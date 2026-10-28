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العالم أميركا اللاتينية

بعد رفضه الاعتراف بفوز دا سيلفا... بولسونارو يصل مع أسرته إلى ميامي الأميركية

المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر بالانتخابات فلافيو بولسونارو (وسط) يصل برفقة عائلته إلى مطار ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر بالانتخابات فلافيو بولسونارو (وسط) يصل برفقة عائلته إلى مطار ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
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بعد رفضه الاعتراف بفوز دا سيلفا... بولسونارو يصل مع أسرته إلى ميامي الأميركية

المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر بالانتخابات فلافيو بولسونارو (وسط) يصل برفقة عائلته إلى مطار ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر بالانتخابات فلافيو بولسونارو (وسط) يصل برفقة عائلته إلى مطار ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وصل فلافيو بولسونارو، المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر، وعائلته إلى مدينة ميامي الأميركية، يوم الأربعاء، بعد مغادرتهم البرازيل، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

جاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد 48 ساعة، رفض فيها بولسونارو الاعتراف بفوز الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، مهدداً بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات.

وكان والد فلافيو، جايير بولسونارو، قد غادر أيضاً إلى ولاية فلوريدا الأميركية بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام لولا، قبل أن يعود إلى البرازيل بعد 3 أشهر. وفي يوم الاثنين، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح تأشيرات دخول لفلافيو بولسونارو وعائلته. يُذكر أن بولسونارو، وهو حليف للرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان قد زار البيت الأبيض في مايو (أيار).

وذكرت هيئة الهجرة الأرجنتينية، يوم الأربعاء، أن بولسونارو غادر البرازيل متوجهاً إلى الأرجنتين، ثم الإكوادور، برفقة زوجته وابنتيه؛ وذلك بعد يوم واحد من حصول السيناتور البالغ من العمر 45 عاماً وعائلته على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

طائرة تقل المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر بالانتخابات فلافيو بولسونارو وعائلته تصل إلى مطار ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

ويخضع بولسونارو لتحقيقات من قبل المحكمة العليا البرازيلية في قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي. وكانت المحكمة قد أمرته بتسليم جوازي سفره؛ العادي والدبلوماسي، بحلول ظهر الثلاثاء، أي بعد يومين من خسارته الانتخابات أمام لولا. ولم يتضح ما إذا كان قد امتثل لهذا الأمر، لكن حلفاء له ذكروا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنه يحمل أيضاً جواز سفر إيطالياً.

وأفادت هيئة الهجرة الأرجنتينية بأن بولسونارو وزوجته، فرناندا أنتونس فيغيرا بولسونارو، وابنتيه كارولينا فيغيرا بولسونارو ولويزا فيغيرا بولسونارو، دخلوا الأراضي الأرجنتينية في الساعة 10:50 من مساء الثلاثاء عبر جسر «تانكريدو نيفيس» الدولي، وهو نقطة حدودية رئيسية تربط البرازيل بمقاطعة ميسيونيس في شمال شرقي الأرجنتين.

وذكرت الهيئة، عبر منصة «إكس»، أن «الأشخاص المعنيين كانوا يحملون وثائق سفر سارية، ولم تكن هناك أي عوائق قانونية تمنع دخولهم البلاد».

وأضافت الهيئة أنه في الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وبعد إتمام إجراءات الهجرة، استقل الأربعة طائرة خاصة تابعة لشركة الطيران «بايريس فلاي» (Baires Fly S.A). ووفقاً لخطة الرحلة المقدّمة، أقلعت الطائرة متجهة إلى مدينة غواياكيل في الإكوادور. من شبه المؤكد، وفق وكالة «أسوشييتد برس»، أن هذه الخطوة ستتسبب في شرخ دبلوماسي كبير بين لولا والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو حليف لترمب كان قد سافر إلى البرازيل للمشاركة في حملة بولسونارو.

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بعد رفضه الاعتراف بفوز دا سيلفا... بولسونارو يصل مع أسرته إلى ميامي الأميركية

المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر بالانتخابات فلافيو بولسونارو (وسط) يصل برفقة عائلته إلى مطار ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر بالانتخابات فلافيو بولسونارو (وسط) يصل برفقة عائلته إلى مطار ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
TT
TT

بعد رفضه الاعتراف بفوز دا سيلفا... بولسونارو يصل مع أسرته إلى ميامي الأميركية

المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر بالانتخابات فلافيو بولسونارو (وسط) يصل برفقة عائلته إلى مطار ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر بالانتخابات فلافيو بولسونارو (وسط) يصل برفقة عائلته إلى مطار ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وصل فلافيو بولسونارو، المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر، وعائلته إلى مدينة ميامي الأميركية، يوم الأربعاء، بعد مغادرتهم البرازيل، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

جاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد 48 ساعة، رفض فيها بولسونارو الاعتراف بفوز الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، مهدداً بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات.

وكان والد فلافيو، جايير بولسونارو، قد غادر أيضاً إلى ولاية فلوريدا الأميركية بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام لولا، قبل أن يعود إلى البرازيل بعد 3 أشهر. وفي يوم الاثنين، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح تأشيرات دخول لفلافيو بولسونارو وعائلته. يُذكر أن بولسونارو، وهو حليف للرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان قد زار البيت الأبيض في مايو (أيار).

وذكرت هيئة الهجرة الأرجنتينية، يوم الأربعاء، أن بولسونارو غادر البرازيل متوجهاً إلى الأرجنتين، ثم الإكوادور، برفقة زوجته وابنتيه؛ وذلك بعد يوم واحد من حصول السيناتور البالغ من العمر 45 عاماً وعائلته على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

طائرة تقل المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر بالانتخابات فلافيو بولسونارو وعائلته تصل إلى مطار ميامي بولاية فلوريدا الأميركية يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

ويخضع بولسونارو لتحقيقات من قبل المحكمة العليا البرازيلية في قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي. وكانت المحكمة قد أمرته بتسليم جوازي سفره؛ العادي والدبلوماسي، بحلول ظهر الثلاثاء، أي بعد يومين من خسارته الانتخابات أمام لولا. ولم يتضح ما إذا كان قد امتثل لهذا الأمر، لكن حلفاء له ذكروا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنه يحمل أيضاً جواز سفر إيطالياً.

وأفادت هيئة الهجرة الأرجنتينية بأن بولسونارو وزوجته، فرناندا أنتونس فيغيرا بولسونارو، وابنتيه كارولينا فيغيرا بولسونارو ولويزا فيغيرا بولسونارو، دخلوا الأراضي الأرجنتينية في الساعة 10:50 من مساء الثلاثاء عبر جسر «تانكريدو نيفيس» الدولي، وهو نقطة حدودية رئيسية تربط البرازيل بمقاطعة ميسيونيس في شمال شرقي الأرجنتين.

وذكرت الهيئة، عبر منصة «إكس»، أن «الأشخاص المعنيين كانوا يحملون وثائق سفر سارية، ولم تكن هناك أي عوائق قانونية تمنع دخولهم البلاد».

وأضافت الهيئة أنه في الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وبعد إتمام إجراءات الهجرة، استقل الأربعة طائرة خاصة تابعة لشركة الطيران «بايريس فلاي» (Baires Fly S.A). ووفقاً لخطة الرحلة المقدّمة، أقلعت الطائرة متجهة إلى مدينة غواياكيل في الإكوادور. من شبه المؤكد، وفق وكالة «أسوشييتد برس»، أن هذه الخطوة ستتسبب في شرخ دبلوماسي كبير بين لولا والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو حليف لترمب كان قد سافر إلى البرازيل للمشاركة في حملة بولسونارو.

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السفر انتخابات دونالد ترمب البرازيل أميركا الأرجنتين أميركا اللاتينية
العالم أميركا اللاتينية

لولا دا سيلفا يحتفل بعيده الـ81 بعد انتخابه لولاية رئاسية رابعة في البرازيل

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (رويترز)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (رويترز)
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لولا دا سيلفا يحتفل بعيده الـ81 بعد انتخابه لولاية رئاسية رابعة في البرازيل

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (رويترز)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (رويترز)

احتفل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الحادي والثمانين، متعهداً العمل «24 ساعة في اليوم»، وذلك بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة متغلباً على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لولا في مقطع مصوّر نُشر على «إنستغرام»: «أريد أن أقطع التزاماً: أن أحقق أفضل ولاية لرئيس في تاريخ هذا البلد».

وأضاف: «سأكرس 24 ساعة يومياً لجعل هذا البلد على النحو الذي يحلم به الكل».

وحقق لولا الذي يبلغ 81 عاماً عودة لافتة في الجولة الثانية، بعدما خسر أمام بولسونارو في الجولة الأولى من الانتخابات، وهي هزيمة دفعت اليسار إلى تكثيف تحركاته في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ما أتاح له الفوز بولاية رئاسية رابعة.

وحصل لولا على نحو 51.8 في المائة من الأصوات مقابل 48.2 في المائة لبولسونارو، بحسب النتائج الرسمية، متقدماً على منافسه بفارق 4.4 مليون صوت، في نتيجة خالفت التوقعات.

وفي مواجهة الانتقادات التي تشكك في قدرته على الحكم بسبب تقدمه في السن، ينشر باستمرار مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهره وهو يمارس التمارين الرياضية.

وخلال الأشهر الأخيرة، دأب على ارتداء قبعة بعد تشخيص إصابته بسرطان في الجلد.

ودعا حزب العمال الذي ينتمي إليه أنصاره إلى الاحتفال بعيد ميلاده الثلاثاء أمام مقر إقامته الرئاسي في برازيليا.

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العالم أميركا اللاتينية

فلافيو بولسونارو يغادر لأميركا بعد خسارة انتخابات رئاسة البرازيل

المرشح الرئاسي البرازيلي المهزوم فلافيو بولسونارو (أ.ف.ب)
المرشح الرئاسي البرازيلي المهزوم فلافيو بولسونارو (أ.ف.ب)
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فلافيو بولسونارو يغادر لأميركا بعد خسارة انتخابات رئاسة البرازيل

المرشح الرئاسي البرازيلي المهزوم فلافيو بولسونارو (أ.ف.ب)
المرشح الرئاسي البرازيلي المهزوم فلافيو بولسونارو (أ.ف.ب)

كشف مصدران أن السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو غادر البلاد متجهاً إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية التي جرت، ​يوم الأحد، ورفضه الامتثال لأمر صادر عن المحكمة العليا بتسليم جوازات سفره، وفقاً لوكالة «رويترز».

ولم ترد السفارة الأميركية في البرازيل على الفور على طلب للتعليق، كما رفض محامي بولسونارو الإدلاء بأي تصريح.

وكان من المتوقع أن يفوز بولسونارو في الانتخابات الرئاسية التي جرت، يوم الأحد، لكنه مُني بهزيمة مفاجئة أمام منافسه اليساري، الرئيس الحالي ‌لويز إيناسيو ‌لولا دا سيلفا. وكان قد ​مُنح، ‌الاثنين، ⁠مهلة ​24 ساعة ⁠لتسليم جوازات سفره في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال، وهي تهمة ينفي ارتكابها، لكن المصدرين قالا إن المهلة انقضت؛ ما أدى إلى إلغاء وثائق سفره.

يُذكر أن والد فلافيو، الرئيس السابق جايير بولسونارو، كان قد توجه أيضاً إلى الولايات المتحدة بعد رفضه الاعتراف بهزيمته ⁠أمام لولا في عام 2022.

وعاد جايير بولسونارو ‌لاحقاً إلى البرازيل، حيث ‌صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 27 عاماً ​بتهمة التخطيط لانقلاب. ولم ‌يعترف ابنه فلافيو رسمياً بالهزيمة حتى الآن، وصرح، ‌يوم الأحد، بأنه سيسعى لإبطال النتائج بدعوى وجود مخالفات انتخابية، في حين أقر حزبه وهو «الحزب الليبرالي»، الاثنين، بفوز لولا.

وأفاد مسؤول رفيع في الشرطة الاتحادية البرازيلية بأن بولسونارو لم يغادر ‌البلاد عبر أي من منافذ الهجرة الرسمية.

من جانبه، رفض باولو فيجيريدو، وهو شخصية ⁠مؤثرة ⁠من اليمين يعمل بمنزلة متحدث غير رسمي باسم عائلة بولسونارو، الإجابة عن أسئلة تتعلق بمكان وجود بولسونارو. وقال في رسالة: «بعد أشهر من العمل المكثف الذي جرى عرقلته بشكل غير عادل، لست في مزاج يسمح لي بالتحدث إلى الصحافة. وإذا كان لدي أي تعليق حول أي مسألة، فسأتواصل معكم».

وكان إدواردو بولسونارو، الشقيق الأصغر لبولسونارو والذي يقيم في الولايات المتحدة، قد صرح قبيل إجراء الانتخابات بأن خسارة الانتخابات ستستدعي الانتقال إلى مكان ​آخر.

وقال في حديثه ​مع مقدم البرامج الصوتية (بودكاست) ستيفن كراودر، هذا الشهر: «إذا لم يفز شقيقي، فأنا أؤيد أن يغادر البلاد».

وأُلغيت جوازات السفر العائدة للمرشح الرئاسي البرازيلي المهزوم فلافيو بولسونارو، بعد عدم امتثاله لأمر بتسليمها، وفق ما أفاد به مصدر في الشرطة «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: «أُلغيت جوازات سفر فلافيو بولسونارو»، مضيفاً أنّه «لا يوجد أي سِجل رسمي يفيد بمغادرته البلاد».

تحقيق في احتمال وجود تمويل أجنبي

يأتي ذلك بعدما أمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية، اليوم، بفتح تحقيق في احتمال وجود تمويل أجنبي لحملة المرشح المحافظ فلافيو بولسونارو، الذي هزمه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأشار القاضي فلافيو دينو إلى أشكال أخرى محتملة من التدخل، مثل «التلاعب» عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة «ميتا» التي وضعها القضاء الانتخابي تحت المجهر خلال الحملة.

المرشح الرئاسي البرازيلي المهزوم فلافيو بولسونارو يتحدث في برازيليا (أ.ب)

ووفق قرار قضائي، اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب القاضي أن يشمل التحقيق «المصدر المحتمل للأموال الأجنبية وحركتها ووجهتها النهائية».

وأوضح القاضي أنه تلقّى طلبات بهذا الشأن من أحزاب عدة؛ بينها «حزب العمال» الذي ينتمي إليه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وطلب القاضي تحديداً من الشرطة الفيدرالية التحقق مما إذا كانت «روكبريدج نتوورك» (Rockbridge Network)، وهي مجموعة محافظة أميركية، قد «شاركت في ترتيبات تهدف إلى الحصول على دعم مالي لصالح الحملة الرئاسية لفلافيو بولسونارو».

كذلك، أمر القاضي دينو بالنظر في شبهات تتعلق بـ«اختلالات متعمدة وتلاعب خوارزمي من جانب شركات الإنترنت، بهدف دعم مرشحين محددين في العملية الانتخابية البرازيلية أو الإضرار بهم».

وكان فريق حملة لولا قد تقدَّم بشكوى أمام القضاء الانتخابي، خلال الفترة الفاصلة بين الجولتين، مندداً بما سماه «تدخلاً» من جانب شركة «ميتا»، متهماً إياها بتقييد انتشار محتواه على منصتيْ «إنستغرام» و«واتساب».

والرئيس اليساري الذي أُعيد انتخابه، الأحد، بنسبة 52 في المائة من الأصوات، رفع خلال حملته شعار السيادة الوطنية، متهماً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمحاولة التدخل في الانتخابات.

وصرح ترمب، الاثنين، بأن الانتخابات البرازيلية يبدو كأنها «مزوَّرة»، في حين هنّأ عددٌ من قادة العالم لولا بإعادة انتخابه لولاية رابعة غير متتالية.

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