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العالم العربي شمال افريقيا

بوتين يعرض مساعدة البرهان لإنهاء حرب السودان

طرح خريطة طريق للتعاون... والخرطوم تقترح منطقة اقتصادية على البحر الأحمر وتتهم أوكرانيين بدعم «الدعم السريع»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرحباً برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان في موسكو الجمعة (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرحباً برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان في موسكو الجمعة (أ.ب)
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بوتين يعرض مساعدة البرهان لإنهاء حرب السودان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرحباً برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان في موسكو الجمعة (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرحباً برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان في موسكو الجمعة (أ.ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للمساعدة في إنهاء الحرب السودانية وإرساء السلام دون إملاءات خارجية، وقدّم إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خريطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الاقتصادية والتقنية، خلال مشاركتهما في القمة الروسية-الأفريقية الثالثة بموسكو. وفي المقابل، دعا البرهان إلى إقامة شراكة استراتيجية مع موسكو، مقترحاً إنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر، في وقت اتهم فيه وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم عسكريين أوكرانيين بالمشاركة في القتال إلى جانب «قوات الدعم السريع».

وجاءت هذه التطورات خلال مشاركة البرهان في القمة الروسية-الأفريقية، حيث أكد تمسّك حكومته بالتوصل إلى سلام «سوداني خالص»، يمهد لانتقال مدني ديمقراطي، بعيداً عن التدخلات والإملاءات الخارجية.

وقال البرهان، في كلمته أمام القمة، إن حكومته تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار بما يحفظ سيادة الدولة وكرامتها ووحدتها، ويحقق تطلّعات السودانيين، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل نابعاً من إرادة السودانيين أنفسهم.

وأضاف أن حكومته تعمل على تهيئة الظروف للانتقال المدني الديمقراطي عبر حوار «سوداني-سوداني»، يضع أسساً مستدامة للاستقرار السياسي، من خلال فترة انتقالية تعقبها انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة إقليمية ودولية.

ووصف البرهان الحرب الدائرة في البلاد منذ أبريل (نيسان) 2023 بأنها «حرب عدوان» تشنها، حسب تعبيره، «ميليشيا متمردة إرهابية»، متهماً قوى إقليمية ودولية بتقديم الدعم السياسي واللوجستي إليها، من دون أن يسمي تلك الأطراف. وأشاد بالمواقف الروسية الداعمة لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، خصوصاً منذ اندلاع الحرب، مثمناً التنسيق والمساندة اللذَين تقدمهما موسكو للخرطوم في المحافل الدولية. وأشار إلى مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدَين، مؤكداً تطلعه إلى تطويرها إلى شراكة استراتيجية تشمل مختلف المجالات.

خريطة طريق روسية

وفي تعقيبه على كلمة البرهان، أكد بوتين أن روسيا تعتز بعلاقاتها التاريخية مع السودان وتوليها أهمية كبيرة، معرباً عن استعداد موسكو لتقديم الدعم والمساعدة لإرساء السلام، دون فرض إملاءات خارجية. وخلال لقاء ثنائي جمع الرئيسين على هامش القمة، أكد بوتين تأييد بلاده وقف الأعمال القتالية والانتقال إلى تسوية سياسية، مشيراً إلى التداعيات الإنسانية للحرب والأضرار الواسعة التي لحقت بالاقتصاد والبنية التحتية السودانية، وفق ما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية.

الرئيس بوتين مجتمعاً مع البرهان في محادثات بموسكو الجمعة (إ.ب.أ)

وسلّم بوتين البرهان ما وصفه المكتب الصحافي للكرملين بأنه «خريطة طريق روسية» للتعاون الثنائي، مقترحاً أن تدرسها الحكومة السودانية وتحدد المشروعات الأكثر ملاءمة لأولوياتها. وتشمل مجالات التعاون المقترحة التجارة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الاقتصاد الرقمي والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية. كما أعلن الرئيس الروسي تخصيص 100 منحة دراسية مموّلة من الدولة للطلاب السودانيين في الجامعات الروسية خلال عام 2026، مع اعتزام زيادة العدد إلى 140 منحة في العام المقبل. ولم تُعلن تفاصيل مالية أو جداول زمنية لتنفيذ المشروعات الواردة في خريطة الطريق، التي تمثّل إطاراً مقترحاً للتعاون، وليست اتفاقيات تنفيذية نهائية.

وفي خطوة تعكس اهتمام الخرطوم بتوسيع التعاون الاقتصادي مع موسكو، طرح البرهان مقترحاً لإنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر، يمكن لروسيا استخدامها لإقامة مستودعات لتخزين الوقود والقمح، حسب وسائل إعلام روسية.

البرهان مخاطباً القمة الروسية-الأفريقية في موسكو الجمعة (إ.ب.أ)

ويكتسب المقترح أهمية خاصة في ضوء الموقع الاستراتيجي للساحل السوداني على البحر الأحمر، والاهتمام الروسي السابق بتعزيز وجوده الاقتصادي والبحري في المنطقة. غير أن المعلومات المعلنة لم تتضمّن اتفاقاً نهائياً بشأن إنشاء المنطقة أو تحديد موقعها، كما لم يتضح ما إذا كان المقترح يرتبط بالمحادثات السابقة بشأن إقامة منشأة بحرية روسية في السودان.

اتهامات بمشاركة أوكرانيين في الحرب

وفي تطور موازٍ، اتهم وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم عسكريين أوكرانيين بالمشاركة في القتال إلى جانب «قوات الدعم السريع»، قائلاً إن السلطات السودانية اعتقلت بعضهم وقتلت آخرين خلال العمليات العسكرية. ونقلت وكالة «نوفوستي» عن سالم، الذي يرافق البرهان في زيارته لموسكو، أن من بين الأوكرانيين الذين جرى اعتقالهم قناصة ومدربين عسكريين، زعم أنهم كانوا يعملون مع «الدعم السريع». وأضاف أن السلطات صادرت أسلحة ومعدات قال إنها تمثّل أدلة على مشاركة عناصر أجنبية في الحرب.

واتهم الوزير متخصصين أوكرانيين بتدريب «قوات الدعم السريع» على استخدام الطائرات المسيّرة، التي قال إنها تُستخدم في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية. وأشار إلى أن الخرطوم تمتلك أدلة على مشاركة أوكرانيين وكولومبيين وأجانب من جنسيات أخرى في القتال. وكشف سالم عن أنه ترأس وفداً زار واشنطن خلال العام الماضي، وسلّم المسؤولين الأميركيين وثائق قال إنها تثبت استخدام أسلحة أميركية في السودان وصلت من أوكرانيا ومصادر أخرى.

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العالم العربي شمال افريقيا

«الداخلية» المغربية تستكمل مشاوراتها الحزبية حول الانتخابات المرتقبة

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (أ.ف.ب)
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (أ.ف.ب)
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«الداخلية» المغربية تستكمل مشاوراتها الحزبية حول الانتخابات المرتقبة

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (أ.ف.ب)
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (أ.ف.ب)

حددت وزارة الداخلية المغربية تاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل آخِر أجَل أمام الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها بشأن التعديلات، المرتقبة على المنظومة القانونية المؤطّرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة لسنة 2027، في إطار التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات المجالس الجماعية والإقليمية والجِهوية والغرف المهنية، وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

في هذا السياق، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس، لقاء ثانياً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، وذلك استكمالاً للمشاورات التي انطلقت، الأربعاء، مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، تنفيذاً للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن اللقاء شكَّل مناسبة لإحاطة مسؤولي الأحزاب الحاضرين بأبرز الموضوعات المطروحة في أفق إعداد المنظومة القانونية، التي ستؤطر انتخابات 2027، مع التركيز على إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها، التي جرى إقرارها خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب، التي نُظّمت يوم 23 سبتمبر (آب) الماضي، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

كما استمعت وزارة الداخلية إلى آراء ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن التدابير، التي يمكن إدراجها ضِمن الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات المقبلة، داعية الأحزاب المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها قبل 15 نوفمبر المقبل، بما يسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية المقترحة، وعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء مرّ في مُناخ إيجابي اتسم بنقاش صريح ومسؤول، مشيرة إلى أن قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية عبّروا عن استعدادهم للانخراط، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح استحقاقات 2027، وجعلها محطة متميزة في مسار تعزيز الاختيار الديمقراطي بالمملكة.

يأتي هذا المسار التشاوري في سياق التحضير المبكر للانتخابات المقبلة، وسط توجه نحو الاستفادة من التدابير التشريعية المعتمَدة في الاستحقاقات النيابية الأخيرة، وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية المؤسسات المنتخَبة.

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«الاتحاد الأوروبي» يقدم دعماً عسكرياً لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
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«الاتحاد الأوروبي» يقدم دعماً عسكرياً لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)

كشف مجلس الاتحاد الأوروبي عن اعتماد إجراء مساعدات عسكرية جديد لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو، مخصص لتوفير معدات للقوات المسلحة الموريتانية.

وأوضح المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي الدعم الثنائي المقدم لموريتانيا عبر مرفق السلام الأوروبي بلغ 75 مليون يورو، مشيراً إلى أن الدعم يشمل قدرات عسكرية لتنفيذ مهام برية وبحرية، بما في ذلك المراقبة والردع والعمليات العسكرية.

وأضاف المجلس أن الإجراء الجديد يتضمن توفير معدات إضافية للمراقبة البرية، استكمالاً للمعدات المقررة ضمن إجراء مساعدات اعتمد عام 2025، بهدف تعزيز قدرة القوات المسلحة على متابعة الأوضاع في مختلف أنحاء الأراضي الموريتانية.

وقال المجلس إن هذه المساعدات تهدف إلى دعم جهود القوات المسلحة الموريتانية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، والحد من مخاطر زعزعة الاستقرار، وحماية وحدة الأراضي الموريتانية، وسيادتها وسكانها المدنيين.

في سياق قريب افتتحت الكلية الوطنية للقيادة والأركان الموريتانية دورة إلزامية حول القيادة النموذجية، بالاشتراك مع الجيش والدرك والحرس والشرطة، وذلك في إطار التعاون بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي.

وأشرف على حفل الافتتاح قائد الكلية، العقيد سيدي محمد ولد حمادي، بينما يتولى تأطيرها اللواء بيرلوجي مونتديرو، خبير من التحالف، على أن تستمر عدة أيام.

وتمتد فترة العمل ضمن التعاون العسكري بين موريتانيا والناتو، والذي يشمل تطوير القدرات الدفاعية الطبية، والتعليم والتكوين العسكري، إلى جانب قطاعات الأمن العسكري والاستخبارات والقوات الخاصة.

وتعود آخر مشاركة بين الطرفين إلى عام 1995، عندما انضمت موريتانيا إلى الحوار الشعبي للحلف. وقد كثفت نواكشوط والحلف اتصالاتهما، بالإضافة إلى بحث التعاون الدفاعي والتحديات الأمنية في منطقة الساحل.

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بعد رفع الفائدة... كيف تتغير أولويات الشراء والادخار لدى المصريين؟

مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)
مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)
TT
TT

بعد رفع الفائدة... كيف تتغير أولويات الشراء والادخار لدى المصريين؟

مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)
مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)

دفع قرار «البنك المركزي» المصري برفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، إلى تساؤلات حول تأثيره على أولويات الشراء والادخار لدى المصريين، خاصة أنه يأتي وسط ضغوط تضخم متزايدة.

وكان «البنك المركزي»، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، الخميس، في أول زيادة منذ مارس (آذار) 2024 ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20 في المائة، وسعر عائد الإقراض إلى 21 في المائة.

وقال في بيان إن «لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر العملية الرئيسية إلى 20.5 في المائة مقارنة بالمستويات السابقة البالغة 19 في المائة للإيداع و20 في المائة للإقراض».

ويأتي القرار وسط تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، الذي وصل سعره إلى نحو 56 جنيهاً، الجمعة.

وكان «المركزي المصري» قد أكد منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر تراجع إلى 14.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي من 14.9 في المائة في أغسطس (آب) الماضي. ويستبعد التضخم الأساسي، السلع الشديدة التذبذب مثل الأغذية، في حين أن التضخم العام يشمل جميع السلع.

وبحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» فقد «ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 3.2 في المائة، والفاكهة بنسبة 2.6 في المائة، واللحوم والدواجن بنسبة 2.5 في المائة خلال سبتمبر الماضي».

مبنى «البنك المركزي» وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

ويعتقد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن قرار رفع الفائدة «يهدف إلى محاولة السيطرة على التضخم»، و«جذب أموال جديدة للبنوك»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن رفع سعر الفائدة «قد يدفع كثيرين إلى إيداع أموالهم في البنوك خصوصاً مع تذبذب الذهب والعقارات»، «كما سيجذب بعض صغار المستثمرين في البورصة ليضعوا نقودهم بالبنوك».

لكنه يشير إلى أن من سلبيات قرار رفع الفائدة أنه «سيؤدي إلى ركود تضخمي وموجة غلاء جديدة»، وفق رأيه.

وقرر «المركزي» نهاية سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة، وأشار في بيان حينها إلى أن قراره جاء «انعكاساً لتقييمه أحدث تطورات التضخم وتوقعاته»، إلى جانب «التغيرات في المخاطر المحيطة بمسار الأسعار والنشاط الاقتصادي».

الخبير الاقتصادي رشاد عبده يقول إنه «توجد علاقة مباشرة وواضحة بين التضخم وسعر الفائدة»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا بد أن يكون سعر الفائدة أعلى من معدلات التضخم، وهو ما يعني أن قرار رفع الفائدة سيؤدي إلى لجوء كثيرين إلى وضع مدخراتهم بالبنوك، وهو ما يسمى إيجابية المدخرات».

ويشير إلى أنه «مع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع، سوف يبحث المواطن عن بدائل استثمارية أخرى، لذلك قد يضع مدخراته بالبنوك بدلاً من شراء الذهب».

مصري يستبدل دولارت داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويعتقد عبده «أن قرار اختيار البدائل الادخارية يرتبط بنفسية المستثمر أو المواطن نفسه... وهناك ثلاثة أنواع، الأول، المستثمر المتحفظ وهذا سيفضل وضع مدخراته بالبنوك لأنها آمنة، والمستثمر المخاطر، وهو الذي يبحث عن أرباح مرتفعة رغم وجود مخاطر، ومثل هؤلاء يفضلون البورصة مثلاً، ويوجد مستثمر متوازن وهو الذي يخاطر لكن بمعدل صغير».

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