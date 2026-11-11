مقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مجمع ناصر الطبي في غزة

أحيا الفلسطينيون الذكرى الثانية والعشرين لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالدعوة إلى الوحدة الوطنية، مستحضرين سيرة الرجل الذي تحوّل في حياته وبعد رحيله رمزاً للهوية والوحدة الوطنية، وذلك في خضم مرحلة معقدة وصعبة يواجه فيها إرث عرفات وقضية فلسطين مخاطر وجودية غير مسبوقة.

وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في مهرجان مركزي أقيم في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية ماضية على خطى عرفات متمسكة بالثوابت الوطنية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وبالوحدة الوطنية التي «تشكل الأداة الأساسية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية والوجود الفلسطيني».

ودعا الشيخ في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلى «تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، مطالباً «جميع القوى والفصائل بالانضواء تحت إطارها، باعتبارها العنوان السياسي والبيت الجامع للفلسطينيين».

حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة في رام الله في مهرجان إحياء ذكرى عرفات (وفا)

وأضاف الشيخ أن حركة «فتح» واللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» اتخذتا قراراً يمهد لإطلاق حوار وطني، وجرى وقف الإجراءات المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، لإفساح المجال أمام التوافق الوطني على إعادة بناء مؤسسات المنظمة.

وجاءت كلمة الشيخ بعد أن زار برفقة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» ومسؤولين وقادة أجهزة أمنية، ضريح عرفات في رام الله. وقال الشيخ إنه يأمل في نقل الضريح في نهاية الأمر إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وفي قطاع غزة المدمر بفعل الحرب الإسرائيلية على القطاع، نُظم مهرجان لإحياء ذكرى عرفات في «جامعة الأزهر»، رُفعت فيه صور عرفات والأعلام الفلسطينية وأعلام حركة «فتح»، ولكن على نطاق أضيق من الضفة.

ولم تغب صور عرفات في الأراضي الفلسطينية خلال 22 عاماً بعد وفاته، وظلت صورته رئيسية، إلى جانب صورة خلفه محمود عباس في المكاتب الرسمية، ومنتشرة بكثرة في منازل محبيه وعلى الجدران وفي الشوارع، وترتفع مع كل ذكرى ومناسبة ومهرجان وخطاب ومناظرة وانتخابات.

واستعاد معظم المسؤولين الفلسطينيين صورهم مع عرفات، بمن فيهم المسؤولون الفلسطينيون في إسرائيل، وأعادوا نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الكثير من المواطنين الذين التقطوا معه الصور في مناسبات مختلفة.

مطالبات بالكشف عن حقيقة وفاته

وطالب فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن حقيقة وفاته بعد كل هذا الوقت. وكان عباس قد أكد في خطابه الذي أُلقي نيابة عنه أن الوفاء لإرث عرفات يكون بالتمسك بالثوابت الوطنية وبمواصلة العمل على تقرير المصير، والعودة، والاستقلال، والحفاظ على وحدة الأرض، والشعب، والمؤسسات الوطنية، واتهم إسرائيل مجدداً باغتيال عرفات.

وقال عباس إن «اغتيال عرفات لم ينجح في كسر إرادة شعبنا، أو النيل من تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة». واستخدم عباس مصطلح «اغتيال» في إشارة إلى إسرائيل.

ويتهم المسؤولون الفلسطينيون إسرائيل بدس السم لعرفات، وهي فرضية عززتها ظروف ما قبل وأثناء وبعد رحيل عرفات وفحوص لاحقة، وجدت أثراً لمادة البولونيوم المشع على مقتنياته وفي جسده.

ياسر عرفات في بيروت خلال الاجتياح الإسرائيلي (غيتي)

وتوفي عرفات في مستشفى فرنسي في باريس، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، بعد أن تدهورت صحته بشكل مفاجئ قبل أن تنطلق لجنة تحقيق خاصة ترأسها اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، في عمل مكثف، استدعت خلاله مقربين ورجال أمن كانوا يحيطون بعرفات واستجوبتهم، كما أخذت عينات من رفاته لفحص فرضيات حول موته مسموماً.

وأعلن الطيراوي عام 2022 قبل الحرب على غزة أن لجنة التحقيق التي يرأسها لم تنتهِ بعد من التحقيقات، ولم تتوصل لنتائج دقيقة وموضوعية وقاطعة في هذه المسألة. وأكد أن لا أحد يملك معلومات صحيحة ولا حصرية بهذا الخصوص.

وجاءت تصريحات الطيراوي بعد أعوام من قوله إنهم قريبون من إعلان الحقيقة، وتصريح الرئيس محمود عباس بأنه يعرف قاتل عرفات، ولكن من دون أن يعطي اسماً.

وإعلان المتورطين في فرضية التآمر على عرفات يعد مطلباً فصائلياً وشعبياً متكرراً مع كل ذكرى له.

ووجهت فصائل فلسطينية التحية إلى روح عرفات. وقالت الجبهة الشعبية إن مسؤولية الاحتلال عن جريمة اغتياله ثابتة، وإن مواصلة الجهود الجادة لكشف تفاصيل الجريمة كاملة ومحاسبة المسؤولين عنها تبقى واجباً وطنياً لا يجوز التفريط فيه. واعتبرت الجبهة أن الوفاء لعرفات يكون بالاستجابة لاستحقاق الحوار الوطني الشامل، دون إقصاء أو استثناء.

وأضافت: «من هذا المنطلق، تدعو الجبهة إلى الالتفاف حول مبادرة الإنقاذ الوطني باعتبارها أرضية جامعة للحوار والتوافق، ومدخلاً للخروج من المأزق الراهن، واستعادة الوحدة الوطنية».