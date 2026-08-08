ألماني تعرض للاختطاف في النيجر يصل الجزائر في طريقه إلى برلين

أعلنت الجزائر، السبت، أنها تسلمت مواطناً ألمانياً كان قد تعرض للاختطاف على يد «مجموعة إجرامية مسلحة» قبل نحو أسبوعين في النيجر التي تشهد اضطرابات أمنية.

ومنذ أيام، تتحدث تقارير عن اختطاف مواطن ألماني في النيجر، لكن لم يؤكدها أي مصدر رسمي من قبل.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية بأن مصالح أمن الجيش تسلمت، الجمعة، «الرعية الألماني أولوماسكان سنان الذي كان متواجداً بالنيجر حيث تم اختطافه».

استلام الرعية الألماني "ULUMASKAN SINAN" من طرف مصالح أمن الجيش#وزارة_الدفاع_الوطني_الجزائرية pic.twitter.com/FOPtfG3ohn — وزارة الدفاع الوطني الجزائرية (@mdnGovDz) August 8, 2026

وأضاف البيان الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» أنه تم نقل المواطن الألماني «على متن طائرة خاصة من قاعدة الانتشار الثانوية بإن فزام بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى».

وأشار البيان إلى أن سنان «بحالة صحية جيدة» وسيتم «تسليمه لاحقاً إلى السلطات الألمانية».

وتحدّث سنان، وفق البيان، عن «ظروف اختطافه من طرف المجموعة الإجرامية المسلحة التي احتجزته لمدة أسبوعين تقريباً، كما تقدم بتشكراته للسلطات العسكرية الجزائرية».

وشهدت النيجر خلال العقد الماضي هجمات دامية شنتها جماعات تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، ولم ينجح النظام العسكري الذي تولى السلطة بعد انقلاب في يوليو (تموز) 2023 في احتواء العنف.