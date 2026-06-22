أوكرانيا: حريق وقتيل مصري في سفينة بالبحر الأسود جرَّاء هجوم روسي

قُتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال النيران في سفينة شحن في البحر الأسود جرَّاء هجوم بطائرة مسيَّرة روسية، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا اليوم (الاثنين)، بينما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل «خسائر عدة» إثر الهجوم.

وكتب كوليبا عبر «تلغرام»: «تسببت ضربة بطائرة مسيَّرة باشتعال النيران في سفينة ترفع علم بنما. وقُتل أحد أفراد الطاقم، وهو طاهٍ مصري يبلغ 58 عاماً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت البحرية الأوكرانية قد ذكرت في منشور على تطبيق «تلغرام» أن هجوماً بطائرة مسيَّرة روسية استهدف سفينة تركية لشحن البضائع الجافة تحمل اسم فيكتريس وترفع علم بنما، مما تسبب في اندلاع حريق كبير على متنها.

وأشار المنشور إلى وقوع إصابات بين أفراد الطاقم التسعة، وهم من مواطني مصر وتركيا والهند، مضيفاً أنه تم إنقاذ الجميع.

ولم يقدم المنشور تفاصيل عن الإصابات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي السياق، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين جرَّاء غارات روسية استهدفت منطقتي زابوروجيا وأوديسا، وقال رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة إيفان فيدوروف، في رسالة عبر «تلغرام»: «أُصيب ثلاثة أشخاص، ولا تزال امرأة أخرى محاصرة داخل منزل اشتعلت فيه النيران إثر هجوم شنّه العدو في زابوروجيا (جنوب شرق البلاد)». وأضاف في رسالة لاحقة: «للأسف، تم تأكيد وفاة المرأة التي كانت داخل المنزل»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أوديسا (جنوب البلاد)، أفاد رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة، أوليغ كيبر، بمقتل شخص جرَّاء هجوم بصاروخ باليستي من طراز «إسكندر» مساء الأحد على موقع زراعي.

وتشنّ روسيا غارات على أوكرانيا بشكل يومي منذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022، بينما كثّفت كييف حديثاً هجماتها على الأراضي الروسية.

وأُغلقت مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة الاثنين بعد اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيَّرة، بينما أفادت السلطات المحلية بإسقاط نحو 60 منها.