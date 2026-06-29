توجيه اتهامات لثنائي «إن بي إيه» بسبب المراهنات

أعلنت السلطات الأميركية، الاثنين، توجيه اتهامات إلى لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» السابقين مالك بيزلي وإد ديفيس، ضمن أحدث دفعة من الاتهامات في إطار تحقيق حكومي بشأن المراهنات الرياضية.
وقال الادعاء العام إن بيزلي، عندما كان لاعباً في صفوف ميلواكي باكس عام 2024، وافق على تعديل أدائه في بعض المباريات بما يتوافق مع اتجاهات المراهنات المرتبطة بتلك اللقاءات.
وقال المدعي العام الأميركي جوزيف نوسيلا جونيور: «مخططات الرشوة والمراهنات الداخلية، مثل هذه القضية التي تورط فيها لاعبان سابقان في الدوري الأميركي للمحترفين ووكيل لاعبين حالي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين استغل معلومات داخلية لتحقيق أرباح، تقوض نزاهة الرياضة الأميركية، وتضر بالجمهور الذي يتابعها».
وأضاف نوسيلا أن المخطط تضمن مبالغ مالية تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، مشيراً إلى أن لائحة الاتهام، التي صدرت عن هيئة المحلفين الكبرى في بروكلين، شملت 6 أشخاص.