مانشستر سيتي، وذلك خلال فترة تدريبه للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر سيتي أعلن تعيين المدرب الإيطالي بعقد لمدة ثلاثة أعوام بعد الموافقة على تسوية مع تشيلسي وصلت إلى 17 مليون جنيه إسترليني (4.‏22 مليون دولار).

وكان عقد ماريسكا يتبقى منه أكثر من ثلاث سنوات مع تشيلسي حينما غادر النادي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية، بالإضافة إلى علاقته المتوترة مع إدارة وملاك النادي.

وسارع تشيلسي إلى إصدار بيان، بعد إعلان مانشستر سيتي تعيين ماريسكا، ليوضح الحقائق حول رحيله عن تشيلسي، كما أكد أن المدرب الإيطالي سيدفع بنفسه تعويضاً للنادي وفقاً للتسوية.

وقال تشيلسي في بيانه: «بعد التطورات الأخيرة نرى أنه من المهم أن نشرح لجماهيرنا ماذا حدث ولماذا غادر مدربنا السابق النادي في الأول من يناير 2026».

وأضاف: «في خريف العام الماضي أخبرنا مدربنا السابق أنه لديه فرصة لخلافة جوسيب غوارديولا بنهاية الموسم الجاري، بدا واضحاً لنا رغبته القوية في خلافة غوارديولا وأنه حريص على الحصول على تلك الفرصة، رغم العقد الطويل الذي يربطه بنا والذي ليس لديه الحق في فسخه».

وأوضح: «لا يوجد نادٍ يريد التخلي عن مدربه في منتصف الموسم، ورغم ذلك فإنه بعد قراره بعدم مواصلة مشواره حتى نهاية الموسم، لم يكن لدى النادي أي خيار سوى حماية لاعبينا وجماهيرنا وقبلنا الاستقالة».

وتابع تشيلسي في بيانه: «في ظل هذه الظروف ونظراً للاحترام المتبادل بين الناديين، تم التوصل إلى اتفاق تسوية مع مانشستر سيتي، والذي يتضمن دفع تعويضات، كما تم التوصل إلى تسوية أخرى مع مدربنا السابق حيث سيدفع تعويضات بموجب ذلك».