أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية في غزة تستهدف 3 مربعات سكنية في محيط محور نتساريم الجنوبي بالمنطقة الواقعة قرب مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في أول إقرار علني عن عملية بمحيط الخط الأصفر منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط. وعلى مدار أكثر من عامين نفذت إسرائيل عمليات اغتيال وقصف وتهجير ووسعت المناطق التي تحتلها.

خريطة توضح حدود «الخط الأصفر» بغزة في أكتوبر 2025 ومراحل الانسحاب الإسرائيلي المفترض وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب (البيت الأبيض)

وأفاد منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بأن العملية تستهدف ما سماه بـ«البنى التحتية للإرهاب» في وسط قطاع غزة بمحيط «الخط الأصفر»، محدداً بالأرقام المربعات الثلاثة التي تستهدفها العملية.

ولفت إلى أنه خلال العملية، سيتم إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور في البلوكات المذكورة، داعياً سكان القطاع، إلى الابتعاد عن منطقة نشاط قواته، وذلك حتى صدور تحديث رسمي بشأن انتهاء العملية.

«حماس»: تطورات خطيرة وجريمة جديدة

واعتبرت حركة «حماس»، الإعلان الإسرائيلي عن العملية تطوراً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيداً لتنكر الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها بموجبه، وقالت في بيان إن «أوامر الإخلاء القسري وإجبار الآلاف على النزوح تحت التهديد والقصف تمثل جريمة جديدة بحق المدنيين، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني».

ورأت أن «هذه التحركات العسكرية الخطيرة على الأرض، الهدف منها العمل بشكل ممنهج على حشر المواطنين في شريط ضيق من القطاع، الأمر الذي سيفاقم من الكارثة الإنسانية التي يعشها أكثر من مليوني فلسطيني، وانهيار شبه كامل للخدمات الإنسانية»، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه العملية، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية عن استمرار الصمت والعجز تجاه وقف العدوان وتوفير الحماية للفلسطينيين.

واتهم «مجلس السلام» وهو الهيئة المشرفة ​على خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة كلا من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما لإنهاء الأعمال القتالية، مما يجعل سكان غزة يواجهون ظروفاً متردية ويهدد بانهيار وقف إطلاق النار. وجاء تقييم «مجلس السلام» ضمن تقرير مؤلف من 12 صفحة، واطلعت عليه «رويترز»، وهو الثاني الذي تقدمه الهيئة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ دخول وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة حيز التنفيذ قبل 13 شهراً. ومن المتوقع أن يقدم «مجلس السلام» نتائج التقرير إلى اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال التقرير: «الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث ‌على أرض الواقع تظل ‌الخطر الأساسي الذي يهدد العملية»، محذراً من أن «أي وقف لإطلاق النار لا ​يحقق ‌نتائج ⁠ملموسة لا ​يمكن ⁠أن يصمد للأبد».

وأدانت «حماس» بيان «مجلس السلام» الذي رأت أنه «يساوي بصورة مرفوضة بين عدوان الاحتلال والضحية الفلسطينية، ويأتي في إطار النهج المنحاز الذي يوفر غطاءً سياسياً لانتهاكات إسرائيل».

أين تقع مناطق العملية العسكرية؟

وحدد الجيش الإسرائيلي 3 مربعات هي 660 و661 و666 لنطاق تحركاته العسكرية، ويقع أولها داخل الخط الأصفر، بينما يقع المربعان الآخران خارجه.

وبينما تقيم بعض العائلات في مناطق قرب المربع الأول، لا توجد عائلات مقيمة في المربعين الأخيرين، لكنهما يستخدمان كمسار لتحرك السكان عبر شارع صلاح الدين الرئيسي إلى مناطق مختلفة منها مدينة غزة.

شارع صلاح الدين في قطاع غزة

وبدأ سكان في نطاق مواقع حركة الجيش الإسرائيلي في النزوح باتجاه غرب حي الدعوة وعمق مخيم النصيرات خشية التحركات العسكرية.

وتزامناً مع بدء النزوح وبعد وقت قصير من الإعلان الإسرائيلي، بدأت العملية العسكرية فعلياً على أرض الواقع وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي من آليات ومسيَّرات، للتغطية على حركة الدبابات التي أغلقت بالفعل شارع صلاح الدين، وتجاوزته باتجاه نطاقه الغربي، لتتمركز داخل أطراف قرية المغراقة التي يوجد قربها مخيم كبير للنازحين أنشأته «اللجنة المصرية»، وكذلك على جسر وادي غزة ومحيطه، ومحيط المناطق الواقعة شمال مخيم البريج، وشمال حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات.

وطالت عمليات إطلاق النار مخيم النازحين ووسط مخيم البريج، وشمال مخيم النصيرات، بينما أغلقت محال تجارية أبوابها على شارع صلاح الدين عند مدخل المخيمين.

عمليات تجريف سابقة

وقال مصدر ميداني مقيم بوسط القطاع لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش الإسرائيلي ربما اكتشف أنفاقاً بالمنطقة ومحيطها، خاصةً وأنه كان يقوم منذ أسبوع تقريباً بعمليات تجريف في منطقة أرض الريس المحاذية لموقع العمليات الحالي عند الخط الأصفر، وأقام تلال رملية قرب شارع صلاح الدين»، مرجحاً في الوقت ذاته أن إقامة «نقطة عسكرية وتوسيع مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، وتحريك الكتل الصخرية الملونة بالأصفر (التي يفترض أنها تشير إلى الخط الأصفر) لزيادة مساحة الأراضي التي تحتلها إسرائيل».

وفور بدء العملية العسكرية على الأرض، استهدفت طائرة مسيَّرة إسرائيلية مجموعة أشخاص في عمق قرية المغراقة، مما أدى لمقتل أحدهم على الفور، بينما أصيب آخران بجروح متفاوتة.

مشيعون يحضرون جنازة فلسطينيين اثنين قُتلا في غارة إسرائيلية بمستشفى الشفاء بمدينة غزة أبريل الماضي (رويترز)

وقبل ساعات من التحرك العسكري الإسرائيلي، تسللت عناصر من العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً في منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء إلى أطراف حي الدعوة، وفتشوا عدة منازل وطلبوا عبر مكبرات الصوت من شاب فلسطيني تسليم نفسه، وتبين أنه لم يكن موجوداً بالمنزل، وذلك بعد اقتحامه وتفتيشه والاعتداء على النساء بداخله، وسط إطلاق نار خلال العملية.

وتأتي العملية العسكرية الإسرائيلية، بعد يومين متتالين من تفجير طائرات مسيَّرة لصناديق مفخخة في أسطح منازل سليمة ومتضررة يقطن بها سكان، وكذلك بركسات تجارية وغيرها في مخيم البريج ومحيطه، وكذلك في منطقة الدعوة ومحيط شارع صلاح الدين، الأمر الذي أجبر عوائل تلك المنازل على النزوح منها.

وقتل صباح الأربعاء، فلسطينياً في غارة استهدفت شاباً أمام مقر شرطة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة أخرى في المكان مركبة تابعة للشرطة لم يكن بداخلها أحد. كما قُتل الشاب ثائر الوادية في غارة استهدفته على شارع الرشيد الساحلي جنوب غرب مدينة غزة، ليلتحق بأشقائه الثلاثة الذين قتلوا في غارات سابقة. بينما أعلن عن وفاة طفل متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها الثلاثاء في غارة استهدفت مجموعة من الأشخاص غرب مخيم جباليا مما أدى حينها لمقتل شاب آخر.