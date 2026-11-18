شي وترمب وبوتين يتبادلون التحية في الصين عشية قمتهم غير المسبوقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5342706-%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9
شي وترمب وبوتين يتبادلون التحية في الصين عشية قمتهم غير المسبوقة
شي وترمب وبوتين يتبادلون التحية في الصين (إ.ب.أ)
تبادل رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا التحية في الصين الأربعاء، عشية أول اجتماع ثلاثي رسمي لهم على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن.
وأظهرت لقطات مصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما بيّنتهما يتبادلان عبارات المجاملة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل التقاط صورة جماعية في قمة «أبيك».
وعن احتمال إجراء محادثات ثنائية بين ترمب وبوتين اللذين لم يلتقيا منذ اجتماعهما في أغسطس(آب) 2025 في ألاسكا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للتلفزيون الروسي الرسمي إن تواصلهما سيتم على الأرجح "بشكل غير رسمي".
حُكم على الباكستاني آصف ميرشانت، الثلاثاء، بالسجن 27 عاما، بعد إدانته بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شي وترمب وبوتين يتبادلون التحية في الصين عشية قمتهم غير المسبوقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5342706-%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9
شي وترمب وبوتين يتبادلون التحية في الصين عشية قمتهم غير المسبوقة
شي وترمب وبوتين يتبادلون التحية في الصين (إ.ب.أ)
تبادل رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا التحية في الصين الأربعاء، عشية أول اجتماع ثلاثي رسمي لهم على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن.
وأظهرت لقطات مصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما بيّنتهما يتبادلان عبارات المجاملة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل التقاط صورة جماعية في قمة «أبيك».
وعن احتمال إجراء محادثات ثنائية بين ترمب وبوتين اللذين لم يلتقيا منذ اجتماعهما في أغسطس(آب) 2025 في ألاسكا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للتلفزيون الروسي الرسمي إن تواصلهما سيتم على الأرجح "بشكل غير رسمي".
الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبيل اجتماعهما على هامش قمة «أبيك» في شنجن (رويترز)
أجرى الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين محادثات في الصين، الأربعاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية وروسية، قبل يوم من قمة تاريخية ثلاثية في شنجن تجمعهما مع نظيرهما الأميركي دونالد ترمب.
وتُعقد المحادثات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن، علما بأنها المرة الخامسة التي يلتقي فيها الرئيسان الصيني والروسي منذ بداية العام الحالي.
وقال الرئيس الروسي قبيل لقائه إنه يتوقع أن تكون القمة الثلاثية المرتقبة مع الرئيسَين الأميركي والصيني «مفيدة جداً». وأضاف بوتين عشية الاجتماع المقرّر عقده على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن بجنوب الصين: «أتوقع أن يكون الاجتماع الثلاثي بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة، المقرر عقده على هامش القمة، مفيداً جداً».
وتابع: «في عالم معاصر يعج بالاضطرابات، وفي ظلّ تفكك الاقتصاد العالمي وتصاعد المخاطر العسكرية والسياسية، تشتد الحاجة إلى الوحدة بدلاً من الانقسام، والمساواة بدلاً من الهيمنة، والشراكة بدلاً من العزلة، والحوار بدلاً من الإنذارات».
وأضاف الرئيس الروسي أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا في عام 2022 «فشلت»، معتبراً أن روسيا تجاوزت تلك المرحلة «بكرامة».
وفي اجتماعه مع نظيره الصيني، شدد بوتين أيضاً على هدف إقامة «نظام عالمي أكثر عدلاً».
وسلط الزعيمان الضوء على التطور الإيجابي لشراكتهما. وقال بوتين: «نحن سعداء للغاية بوجودنا هنا بين أصدقائنا»، حسبما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
شي يدعو لتوطيد العلاقات العسكرية والسياسية مع موسكو
من جانبه، دعا الرئيس الصيني إلى توطيد العلاقات في شقيها السياسي والعسكري بين بكين وموسكو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وقال شي إن «على الجانبين تسخير آليات للتبادل بين حكومتي البلدين وهيئتيهما التشريعيتين وجيشيهما وأحزابهما السياسية، بما يضمن التنفيذ الفعّال للتوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين»، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).
وبحسب الكرملين، تناولت المحادثات التي حضرها وفدان من البلدين، سبل التعاون في مجالات مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والمالية، كما تطرقا بحضور عدد محدود من المساعدين إلى قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.
واكتفت الصين بالقول إن الرؤساء شي وترمب وبوتين سيجرون «محادثات معمّقة بشأن حماية السلام العالمي ودعم الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الرئيسية» على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
وستشمل المحادثات حرب إيران ونزع الأسلحة النووية، بحسب واشنطن، بعدما انقضت مدة معاهدة أميركية-روسية تتعلّق بالأسلحة النووية في فبراير (شباط).
ولطالما أصرت بكين على ضرورة خفض الولايات المتحدة وروسيا ترسانتيهما النوويتين الضخمتين قبل الخوض في أي مباحثات بشأن مخزونها هي الأصغر.
الرئيس الصيني يدعو لتعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5342557-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
الرئيس الصيني يدعو لتعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي
الرئيس الصيني شي جينبينغ يلقي كلمة في حفل افتتاح قمة «أبيك 2026» (رويترز)
دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظلّ تزايد الدعوات الموجهة إلى القوى الكبرى لبذل مزيد من الجهود للتصدّي للمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
وقال شي خلال افتتاح أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنجن في جنوب الصين: «علينا أن نبني شراكات للابتكار العلمي والتكنولوجي، وأن نعمّق التعاون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأن ندفع التحوّل نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون».
وأضاف: «من خلال تحويل مكامن قوتنا في الابتكار إلى محرّكات للنمو، يمكننا توفير زخم قوي للنمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز الازدهار في أنحاء المنطقة».
في الوقت نفسه، دعا شي إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، حاثّاً على «تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة».
ولفت إلى أن الصين تسعى إلى «توفير بيئة أكثر استقراراً وقابلة للتنبؤ وأكثر فائدة للشركات العالمية»، مؤكداً أن بلاده ستواصل توسيع الانفتاح في قطاعَي التصنيع والخدمات.
وتابع: «بدءاً من خفض الرسوم الجمركية وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق واستكشاف الأطر التنظيمية ومعايير الإدارة، ستواصل الصين تنفيذ إصلاحات عميقة».
وتخيّم التوترات التجارية على العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما أحدث ترمب اضطراباً في النظام التجاري العالمي عبر فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، فيما ردت الصين برسوم مضادة وهددت بتقييد بعض صادراتها الاستراتيجية.
وكان ترمب وشي توصلا خلال قمة أبيك في كوريا الجنوبية العام الماضي إلى هدنة في الحرب التجارية بين البلدين، تنتهي مفاعيلها في يناير (كانون الثاني) المقبل.
كذلك، أعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تشديد القيود على تصدير أشباه الموصلات المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الصين، واضعة إجراءاتها في إطار تعزيز الأمن القومي.