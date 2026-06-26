بعد تصرفه بعدوانية... وفاة راكب قُيّد داخل طائرة متجهة إلى بريطانياhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5288757-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%82%D9%8F%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
بعد تصرفه بعدوانية... وفاة راكب قُيّد داخل طائرة متجهة إلى بريطانيا
طائرة تستعد للهبوط في أحد المطارات (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
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لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بعد تصرفه بعدوانية... وفاة راكب قُيّد داخل طائرة متجهة إلى بريطانيا
طائرة تستعد للهبوط في أحد المطارات (رويترز)
فتحت السلطات البريطانية تحقيقاً في وفاة رجل أُخضع للتقييد على متن رحلة جوية قادمة من قبرص إلى المملكة المتحدة، بعد اتهامه بالتصرف بعدوانية والاعتداء على أحد الركاب وأحد أفراد طاقم الطائرة. وتأتي التحقيقات في وقت تسعى فيه الجهات المختصة إلى تحديد ملابسات الحادث، ودور كل من الركاب والشرطة في التعامل معه، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وقال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى إن كالوم كير، البالغ من العمر 35 عاماً، كان قد قُيّد من قبل عدد من الركاب وأفراد طاقم الطائرة على متن رحلة متجهة من مدينة لارنكا القبرصية إلى مانشستر.
وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغاً في نحو الساعة 2:25 من صباح يوم الاثنين، يفيد بأن أحد الركاب كان يتصرف بعدوانية على متن الطائرة، واعتدى على أحد الركاب وأحد أفراد طاقم الضيافة.
وأضاف المتحدث: «صعد الضباط إلى الطائرة فور وصولها، وعثروا على الرجل في مؤخرة الطائرة، حيث كان مقيداً من قبل الركاب وطاقم الطائرة».
وتابع: «قام الضباط باستخدام الأصفاد لتقييده، وسرعان ما تبين أنه فاقد للوعي، فبادروا إلى تقديم الإسعافات الأولية، وبدأوا بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي».
وأعلنت الشرطة أن كير توفي في المستشفى يوم الثلاثاء، بعد نقله لتلقي العلاج.
وفي بيان، قالت عائلة كير: «كان كالوم رجلاً محباً لعائلته، وأباً لثلاثة أطفال صغار رائعين، وعاشقاً للرياضة، وصاحب قلب طيب».
وأحالت شرطة مانشستر الكبرى القضية، وفق الإجراءات الإلزامية، إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC)، نظراً إلى أن أفراد الشرطة تعاملوا مع كير قبل وفاته.
وفي الوقت ذاته، يواصل محققو شرطة مانشستر الكبرى تحقيقاً منفصلاً للوقوف على ملابسات ما جرى على متن الطائرة قبل وصول الضباط إلى موقع الحادث.
وقال رئيس المفتشين مايك ألين: «أدرك أن العديد من ركاب الطائرة شهدوا أعمال العنف والاضطراب التي سبقت وصول الضباط. ونعلم أن الركاب وطاقم الطائرة عملوا على احتجاز الرجل بهدف إنهاء الحادث. ويواصل محققونا العمل لفهم جميع ملابسات الواقعة بشكل كامل».
من جانبها، قالت مديرة التواصل في المكتب المستقل لسلوك الشرطة، أماندا رو، إن المحققين راجعوا الأدلة المتاحة، بما في ذلك تسجيلات الكاميرات المثبتة على أجساد رجال الشرطة، مؤكدة أن الضباط يُعاملون في هذه المرحلة بوصفهم شهوداً، وليسوا محل تحقيق بشأن سلوكهم.
وأضافت: «سيركز تحقيقنا على تصرفات الشرطة، بينما تُجري شرطة مانشستر الكبرى تحقيقاً منفصلاً بشأن تصرفات أفراد الجمهور الذين شاركوا في احتجاز الرجل. وقد تواصلنا مع عائلة السيد كير لشرح دورنا في التحقيق، وسنواصل إطلاعهم، إلى جانب شرطة مانشستر الكبرى، على آخر مستجدات القضية».
من محمد علي كلاي إلى جيانكارلو إسبوزيتو... مشاهير أجانب اعتنقوا الإسلامhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5288752-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
من محمد علي كلاي إلى جيانكارلو إسبوزيتو... مشاهير أجانب اعتنقوا الإسلام
مجموعة من نجوم الفن والرياضة الذين اعتنقوا الإسلام (أ.ف.ب/ نتفليكس/ إنستغرام/ إكس)
تأثّر الممثل والمخرج الأميركي جيانكارلو إسبوزيتو بما لاقاه من معاملة إنسانية وأخلاقية خلال تصويره فيلم «7 Dogs» في الرياض. لم يتوقّف أثرُ حُسنِ معاملة زملائه له عند حدود الراحة والامتنان، بل تخطّاه بأشواط. فوفق الفيديو الذي نشره معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، صلّى إسبوزيتو (68 سنة) في المسجد ونطق بالشهادتين، «بعد ارتياحه في التعامل مع المسلمين أثناء التصوير في المملكة العربية السعودية».
ليس نجم مسلسل «Breaking Bad» أول مشاهير الغرب الذين يُشهِرون إسلامهم، فالتاريخ حافلٌ بالأسماء اللامعة من ممثلين وموسيقيين ورياضيين، بدءاً بمحمد علي «كلاي» وصولاً إلى إسبوزيتو الذي تلقّى تربية كاثوليكية وفكّر في أحد أيام شبابه بأن يصبح كاهناً.
ديف شابيل ومياه زمزم
ديف شابيل، الرجل الذي يقف أمامه الآلاف منتظرين نُكاته وحكاياته الطريفة، وقف في سن الـ17 مذهولاً أمام موظف في مطعم بيتزا. عام 2020، وفي لقاءٍ مع الإعلامي الأميركي المخضرم ديفيد ليترمان، أخبر الممثل الكوميدي الأميركي قصة اعتناقه الإسلام.
في المطعم مقابل بيته في واشنطن، كان أحد العمّال مسلماً وشغوفاً بدينِه. بينه وبين شابيل دارت أحاديث عن الأخلاق والإنسان والروحانيات. على أثر تلك الأحاديث التي حفرت عميقاً فيه، اختار شابيل الإسلام ديانةً وهو على مشارف سنّ الرشد.
كبر شابيل ملتزماً الشعائر الدينية الإسلامية، ومن بينها على وجه التحديد علاقة وثيقة مع مياه زمزم. وفي حوار مع مجلة «تايم»، وصف زيارته لبئر زمزم في مكّة المكرّمة، مشيراً إلى أنّ تلك المياه المباركة هي مصدر راحة بالنسبة إليه. يؤمن شابيل (52 سنة) بأنّ ديانته تساعده في عمله، وهو أطلق على أولاده أسماء إبراهيم، وسليمان، وسناء.
وُلد المغنّي كات ستيفنز في لندن عام 1948 لأبٍ قبرصي من الطائفة الأرثوذكسية وأمٍ سويدية معمدانيّة. تلقّى دراسته في مدرسة كاثوليكية، ثم اختار الموسيقى طريقاً.
خلال إجازةٍ له في المغرب في السبعينات، اكتشف ستيفنز صوت الأذان ما أثار فضوله. لكن كان يجب انتظار بضع سنوات، ليتأكّد من النداء. ففي عام 1976 وبينما كان يسبح على أحد شواطئ ماليبو في الولايات المتحدة الأميركية، تعرّض لحادث غرق. يخبر أنه ناجى ربّه في تلك اللحظة قائلاً: «يا الله إذا أنقذتني سوف أعمل من أجلك».
بعد نجاته من الغرق، تلقّى ستيفنز نسخة من القرآن هديةً من شقيقه. يخبر أنه انجذب إلى محتواه، وقد شكّلت قراءته الكتاب الكريم نقطة تحوّل قرر على أثرها إشهار إسلامه. اختار ستيفنز اسمَ «يوسف إسلام» تيمّناً بالنبي يوسف، ووضع حداً لمسيرته في مجال موسيقى البوب متّجهاً نحو الأغاني الإنسانية والروحية. أما أرباحُ أعماله فيخصّصها لأنشطة خيرية على رأسها تقديم التعليم المجاني لمئات الأطفال المسلمين غير المَحظيّين.
شنيد أوكونور ارتدت الحجاب
تبقى شنيد أوكونور من بين أشهر المغنّين الذين اختاروا الإسلام ديانةً بعد رحلةٍ روحيةٍ عاصفة أخذتها عام 1999 إلى الكهنوت، حيث اختارت اسم «الأمّ برناديت ماري».
لكن عام 2018، وفي الـ52 من عمرها، أشهرت المغنية الآيرلندية الراحلة إسلامها. ارتدت أوكونور الحجاب خلال مراسم ترأسها عالم الشريعة الشيخ عمر القادري واعتمدت اسم «شهداء صدقات».
الأخ جاكسون عاد من البحرين مسلماً
بعد رحلةٍ قام بها إلى البحرين عام 1989، تأثّر المغنّي الأميركي وشقيق الفنان مايكل جاكسون، جرمين، بما رآه من تقوى لدى أبناء البلد ومدى تعلّقهم بديانتهم. ورغم أنه تربّى في عائلةٍ كلُ أفرادها من أتباع «شهود يهوه»، فإنه قرر على أثر تلك الرحلة أن يعتنق الإسلام تحت اسم محمد عبد العزيز شريف.
واصل جاكسون مشواره الموسيقي مستخدماً اسمَه الأصلي، وهو لطالما كرّر أنّ الإسلام منحه السلام، والتواضع والاهتداء.
كاسيوس ماريلوس محمد علي كلاي
في الرياضة كما في الفن، تتعدّد الأمثلة كذلك عن نجومٍ في مجالاتهم اعتنقوا الإسلام. ولعلّ أبرز من انتشرت حكايته في هذا الإطار، هو الملاكم الأسطوري محمد علي المولود كاسيوس مارسيلوس كلاي في الولايات المتحدة الأميركية عام 1942.
خلال طفولته التي كان فيها ضحية للعنصرية، درس كلاي في مدرسةٍ مسيحية معمدانية، ثم جرى تعميدُه في سن الـ12. بعد 5 سنوات تعرّف إلى مجموعة أميركية عُرفت بـ«أمة الإسلام» (Nation of Islam). التزم حضور اجتماعاتها حيث التقى المناضل الحقوقي والوزير المسلم مالكولم إكس، الذي أصبح مُرشدَه الروحي والسياسي، إلى جانب مجموعة أخرى من العلماء المسلمين الذين واكبوه طيلة حياته.
لم يتأخر كلاي في اعتناق الإسلام هو الآخر متّخذاً اسم محمد علي. ردّد أنّ أكثر ما جذبه إلى تلك الديانة هي رسالة العدالة والمساواة التي تحملها. وقد كرّس التزامه الديني برحلتَي حجّ قام بهما إلى مكّة المكرّمة عامَي 1972 و1988.
مايك تايسون مسلمٌ أيضاً
ملاكمٌ آخر سار على خُطى محمد علي هو مايك تايسون، الذي أشهرَ إسلامه عام 1992 في الـ26 من عمره. وفق الرواية المتداولة، فقد حدث ذلك أثناء أدائه عقوبة سجن في ولاية إنديانا، حيث اتّخذ اسم مالك عبد العزيز. أما سبب قراره ذاك فكان تأثّرَه بقراءة مذكّرات مالكولم إكس.
لم يقرّ تايسون يوماً بتلك الرواية مصرّاً على أنّ إشهاره الإسلام جاء قبل السجن، إلّا أنه أرجَعَ الفضل إلى تعاليم الإسلام في منحه السلام والنظام والبوصلة الأخلاقية التي كان يحتاجها من أجل تغيير حياته.
عبد الجبّار وأنيلكا
من بين الرياضيين الذين اعتنقوا الإسلام كذلك، نجم كرة السلة في السبعينات كريم عبد الجبّار المولود فرديناند لويس ألسيندور. عام 1968، في الـ24 من عمره، نطق عبد الجبار بالشهادتَين هو الذي تربّى في المدرسة والكنيسة الكاثوليكيتَين.
مثلُه فعل لاعب كرة القدم الفرنسي نيكولا أنيلكا الذي اعتمد اسم عبد السلام بلال عام 2004، مبقياً على اسمه الأصلي في المهنة. ومنذ الطفولة، تأثّر أنيلكا بالديانة الإسلامية التي تعرّف عليها من خلال صديقَي الطفولة في باريس الممثلَين عمر سي وجمال دبوز.
لماذا يُعد شادي عبد السلام أحد رموز السينما المصرية رغم قلة أعماله؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5288545-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%9F
لماذا يُعد شادي عبد السلام أحد رموز السينما المصرية رغم قلة أعماله؟
المخرج المصري الراحل شادي عبد السلام (وزارة الثقافة المصرية)
بعد 40 عاماً من رحيل المخرج المصري شادي عبد السلام، لا تزال أفلامه رغم قلة عددها تثير اهتماماً لافتاً في مصر، ودول العالم، فقد حازت أعماله قيمة كبيرة كسينمائي جمع بين مواهب عدة في تصميم الملابس، والديكور، والرسم، وكمخرج يعد أحد رموز السينما المصرية، وقد عكست أعماله شغفه بالحضارة المصرية القديمة، وتصدر فيلمه الروائي الطويل «المومياء» قائمة أفضل 10 أفلام عربية بمهرجان دبي السينمائي، كما اختاره الناقد الفرنسي جورج سادول ضمن أفضل 10 أفلام عالمية.
وشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا مساء الأربعاء عرض ثلاثية شادي عبد السلام «الطريق إلى الله» التي تُعد آخر أعماله، وقد توفي قبل استكمالها، وبعدما صور نحو 75 دقيقة منها، وقام صديقه المخرج والباحث السينمائي د.مجدي عبد الرحمن باستكمالها، مستنداً إلى مرافقته له، ومستعيناً بأوراق خطها المخرج الراحل ضمت 129 صفحة لأفكار أولية، ومعالجات، ومسودات تفصيلية لمشاهد الأفلام، وامتلأ المسرح الصغير عن آخره بحضور جماهيري واسع إلى جانب عدد كبير من صناع الأفلام، وتلاميذ المخرج الراحل، ومن بينهم المونتيرة رحمة منتصر التي نفذت مونتاج أغلب أعمال شادي عبد السلام.
تضم ثلاثية شادي عبد السلام الأخيرة 3 أفلام تسجيلية قصيرة، الأول بعنوان «الحصن»، والثاني بعنوان «الدندراوية»، وكانا ضمن مشروع بدأه المخرج الراحل منتصف السبعينات لوصف مصر القديمة سينمائياً، وتدور فكرتهما حول سعي الإنسان المصري لفهم الحياة بشكل صحيح من خلال صلته الدائمة بالله، وقد تم تصوير «الحصن» بمعبد إدفو بمحافظة أسوان (جنوب مصر)، وفي «الدندراوية» صور شادي حلقات الذكر، والمديح، رابطاً بين طقوس المصري القديم -التي تعكسها المخطوطات، والآثار- والإنسان المعاصر، فيما جاء الفيلم القصير الثالث بعنوان «مأساة البيت الكبير» متضمناً مشاهد قام المخرج الراحل بتصويرها تتعلق بمشروع فيلمه «إخناتون» الذي رحل قبل أن ينجزه.
وعَد الناقد أحمد سعد الدين المخرج شادي عبد السلام من أهم المواهب التي ظهرت في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «شادي كان فناناً متكاملاً، فهو مهندس ديكور، ومصمم أزياء، ومخرج، وقد آمن بموهبته وزير الثقافة في عهده د.ثروت عكاشة، وأقام المركز التجريبي للأفلام السينمائية، وعهد إلى شادي برئاسته، ويلفت سعد الدين إلى أنه رغم قلة أفلام شادي، لكنها حققت بصمة قوية، ومهمة كأحد حراس التاريخ المصري».
ورحل شادي عبد السلام في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1986 عن 56 عاماً، ورغم قلة أعماله، حيث أخرج فيلماً روائياً طويلاً «المومياء... يوم أن تحصى السنين» 1969 من بطولة أحمد مرعي، ونادية لطفي، كما أخرج 6 أفلام قصيرة من بينها «شكاوى الفلاح الفصيح» 1970، «جيوش الشمس» 1974، «كرسي توت عنخ آمون الذهبي» 1982، «الأهرامات، وما قبلها» 1984، «رع... مسيس الثاني».
ورأى المخرج سعد هنداوي أن شادي عبد السلام يظل حالة متفردة في تاريخ السينما، مؤكداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن عبد السلام عمل في كل شيء بالسينما، كما أن ثقافته بالتاريخ والحضارة المصرية القديمة جعلته يتجه طول الوقت إليها لينهل منها في أفلامه، مشيراً إلى أن «فيلم (المومياء) الذي أنتجته الدولة هو الفيلم الوحيد الذي لا يزال يحقق دخلاً، حيث تعرضه مهرجانات عالمية، كما أنه الفيلم الوحيد الذي طلب المخرج مارتن سكورسيزي ترميمه من خلال مؤسسته الخاصة، وقد تم اختيار (المومياء) أيضاً بإجماع نقاد مصريين وعرب وأجانب ليكون الفيلم رقم 1 في قائمة أفضل 10 أفلام عربية في استفتاء أقامه مهرجان دبي السينمائي قبل سنوات».
ولفت هنداوي إلى أنه سعى لترميم فيلم المخرج الراحل «كرسي توت عنخ آمون» خلال رئاسته للدورة الـ23 بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، وقد تم تحويله لنسخة رقمية في باريس بمساهمة وزارة السياحة والآثار المصرية.
ووصفت الناقدة صفاء الليثي المخرج شادي عبد السلام بأنه كان مخرجاً استثنائياً، لأن لديه مشروعاً متكاملاً في أفلامه -سواء الروائية أو الوثائقية- وأنه قدم أفلاماً قليلة، لكنها كانت شديدة التأثير محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن فيلمه «شكاوى الفلاح الفصيح» يعد عملاً نادراً في تاريخ مصر وثقافتها، فقد كان يبحث دائماً في أفلامه عن شكل له علاقة بهوية مصر القديمة، وأفكار تتعلق بأهمية تحقيق العدل، وقد جمع بين الشكل الفني المتميز والمضمون الهادف.
جيهان الشماشرجي تتنفس الصعداء بعد براءتها من «السرقة بالإكراه»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5288535-%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87
جيهان الشماشرجي تتنفس الصعداء بعد براءتها من «السرقة بالإكراه»
جيهان الشماشرجي (حسابها على «فيسبوك»)
تنفست الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي الصعداء بعد أن برأتها محكمة جنايات القاهرة، الخميس، من تهمة «السرقة بالإكراه»، وذلك بعد وقت قصير من مثولها في قفص الاتهام بالمحكمة، عقب تسليم نفسها للشرطة قبل بدء الجلسة، تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر بـ«ضبطها وإحضارها» الشهر الماضي.
وقضت المحكمة ببراءة الممثلة المصرية و4 متهمين آخرين من واقعة اتهامهم بسرقة السيدة أميمة محمد بالإكراه في الواقعة التي حدثت بسبب خلاف بين جيهان وزملائها وملاك إحدى الشقق التي تشاركوا في إيجارها لفترة، وانتهت بخلافات بينهم وبين صاحبة الشقة على بعض المنقولات.
وخلال المشاجرة، حررت المجني عليها محضراً في قسم الشرطة زعمت فيه أن المتهمين استولوا على المنقولات المملوكة لها، وخلال محاولتها منعهم من ذلك، قام قائد السيارة بصدمها برفقة باقي المتهمين، ما أدى لإصابتها واستيلائهم على المسروقات، وفق ما ذكرته صاحبة الشقة في المحضر.
وأكدت جيهان في تدوينة كتبتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس (آذار) الماضي أن الواقعة تعود لأكثر من عامين، بسبب خلاف لم تكن طرفاً فيه من الأساس، فيما أكد محاميها أن إدراج اسم موكلته في قرار الإحالة لمحكمة الجنايات جاء على سبيل الشيوع مع عدة أطراف أخرى.
وصدر قرار المحكمة في ثالث جلسات المحاكمة التي شهدت حضوراً إعلامياً كثيفاً مع وصول جيهان الشماشرجي وزملائها إلى المحكمة في الصباح الباكر، علماً بأنها اختفت عن الأنظار في الفترة الماضية بشكل كامل لتجنب إبقائها قيد الحبس الاحتياطي، لحين تسليم نفسها للمحكمة استجابة لقرار «الضبط والإحضار» الصادر عن المحكمة في جلسة الشهر الماضي.
وقضت الممثلة المصرية نحو 4 ساعات في قفص الاتهام خلال جلسة المحاكمة التي عقدت بوسط القاهرة، قبل أن يجري الإفراج عنها عقب تنفيذ إجراءات المحكمة القانونية لتخرج برفقة زملائها.
وقال المحامي المصري محمود عبد الستار إن «الحكم الصادر اليوم يُعد أول درجة، ومن ثم بعد إيداع الحيثيات من المحكمة يمكن للمجني عليها أن تطعن عليه وتعاد المحاكمة من البداية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «حيثيات الحكم ستتضمن الأسباب التي استندت إليها المحكمة لقناعتها ببراءة المتهمين، ما نسب إليهم في قرار الإحالة».
ويعرض للممثلة المصرية في الوقت الحالي فيلمها الجديد «الكلام على إيه؟!» الذي تشارك في بطولته مع مجموعة من الفنانين منهم مصطفى غريب وأحمد حاتم، فيما تنتظر عرض فيلمها مع طه دسوقي الذي يحمل اسم «علشان خاطر جليلة» المتوقع طرحه بالصالات نهاية موسم الصيف الحالي، إضافة إلى تحضيرها للاشتراك في فيلم مع المخرج رامي إمام.
وعدّ الناقد الفني محمد عبد الرحمن أن «الاهتمام الإعلامي بالقضية ارتبط بالنجومية التي حققتها جيهان الشماشرجي في الفترة الأخيرة عبر نجاحاتها في عدة أعمال»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الواقعة ترجع لنحو 3 سنوات، ولم تحظَ وقتها بالاهتمام نفسه إعلامياً».
وأوضح أن «وجود ممثلة شهيرة ضمن قائمة المتهمين جعلت القضية تأخذ مساراً مختلفاً مع تكرار الحديث عن تفاصيلها إعلامياً»، عادّاً أن «الحكم بالبراءة يفترض أن يكون سبباً في إنهاء الجدل حول حقيقة ما حدث باعتبار أن المحكمة فصلت في النزاع القائم بين الأطراف».
ولفت الناقد الفني إلى أن «مثل هذه القضايا لا يكون لها تأثير على مستقبل الفنان المهني، ويقتصر تأثيرها على الزخم الإعلامي، خصوصاً أن الممثلة المصرية التزمت بالإطار القانوني بعد الإعلان عن الخبر، وشرحت الأمر من وجهة نظرها قبل بدء المحاكمة».