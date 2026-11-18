أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم (الأربعاء) أن مروحية عسكرية أردنية من طراز «بلاك هوك» تحطمت أثناء تدريب عسكري، ما أسفر عن إصابة 5 ضباط.
وأضافت: «حادث تحطم الطائرة المروحية أسفر عن إصابة خمسة من مرتبات القوات المسلحة... حيث تراوحت الإصابات بين إصابة واحدة شديدة وأربع إصابات خفيفة».
وقال مصدر عسكري: «باشرت الفرق المختصة إجراءات الاستجابة للحادث، وتم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الموقف... سيتم الإعلان عن أي مستجدات وفقاً للإجراءات المعتمدة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.