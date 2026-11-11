زعيم كوريا الشمالية يتفقد بناء قاعدة بحرية رئيسية

زعيم كوريا الشمالية يتفقد بناء قاعدة بحرية رئيسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5340288-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
كيم جونغ أون خلال زيارته قاعدة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي للبلاد (رويترز)
تفقد زعيم كوريا الشمالي، كيم جونغ أون، أعمال بناء قاعدة بحرية على الساحل الشرقي للبلاد، بحسب وكالة الأنباء المركزية.
وذكرت الوكالة أن كيم وضع توجيهات بشأن نشر الأصول الاستراتيجية، وأمر بتعزيز قدرات القيادة والبناء للإسراع في أعمال إنشاء القاعدة البحرية والميناء التابع لها.
وقال تقرير منفصل للوكالة إن كيم تفقد أيضا أكثر من ألف وحدة سكنية جديدة بُنيت في مقاطعة تونغتشون بإقليم كانغوون، بالقرب من موقع بناء قاعدة بحرية كبيرة. ولم تحدد الوكالة ما إذا كانت هذه هي القاعدة نفسها التي تفقدها كيم.
وتكثف كوريا الشمالية جهودها لتحديث أسطولها البحري بقيادة كيم، الذي يركز بشكل متزايد على توسيع «الأصول الاستراتيجية» في المياه الرئيسية.
وقال كيم في سبتمبر (أيلول) الماضي إن قواعد بحرية جديدة تُبنى على الساحل الشرقي، مضيفا أنه سيتم الكشف عن تقدم بحري «مهم» آخر خلال ثمانية أشهر.
زعيم كوريا الشمالية يتفقد بناء قاعدة بحرية رئيسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5340288-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
كيم جونغ أون خلال زيارته قاعدة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي للبلاد (رويترز)
تفقد زعيم كوريا الشمالي، كيم جونغ أون، أعمال بناء قاعدة بحرية على الساحل الشرقي للبلاد، بحسب وكالة الأنباء المركزية.
وذكرت الوكالة أن كيم وضع توجيهات بشأن نشر الأصول الاستراتيجية، وأمر بتعزيز قدرات القيادة والبناء للإسراع في أعمال إنشاء القاعدة البحرية والميناء التابع لها.
وقال تقرير منفصل للوكالة إن كيم تفقد أيضا أكثر من ألف وحدة سكنية جديدة بُنيت في مقاطعة تونغتشون بإقليم كانغوون، بالقرب من موقع بناء قاعدة بحرية كبيرة. ولم تحدد الوكالة ما إذا كانت هذه هي القاعدة نفسها التي تفقدها كيم.
وتكثف كوريا الشمالية جهودها لتحديث أسطولها البحري بقيادة كيم، الذي يركز بشكل متزايد على توسيع «الأصول الاستراتيجية» في المياه الرئيسية.
وقال كيم في سبتمبر (أيلول) الماضي إن قواعد بحرية جديدة تُبنى على الساحل الشرقي، مضيفا أنه سيتم الكشف عن تقدم بحري «مهم» آخر خلال ثمانية أشهر.
مسلّحون يقتلون 8 عناصر شرطة في شمال غرب باكستانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5340210-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%91%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-8-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
هاجم مسلّحون، الأربعاء، قافلة للشرطة الباكستانية كانت متجهة إلى موقع يُستخرج فيه الذهب بصورة غير قانونية في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، بحسب مسؤولين.
وذكر مسؤول إداري في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن 8 من عناصر الشرطة قُتلوا بينما أصيب 13 آخرون. وأضرم المسلحون النار في مركبتين خلال الهجوم، بينما فُقد أثر مركبتين أخريين للشرطة وسيارة خاصة.
وقال المسؤول نفسه إن عناصر الشرطة كانوا في طريقهم إلى موقع يستخرج منه الذهب بصورة غير قانونية قرب غومبات.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم في المنطقة الحدودية، حيث تواجه قوات الأمن تصاعداً في الهجمات المسلحة، التي تقول باكستان إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية فيما تنفي حكومة «طالبان الأفغانية» ذلك.
وكان متحدث باسم هيئة طوارئ محلية قد أفاد، في وقت سابق، الأربعاء، بوقوع «حادثة إطلاق نار تعرض لها عناصر من الشرطة» في منطقة كوهات، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ كانت تعمل على إسعاف نحو 12 شرطياً مصاباً.
وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توتراً منذ وصول «حركة طالبان» إلى السلطة في 2021، وتفاقمت الأزمة عقب اشتباكات حدودية أوقعت قتلى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أدت إلى إغلاق الحدود بشكل شبه كامل.
ورغم تراجع وتيرة الاشتباكات إثر جهود وساطة، فإن النزاع تفاقم في فبراير (شباط) مع إعلان باكستان «حرباً مفتوحة» على جارتها. وقُتل مئات المدنيين جراء المعارك بين البلدين منذ أكتوبر من العام الماضي، وفقاً لأرقام بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قتل مسلحون في إقليم خيبر بختونخوا اثنين من عناصر الشرطة كانا مكلفين بحماية فريق تطعيم ضد شلل الأطفال أثناء تنقله قرب الحدود الأفغانية.
وأُعلنت حال طوارئ في ولاية خيبر بختونخوا الشهر الماضي، في خطوة بررتها السلطات بأنها «رد على تقاعس حكومة الولاية في اتخاذ إجراءات ضد التمرد».
وأدى فرض تدابير الطوارئ إلى تهميش آخر معقل لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية» بزعامة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
كما أفضت هذه الإجراءات الدستورية الاستثنائية إلى حملة واسعة النطاق في أنحاء الولاية ضد أنصار عمران خان أسفرت عن اعتقال المئات منهم.
الصينية المتّهمة بالتجسس على رئيس «إنفيديا» دخلت تايوان بجواز سفر من هونغ كونغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5340096-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%91%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
الصينية المتّهمة بالتجسس على رئيس «إنفيديا» دخلت تايوان بجواز سفر من هونغ كونغ
صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)
استخدمت المرأة المتّهمة بالتجسس لصالح الصين عبر علاقة أقامتها مع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ جواز سفر من هونغ كونغ لدخول تايوان، وفق ما أعلنت إدارة الهجرة في تايبيه الأربعاء، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق في الأمر.
وأقرّ جنسن هوانغ بإقامة علاقة أفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة صينية في شركة «ميغاسبيد»، ومقرها سنغافورة، ويعتقد مسؤولون أميركيون أنها عملت لصالح الاستخبارات الصينية. ورفضت بكين من جانبها تهم التجسس.
وأعلن مجلس إدارة «إنفيديا» الأحد فتح تحقيق بشأن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، ومؤسسها المشارك، علماً بأنه لا توجد صلة قرابة بينه وبين أليس هوانغ.
وقال المدير العام لإدارة الهجرة الوطنية في تايوان، لين هونغ إن، للصحافيين إن «الأجهزة الحكومية المعنية على دراية كاملة بالسجلات والمعلومات ذات الصلة»، مؤكداً أن أليس هوانغ استخدمت جواز سفر من هونغ كونغ لدخول البلاد.
وأضاف: «نحن على اطلاع على كل سجلاتها ذات الصلة بالدخول والمغادرة».
يعد دخول تايوان بالمجمل أسهل بالنسبة لحاملي جوازات السفر الصادرة عن هونغ كونغ مقارنة بأولئك الذين يحملون جوازات سفر من البر الرئيس الصيني، والذين يتعيّن عليهم الحصول على إذن خاص للسفر إلى الجزيرة.
يعود ذلك جزئياً إلى العلاقة الشائكة بين الصين وتايوان التي تلوّح بكين بفرض سيطرتها عليها.
وقالت وزيرة الداخلية التايوانية، ليو شيه - فانغ، إن أليس هوانغ «دخلت البلاد بالفعل، لكنها حالياً في الخارج».
وأفادت النواب في البرلمان بقولها: «لو علمنا أنها جاسوسة لما كنا سمحنا لها بدخول تايوان بكل تأكيد».
وأضافت: «سنعيد النظر في إجراءاتنا، وخصوصاً الفحص المسبق الذي نجريه، وعمليات التحقق الميدانية، والمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إجراءات ما بعد الزيارة».
وأكدت أنه تم حالياً إلغاء الإذن الذي تحمله هوانغ، ما يعني أنه لم يعد بإمكانها الدخول مرة أخرى إلى تايوان.
ورفضت السلطات التايوانية الإفصاح عن تواريخ زيارات هوانغ إلى تايوان، أو الكشف عن عددها.
وقالت ليو الثلاثاء إن «وحدات الأمن القومي (التايوانية) تحقق في المسألة».
وشوهدت أليس هوانغ، المعروفة كذلك باسم هوانغ لي، في عشاء أقامه جنسن هوانغ في مايو 2025 في مطعم صيني في تايبيه أثناء معرض «كمبيوتكس» للتكنولوجيا.
واصطف الصحافيون حينها خارج المطعم، وقاموا بالتصوير عبر النوافذ والأبواب الزجاجية، بينما كان جنسن هوانغ وامرأة تم التعريف عنها على أنها أليس هوانغ، والتي كانت ترتدي فستاناً وردياً، يتبادلان أطراف الحديث مع باقي الحضور.
وأظهر البث الحي لوسائل الإعلام جنسن هوانغ في إحدى اللحظات وهو يعانق أليس هوانغ، بينما قبلته هي على خده الأيمن.