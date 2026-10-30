بوتين يعرض مساعدة البرهان لإنهاء حرب السودان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للمساعدة في إنهاء الحرب السودانية وإرساء السلام دون إملاءات خارجية، وقدّم إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خريطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الاقتصادية والتقنية، خلال مشاركتهما في القمة الروسية-الأفريقية الثالثة بموسكو. وفي المقابل، دعا البرهان إلى إقامة شراكة استراتيجية مع موسكو، مقترحاً إنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر، في وقت اتهم فيه وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم عسكريين أوكرانيين بالمشاركة في القتال إلى جانب «قوات الدعم السريع».

وجاءت هذه التطورات خلال مشاركة البرهان في القمة الروسية-الأفريقية، حيث أكد تمسّك حكومته بالتوصل إلى سلام «سوداني خالص»، يمهد لانتقال مدني ديمقراطي، بعيداً عن التدخلات والإملاءات الخارجية.

وقال البرهان، في كلمته أمام القمة، إن حكومته تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار بما يحفظ سيادة الدولة وكرامتها ووحدتها، ويحقق تطلّعات السودانيين، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل نابعاً من إرادة السودانيين أنفسهم.

وأضاف أن حكومته تعمل على تهيئة الظروف للانتقال المدني الديمقراطي عبر حوار «سوداني-سوداني»، يضع أسساً مستدامة للاستقرار السياسي، من خلال فترة انتقالية تعقبها انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة إقليمية ودولية.

ووصف البرهان الحرب الدائرة في البلاد منذ أبريل (نيسان) 2023 بأنها «حرب عدوان» تشنها، حسب تعبيره، «ميليشيا متمردة إرهابية»، متهماً قوى إقليمية ودولية بتقديم الدعم السياسي واللوجستي إليها، من دون أن يسمي تلك الأطراف. وأشاد بالمواقف الروسية الداعمة لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، خصوصاً منذ اندلاع الحرب، مثمناً التنسيق والمساندة اللذَين تقدمهما موسكو للخرطوم في المحافل الدولية. وأشار إلى مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدَين، مؤكداً تطلعه إلى تطويرها إلى شراكة استراتيجية تشمل مختلف المجالات.

خريطة طريق روسية

وفي تعقيبه على كلمة البرهان، أكد بوتين أن روسيا تعتز بعلاقاتها التاريخية مع السودان وتوليها أهمية كبيرة، معرباً عن استعداد موسكو لتقديم الدعم والمساعدة لإرساء السلام، دون فرض إملاءات خارجية. وخلال لقاء ثنائي جمع الرئيسين على هامش القمة، أكد بوتين تأييد بلاده وقف الأعمال القتالية والانتقال إلى تسوية سياسية، مشيراً إلى التداعيات الإنسانية للحرب والأضرار الواسعة التي لحقت بالاقتصاد والبنية التحتية السودانية، وفق ما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية.

الرئيس بوتين مجتمعاً مع البرهان في محادثات بموسكو الجمعة (إ.ب.أ)

وسلّم بوتين البرهان ما وصفه المكتب الصحافي للكرملين بأنه «خريطة طريق روسية» للتعاون الثنائي، مقترحاً أن تدرسها الحكومة السودانية وتحدد المشروعات الأكثر ملاءمة لأولوياتها. وتشمل مجالات التعاون المقترحة التجارة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الاقتصاد الرقمي والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية. كما أعلن الرئيس الروسي تخصيص 100 منحة دراسية مموّلة من الدولة للطلاب السودانيين في الجامعات الروسية خلال عام 2026، مع اعتزام زيادة العدد إلى 140 منحة في العام المقبل. ولم تُعلن تفاصيل مالية أو جداول زمنية لتنفيذ المشروعات الواردة في خريطة الطريق، التي تمثّل إطاراً مقترحاً للتعاون، وليست اتفاقيات تنفيذية نهائية.

وفي خطوة تعكس اهتمام الخرطوم بتوسيع التعاون الاقتصادي مع موسكو، طرح البرهان مقترحاً لإنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر، يمكن لروسيا استخدامها لإقامة مستودعات لتخزين الوقود والقمح، حسب وسائل إعلام روسية.

البرهان مخاطباً القمة الروسية-الأفريقية في موسكو الجمعة (إ.ب.أ)

ويكتسب المقترح أهمية خاصة في ضوء الموقع الاستراتيجي للساحل السوداني على البحر الأحمر، والاهتمام الروسي السابق بتعزيز وجوده الاقتصادي والبحري في المنطقة. غير أن المعلومات المعلنة لم تتضمّن اتفاقاً نهائياً بشأن إنشاء المنطقة أو تحديد موقعها، كما لم يتضح ما إذا كان المقترح يرتبط بالمحادثات السابقة بشأن إقامة منشأة بحرية روسية في السودان.

اتهامات بمشاركة أوكرانيين في الحرب

وفي تطور موازٍ، اتهم وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم عسكريين أوكرانيين بالمشاركة في القتال إلى جانب «قوات الدعم السريع»، قائلاً إن السلطات السودانية اعتقلت بعضهم وقتلت آخرين خلال العمليات العسكرية. ونقلت وكالة «نوفوستي» عن سالم، الذي يرافق البرهان في زيارته لموسكو، أن من بين الأوكرانيين الذين جرى اعتقالهم قناصة ومدربين عسكريين، زعم أنهم كانوا يعملون مع «الدعم السريع». وأضاف أن السلطات صادرت أسلحة ومعدات قال إنها تمثّل أدلة على مشاركة عناصر أجنبية في الحرب.

واتهم الوزير متخصصين أوكرانيين بتدريب «قوات الدعم السريع» على استخدام الطائرات المسيّرة، التي قال إنها تُستخدم في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية. وأشار إلى أن الخرطوم تمتلك أدلة على مشاركة أوكرانيين وكولومبيين وأجانب من جنسيات أخرى في القتال. وكشف سالم عن أنه ترأس وفداً زار واشنطن خلال العام الماضي، وسلّم المسؤولين الأميركيين وثائق قال إنها تثبت استخدام أسلحة أميركية في السودان وصلت من أوكرانيا ومصادر أخرى.