مصر: ميناء دمياط يعمل بـ«كفاءة كاملة» رغم حادث المسيّرة

بعد إعلان الحكومة المصرية رسمياً تعرض ميناء دمياط لهجوم بمسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في «سفينتَي تغييز وتخزين»، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقرار الخدمات المختلفة داخل الميناء، وانتظام العمل به بكامل طاقته التشغيلية بصورة طبيعية، مع استمرار حركة استقبال ومغادرة السفن بمختلف أنواعها.

وأشار مدبولي خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، إلى «تنفيذ مختلف أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع والحاويات والصبّ الجاف والصبّ السائل والبضائع العامة، وفق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، وطبقاً للخطط والجداول الزمنية المعتمدة، مع استمرار وصول السفن إلى الميناء بحسب ما هو مخطط، هذا إلى جانب استقرار ما يتعلق بخدمات الكهرباء».

وأعلن مجلس الوزراء المصري أن التحقيقات الأولية لحادث الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط الأربعاء، أثبتت أنه «ناتج عن طائرة مسيّرة». وأشار المجلس في إفادة له، الخميس، إلى «عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة».

وتُواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات حادث «المسيّرة»، حسب بيان مجلس الوزراء، وأشار إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة الخميس (مجلس الوزراء)

ونفى المتحدث باسم وزارة البترول، محمود ناجي، تأثر إمدادات الغاز المصري بالحادث، وأكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنها «تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي تأثر في حركة التشغيل بسبب الحادث».

وقال ناجي: «الوزارة اتخذت جميع إجراءات السلامة المعتمدة في حالات الطوارئ»، مضيفاً: «عملية الإمدادات مستمرة ولم تتوقف، وخصوصاً أن الوزارة تتعامل بمرونة كاملة في تأمين الطاقة، وتحديداً في فصل الصيف».

وتتخذ الحكومة المصرية عدة إجراءات لتأمين إمدادات الطاقة والغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف، من بينها تأجير أربع سفن تغييز رئيسية، منها ثلاث في ميناء السخنة، وواحدة في دمياط.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت، مساء الأربعاء، نشوب «حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين بميناء دمياط»، وقالت إنه جرى «التعامل مع الموقف وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع». وأكدت الوزارة أن الحادث «لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية».

حركة تشغيل السفن في ميناء دمياط (وزارة النقل المصرية)

وأكد أيضاً المتحدث باسم وزارة النقل، محمد عز، انتظام حركة التشغيل الكامل لميناء دمياط دون تأثر بالحادث، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الميناء «يقدم الخدمات البحرية واللوجستية بانتظام، من حيث عمليات الشحن والتفريغ». واستطرد: «أرصفة المحطات تشهد انتظاماً في حركة استقبال ومغادرة السفن».

ويعد ميناء دمياط، الذي يقع على ساحل البحر المتوسط، محوراً رئيسياً في منظومة النقل البحري واللوجستيات، بحسب وزارة النقل المصرية.

وسجلت حركة التشغيل في ميناء دمياط استقبال ثماني سفن خلال آخر 24 ساعة، في حين غادرت سفينة واحدة الميناء. وتوجد 21 سفينة داخل الميناء، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط.