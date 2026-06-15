السجن 4 سنوات لنجل ولية العهد في النرويج بعد إدانته بالاغتصاب

أُدين ماريوس بورغ هويبي، نجل ولية عهد النرويج، الأميرة ميته ماريت، البالغ من العمر 29 عاماً، بتهمتي اغتصاب وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات.

وبرأه القضاة الثلاثة في قاعة المحكمة رقم 250 بمحكمة أوسلو الجزئية من تهمتي اغتصاب أخريين، لكنهم أدانوه بعديد من الجرائم الأخرى التي اتُّهم بها.

ولم يحضر هويبي جلسة النطق بالحكم، بل شارك فيها عبر تقنية الفيديو.

صورة لماريوس بورغ هويبي نجل ولية عهد النرويج الأميرة ميته ماريت في أول أيام المحاكمة 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

كان الادعاء قد طالب بسجن هويبي سبع سنوات وسبعة أشهر، بينما طالب محاموه بتخفيف الحكم إلى 18 شهراً، ولهم الحق في استئنافه، حسبما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتزوجت والدة ماريوس بورغ هويبي من العائلة المالكة عندما كان في الرابعة من عمره، ورغم أنه نشأ في كنف العائلة، فإنه ليس من العائلة المالكة.

وتعاني ميت ماريت من مرض خطير يتمثل في نوع من التليف الرئوي، وقد أُدرج اسمها مؤخراً على قائمة انتظار زراعة الرئة. وقد سعى محامو ابنها مراراً وتكراراً إلى إطلاق سراحه من السجن ليتمكن من قضاء بعض الوقت مع والدته نظراً لتدهور حالتها الصحية.

ماريوس بورغ هويبي نجل ولية عهد النرويج الأميرة ميته ماريت في طريقه للاجتماع مع محاميه بأوسلو 19 يناير الماضي (رويترز)

بدأ القاضي جون سفيردروب إفيستاد، أحد القضاة الثلاثة في المحاكمة، الجلسة في وقت مبكر من صباح اليوم (الاثنين)، بملخص لنتائجهم، قبل أن يُصدر حكماً من 128 صفحة.

كان هويبي قد أنكر جميع تهم الاغتصاب الأربع الموجهة إليه، لكن القضاة أدانوه باغتصاب امرأتين، إحداهما في ضيعة ولي العهد في سكاوغوم عام 2018، والأخرى في أوسلو عام 2024.

وحسب «بي بي سي»، أُدين أيضاً بالاعتداء على صديقته السابقة، المؤثرة النرويجية نورا هوكلاند.

مع ذلك، بُرِّئ من تهمتَي اغتصاب أخريين، إحداهما مع امرأة التقاها في فندق بأوسلو، والأخرى مع امرأة التقاها في أثناء قضائه عطلة في جزر لوفوتين عام 2023.