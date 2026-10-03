باكستان تستدعي دبلوماسياً هندياً بعد مقتل مدنيَّيْن على الحدود

جل يشاهد أخباراً حول إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ على شاشة تلفزيون في محطة بسيؤول كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

أعلنت سيول، اليوم (السبت)، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخاً باليستياً، وذلك بعد أيام من مطالبتها باعتذار على انفجار اتُهمت بتنفيذه وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين في المنطقة منزوعة السلاح.

ونفت بيونغ يانغ مسؤوليتها عن انفجار لغم أرضي الشهر الماضي أسفر عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين داخل المنطقة منزوعة السلاح، وهي منطقة عازلة مزروعة بالألغام وتفصل بين الكوريتين منذ توقيع اتفاقية الهدنة عام 1953. ووصفت كوريا الجنوبية أمس (الجمعة) بأنّها «حقيرة»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال رئيس الأركان المشتركة في سيول إنّه في ساعة مبكرة اليوم (السبت) «رصد جيشنا إطلاق صاروخ باليستي منطقة وونسان في كوريا الشمالية باتجاه بحر الشرق»، مستخدماً التسمية الكورية لبحر اليابان.

وأضاف أنّ «كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تحافظ على وضع دفاعي قوي عبر تبادل المعلومات بشكل وثيق فيما يتعلّق بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية»، مشيراً إلى أنّ الصاروخ قطع مسافة تزيد على 700 كيلومتر.

وتوصّلت سيول وقيادة الأمم المتحدة إلى أنّ الانفجار الذي وقع الشهر الماضي داخل المنطقة منزوعة السلاح، كان سببه ألغام كورية شمالية زُرعت على الجانب الجنوبي من الحدود.

صورة بثتها كوريا الشمالية لتجربة إطلاق صاروخ موجه مُطوّر عيار 240 في موقع غير مُعلن (أ.ف.ب)

وقام الجيش الكوري الشمالي بزرع ألغام وبناء حواجز مضادة للدبابات على امتداد الحدود ضمن جهود هادفة إلى إغلاقها بشكل دائم، عقب اعتبار كيم جونغ أون كوريا الجنوبية بأنّها «العدو الرئيسي» لبلاده في عام 2024. وحسب وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانغ شين تشول، يُعتقد أنّ الألغام التي تسبّبت في الانفجار الذي أسفر عن إصابة ثلاثة جنود، زُرعت في إطار أعمال تحصين الحدود في بيونغ يانغ.

وحثّ الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ المعروف بمواقفه السلمية، بيونغ يانغ، الخميس، على العودة إلى الحوار، رغم مطالبة جيشه كوريا الشمالية بالاعتذار في اليوم السابق. وردّت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، واصفةً سيول أمس (الجمعة) بأنّها «حقيرة للغاية»، ونافيةً مجدداً أن تكون بيونغ يانغ وراء الانفجار. وسخرت من دعوة لي للحوار، عادّةً أنّها «ذروة المهزلة التي يجب على الجميع مشاهدتها»، مؤكدةً أنّ مطالبة الجيش لبلادها بالاعتذار «أمر سخيف للغاية». وحذر كيم من أن بيونغ يانغ «مستعدة لأي شيء» قد تقوم به سيول على خلفية انفجار اللغم، وذلك في تصريحات جاءت عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً في صباح اليوم التالي.

توترات متصاعدة

وقال محللون إنّ إطلاق الصاروخ الباليستي الأخير سيُعدّ بمثابة استعراض للقوة رداً على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها حكومة كوريا الجنوبية، ولإظهار رفض فعلي للانخراط في الحوار.

وقال يانغ مو جين، الرئيس السابق لجامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «دعت سيول إلى تخفيف التوترات، ولكن بيونغ يانغ ردت بتصعيدها». واعتبر أنّ «الرسالة هي أنّ كوريا الشمالية تسعى إلى المواجهة رداً على حسن النية».

من جانبه، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، الثلاثاء، إنّ الجيش لديه «مجموعة من الإجراءات الضرورية تحت تصرّفنا، وسنقوم بتنفيذها على مراحل» للرد على حادثة المنطقة منزوعة السلاح، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. كذلك، اقترح وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ الجمعة، إجراء محادثات لمعالجة القضايا على امتداد الحدود مع بيونغ يانغ. إلا أنّ كيم يو جونغ رفضت اقتراح تشونغ بإجراء محادثات، عادّةً ذلك «حلم جامح وكلام أحادي الجانب».

ويأتي هذا التصعيد في وقت أثار التقارب الذي أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه بيونغ يانغ مؤخراً، مخاوف من إمكانية تهميش سيول حليفة واشنطن، في أي محادثات نووية تشمل كوريا الشمالية. إلى ذلك، اتهم «حزب قوة الشعب» المعارض في كوريا الجنوبية، الجمعة، الرئيس لي جاي ميونغ بالتقصير في انتقاده بيونغ يانغ عندما كان ذلك مبرراً.

وقال الحزب في بيان: «أُصيب جنود من كوريا الجنوبية، وبدلاً من تلقي اعتذار، سخرت منّا كوريا الشمالية». وأضاف: «لا نرى كيف أن غضّ الطرف بشكل انتقائي عن كوريا الشمالية يخدم كرامة كوريا الجنوبية أو سلامة شعبها».