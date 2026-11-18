هددت الحكومة العراقية، أمس (الثلاثاء)، بتطهير جرف الصخر، جنوب بغداد، من «كتائب حزب الله» المتهمة بتهريب النفط من المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، إن الحكومة عازمة على «تطهير (جرف الصخر) من أي جهة تعبث بالنفط»، معلناً «شراء منظومة مسيّرات لجهاز مكافحة الإرهاب».

من جانبها، شددت «الكتائب» على رفضها الانسحاب من المنطقة، لكنها عرضت «السماح لشرطة النفط بحماية الأنابيب في المنطقة». وقال أبو طالب السعيدي، القيادي في الفصيل، إن «العراق على أعتاب أزمة يراد منها إراقة الدماء».

وشدد مسؤول عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، على أن الحكومة «لن تقبل بأي سيناريو لا يفرض سيطرتها الكاملة على المنطقة التي توجد فيها الفصائل منذ 12 عاماً».

في غضون ذلك، تضاربت الأنباء بشأن زيارة أجراها قائد «قوة القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العراق. وبينما شكَّك قيادي في «الإطار التنسيقي» بحدوثها، نقلت تقارير صحافية عن مسؤولين آخرين في التحالف أن المسؤول الإيراني بحث مع الزيدي «حلولاً للتهدئة» مع «الكتائب».