فتح رحيل محمد عثمان الميرغني، الذي جمع لعقود بين إرشاد الطريقة الختمية المنتشرة في السودان، ورئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في السودان، باب الخلافة على مصراعيه، ففي الطريقة الدينية، يتمسك عدد من خلفائها بأولوية ابنه الأكبر «علي» في تولي السجادة، بينما تتباين مواقف قيادات الحزب بشأن من يتولى رئاسته، وسط تنافس بين ثلاثة من أبناء الراحل، وتباينات في مواقفهم من الحرب والتحالفات السياسية داخل السودان وخارجه.

وكان لقب مرشد الطريقة الختمية قد آل إلى محمد عثمان الميرغني عقب وفاة والده علي الميرغني عام 1968، في انتقال جرى بسلاسة ومن دون نزاع علني كبير. وفي عام 1982، تولى رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي (إثر وفاة زعيمه الشريف حسين الهندي)، فجمع بين الزعامة الدينية والقيادة السياسية حتى رحيله في القاهرة يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاثة من أبناء الميرغني، هم عبد الله المحجوب ومحمد الحسن وجعفر الصادق، يتنافسون على قيادة الحزب والطريقة، مستندين إلى تيارات ومجموعات داخل السودان وخارجه، وإلى علاقات مع أطراف إقليمية، قال المصدر إنها تدعم بعضهم.

وأوضح المصدر أن عبد الله المحجوب يحظى بدعم دولة إقليمية ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بينما يستند محمد الحسن إلى دعم دولة إقليمية أخرى وقوى سياسية رافضة للحرب، بينها أطراف وقّعت الاتفاق الإطاري. وأضاف أن جعفر الصادق يعتمد على قوى «الكتلة الديمقراطية» التي يترأسها، رغم تباين مواقفه مع بعض توجهات التحالف في مراحل سابقة.

أولوية الابن الأكبر

وحسب المصدر، فإن مباركة محمد الحسن تولي شقيقه الأكبر علي منصب مرشد الختمية أدخلت اسماً رابعاً في ترتيبات الخلافة الدينية، بعدما ظل علي بعيداً عن الخلافات السياسية بين أشقائه. وتعطي التقاليد المتوارثة داخل الأسرة الميرغنية الأولوية للابن الأكبر في تولي مشيخة الختمية، ما لم يعتذر عن قبولها، فيما تخضع رئاسة الحزب لترتيبات تنظيمية ودستورية بات تفسيرها محل خلاف بين قياداته. وقال المصدر إن مجموعة من خلفاء الطريقة تتمسك بهذه التقاليد، وتدعو إلى انتقال السجادة إلى علي الميرغني بصفته الابن الأكبر للزعيم الراحل.

عبد الله الميرغني مع رئيس الوزراء كامل إدريس أثناء تلقي العزاء بالخرطوم (وكالة السودان للأنباء/ سونا)

وكان محمد الحسن قد أعلن، عقب وفاة والده، مباركته تولي شقيقه الأكبر مشيخة الختمية، ووقّع بياناً بصفته «رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب في حياة والده. ورأى مصدر في أمانة التنظيم بالحزب أن أحقية علي في تولي المشيخة تستند إلى تقاليد تعود إلى عهد مؤسس الطريقة، وأن مباركة محمد الحسن جاءت إقراراً بهذه الأحقية. وأضاف أن تلك التقاليد تقضي بمبايعة الابن الأكبر من أفراد الأسرة وخلفاء الطريقة وأتباعها.

من يدير الحزب؟

وفي شأن رئاسة الحزب، قال المصدر في أمانة التنظيم، في تصريحات نقلتها صحيفة «أصوات السودانيين»، إن محمد الحسن مخوّل بإدارة شؤون الحزب حتى انعقاد مؤتمره العام. واستند إلى قرار أصدره والده عام 2013، قضى بحل المؤسسات التنظيمية وتشكيل لجنة تسيير برئاسة محمد عثمان الميرغني ونيابة محمد الحسن، للتحضير للمؤتمر العام.

وأوضح أن وفاة رئيس الحزب تضع على عاتق نائبه في لجنة التسيير مسؤولية مواصلة إدارة شؤون الحزب واستكمال بناء مؤسساته وهياكله التنظيمية.

وفي تصريحات أدلى بها قبل وفاة الميرغني ونقلتها «سودان تريبيون»، قال نائب أمين التنظيم بالحزب أسامة حسونة إن محمد الحسن يستند إلى شرعية دستورية وتنظيمية مستمدة من القرارات التي أصدرها والده عقب مؤتمر المرجعيات.

عبد الله ومحمد الميرغني أثناء تلقيهما العزاء بالقاهرة (صفحة الطريقة الختمية على «فيسبوك»)

في المقابل، قال مستشار رئيس الحزب محمد سيد أحمد، المعروف بـ«الجاكومي»، إن رئاسة الحزب ليست وراثية، وإن اختيار خليفة الميرغني يخضع للشورى ويعود إلى المؤسسات التنظيمية المختصة.

أما جعفر الصادق الميرغني، نائب رئيس الحزب ورئيس تحالف «الكتلة الديمقراطية»، فجدّد في كلمة وداع والده العهد على مواصلة نهجه ورسالته وصون الإرث الديني والوطني للأسرة. ولم يتطرق في كلمته إلى ترتيبات الخلافة السياسية أو الدينية، فيما قرأ بعض المحللين تشديده على صون إرث الأسرة بوصفه إشارة إلى موقفه من الخلافة.

وقال القيادي الاتحادي معتز الفحل لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة الخلافة لم تُحسم بعد، وإن قيادات الحزب والطريقة وأبناء الراحل منشغلون حالياً بمراسم العزاء. وأضاف أن جعفر الصادق وعبد الله المحجوب وأحمد الميرغني حضروا إلى السودان للمشاركة في التشييع، وإنهم لم يبحثوا مسألة الخلافة، قائلاً: «السيد محمد عثمان ليس هيناً لتتم خلافته بهذه السرعة».

خلافات سبقت الرحيل

وتعود الخلافات التنظيمية بين محمد الحسن وجعفر الصادق إلى سنوات سبقت وفاة والدهما، وبرزت إلى العلن عام 2022، حين تباينت مواقفهما بشأن إدارة الحزب وتحالفاته السياسية.

وفي نوفمبر من ذلك العام، أصدر الميرغني توجيهاً مصوّراً كلّف فيه جعفر الصادق بمواصلة مهامه نائباً لرئيس الحزب ومعالجة ما وصفه بـ«التفلتات» التنظيمية، فيما تمسّك تيار محمد الحسن بقرارات تشكيل لجنة التسيير الصادرة عام 2013، وعدّها أساساً لمشروعيته التنظيمية.

وتجددت الخلافات في يونيو (حزيران) 2025، مع صدور قرارات باسم رئيس الحزب تقضي بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي وتعيين أحمد سعد عمر رئيساً له خلفاً لجعفر الصادق. وأثارت القرارات اعتراضات من قيادات اتحادية، فيما تمسكت أطراف أخرى بشرعيتها.

فرصة لإعادة توحيد الاتحاديين

علي الميرغني الجد ونجله محمد عثمان الميرغني (أرشيفية)

وتوقع المحلل السياسي محمد لطيف أن يفتح الفصل بين القيادة الدينية للطريقة الختمية والقيادة السياسية للحزب الباب أمام إعادة توحيد الفصائل الاتحادية، بعدما ابتعد بعضها عن الحزب الأصل بسبب ارتباطه بالمرجعية الدينية. وقال لطيف لـ«الشرق الأوسط» إن مباركة محمد الحسن تولي شقيقه الأكبر علي مشيخة الختمية، بالتزامن مع إعلانه تولي رئاسة الحزب، تمثل تحولاً في العلاقة التاريخية بين القيادتين الدينية والسياسية، بعد عقود جمع فيها والدهما بين المنصبين.

ورأى لطيف أن هذا التطور قد يتيح للحركة الاتحادية فرصة لاستعادة وحدتها ودورها السياسي في السودان. وأشار إلى أن الدعوة إلى وقف الحرب، التي تصدرت المواقف الواردة في بيان محمد الحسن، قد تمهّد لتقارب مع القوى المدنية الداعمة للتحول الديمقراطي.

في المقابل، حذّر المصدر الذي تحدث عن التنافس بين أبناء الميرغني من أن احتدام الخلاف بينهم قد يُفقد الأسرة نفوذها التاريخي في الحزب ويفضي إلى انتقال قيادته إلى خارج البيت الميرغني.

وأشار إلى أن رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي ظلت مستقلة عن مشيخة الطريقة الختمية قبل أن يجمع محمد عثمان الميرغني بين المنصبين، وأن شخصيات سياسية من خارج الأسرة تولت قيادة الحزب، أبرزها إسماعيل الأزهري والشريف حسين الهندي.

وتواجه الحركة الاتحادية، في خضم ترتيبات الخلافة، انقسامات تنظيمية وتباينات بشأن الحرب والتحالفات السياسية، فيما لم تتوصل مكونات الحزب بعد إلى توافق على صيغة لقيادته عقب رحيل الميرغني.