يبدو أن الطريق أمام جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ممهَّد للحصول على ولاية رئاسية جديدة، في ظل تعثر محاولات منافسيه لتقديم مرشح قادر على منافسته في الانتخابات المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل، لكن معركته هذه المرة قد لا تكون داخل أروقة كرة القدم، بل أمام المحاكم الأميركية والسلطات التشريعية.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن فرص الإطاحة بإنفانتينو تراجعت مع اقتراب إغلاق باب الترشح، بعدما استبعد الفرنسي آرسين فينغر خوض المنافسة، في حين لم يتمكن الياباني كوزو تاشيما من حشد الدعم الكافي. وبات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو أبرز الأسماء التي تعول عليها بعض الأطراف الأوروبية لمواجهة الرئيس الحالي.

لكن الصحيفة ترى أن التطورات السياسية والقانونية في الولايات المتحدة قد تشكل التهديد الأكبر لإنفانتينو، خصوصاً بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وهو ما قد يمنحهم مساحة أوسع لتكثيف التحقيقات المتعلقة بعلاقاته بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتشير «التلغراف» إلى أن إنفانتينو يواجه ثلاثة مسارات قانونية محتملة قبل موعد الانتخابات، أولها استدعاءات مرتقبة من الكونغرس خلال يناير (كانون الثاني) المقبل لتوسيع التحقيقات في علاقاته بترمب، وثانيها مساعٍ قانونية يقودها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» للحصول على وثائق تتعلق بدور عائلة كوشنر في خطة بيع حصص من كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وثالثها اهتمام محتمل من مدعين اتحاديين أميركيين بملفاته المالية، عقب مطالبات من مبلغين عن مخالفات بفتح تحقيقات في بعض المعاملات.

إنفانتينو قد يواجه ثلاثة مسارات قانونية محتملة قبل موعد الانتخابات (رويترز)

وفي ملف التحقيقات البرلمانية، تركز الأنظار على النائب الديمقراطي جيمي راسكين، العضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب، الذي يتوقع أن يتولى رئاستها في يناير المقبل، وهو ما يمنحه صلاحيات أوسع لاستدعاء إنفانتينو والمطالبة بتقديم وثائق تتعلق بأنشطة «فيفا» وعلاقاته بالإدارة الأميركية.

وكانت اللجنة قد بدأت منذ يوليو (تموز) الماضي التحقيق في صلات رئيس «فيفا» بترمب، بينما تصاعدت الانتقادات بعد اتهام إنفانتينو بعدم تقديم مستوى كافٍ من التعاون مع طلبات الحصول على المعلومات. ونقلت الصحيفة عن مصدر في اللجنة أن جميع الخيارات المتعلقة بالتحقيق لا تزال مطروحة، في ظل ما وصفه بوجود تساؤلات جدية بشأن ممارسات الاتحاد الدولي والمدفوعات المرتبطة بكأس العالم.

ومن بين الملفات التي تثير اهتمام المحققين مسألة عاملة منزلية مهاجرة في منزل إنفانتينو الفاخر بمدينة ميامي، بعدما ظهرت تساؤلات بشأن وضع تصريح عملها، والجهة التي كانت تتولى دفع راتبها. ووفقاً للصحيفة، طلب مبلغون عن مخالفات التدقيق في احتمال إساءة استخدام أموال وموارد مؤسسات غير ربحية، بعدما أشارت وثائق إلى أن العاملة كانت مدرجة على كشوف رواتب «فيفا» في أميركا.

في المقابل، أكد الاتحاد الدولي أن إنفانتينو يتحمل شخصياً تكاليف العاملين في منزله.

كما يواجه إنفانتينو تطورات قضائية في الولايات المتحدة على خلفية مشروع بيع حصص مرتبطة بكأس العالم، بعدما رفضت قاضية أميركية السماح لمؤسسات تابعة لـ«فيفا» بالتدخل في طلب «يويفا» الحصول على وثائق من جوشوا كوشنر وصندوقه الاستثماري «ثرايف كابيتال»، إلى جانب مصرف «جي بي مورغان».

ويتعلق الملف بمشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي سعى إنفانتينو من خلاله إلى جذب استثمارات خاصة مقابل حصص في عوائد مرتبطة بكأس العالم، وكان كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر ترمب، من أبرز المستثمرين المحتملين فيه. وترى الأطراف المعترضة أن الكشف عن الوثائق قد يساعد في تحديد طبيعة الاتفاقات والترتيبات المالية المرتبطة بالمشروع، الذي لم ير النور.

قرار المحكمة الأميركية يمهِّد الطريق أمام محاميّ «يويفا» لمواصلة إجراءاتهم للحصول على الوثائق (رويترز)

وبحسب «التلغراف»، فإن قرار المحكمة الأميركية يمهد الطريق أمام محامي «يويفا» لمواصلة إجراءاتهم للحصول على الوثائق، في مسار قانوني قد تكون له تداعيات تتجاوز الخلاف الرياضي، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى استخدام هذه المعلومات في إجراءات محتملة أمام القضاء السويسري.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الأوروبية لإنفانتينو، إذ سبق أن هددت بعض الأطراف بمقاطعة كأس العالم، قبل أن تتراجع عن موقفها خلال الصيف. كما انتقد المدرب الألماني يورغن كلوب رئيس «فيفا»، قائلاً إنه لم يكن يتوقع أن تسوء الأمور بعد حقبة سيب بلاتر، قبل أن يأتي من يجعل الوضع أكثر سوءاً، في إشارة إلى إنفانتينو.

وفي المقابل، لم يتوقف رئيس الاتحاد الدولي عن التحرك لتأمين الدعم لولاية جديدة، إذ قام خلال الأشهر الماضية بجولة شملت أكثر من 30 دولة وإقليماً، ساعياً إلى تعزيز علاقاته مع الاتحادات الوطنية وكسب تأييدها. وشملت جولته زيارات إلى بوتان وأوزبكستان ومنغوليا، إلى جانب حضوره فعاليات كروية في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأسفرت تحركاته عن تجديد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه له، بعدما سبق أن أبدى تحفظات على بعض مواقفه، كما أعلن اتحاد الكاريبي لكرة القدم، الذي يضم 25 عضواً في «فيفا»، مساندته لترشحه لولاية جديدة.

وتبرز علاقة إنفانتينو بترمب بوصفها أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الحالية، خصوصاً بعد منح الرئيس الأميركي جائزة «فيفا» للسلام في نسختها الأولى، إلى جانب الجدل الذي أثاره تدخل ترمب في قضية إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، قبل أن يتراجع الاتحاد الدولي عن العقوبة، وهو ما أثار مطالبات باستقالة إنفانتينو.

وتقول الصحيفة إن خطة بيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، بمشاركة شركة مرتبطة بعائلة كوشنر، قد تكون من أكثر الملفات التي تستدعي اهتمام الديمقراطيين، لا سيما أن راسكين سيحصل مع توليه رئاسة اللجنة القضائية على صلاحيات جديدة تتيح له إصدار استدعاءات رسمية وإلزام الأطراف بتقديم الوثائق.

وفي الوقت الذي تبدو فيه المنافسة الانتخابية داخل «فيفا» محدودة، مع استمرار إنفانتينو في حشد الدعم من الاتحادات الأعضاء، فإن التطورات الأميركية تفتح أمامه جبهة مختلفة، قد تحدد مسار حملته الانتخابية خلال الأشهر المقبلة. فبينما يسعى منافسوه إلى مواجهته عبر صناديق الاقتراع، تتجه الأنظار إلى واشنطن ونيويورك، حيث قد تحمل التحقيقات والإجراءات القضائية تطورات مؤثرة قبل موعد الانتخابات.