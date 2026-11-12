مقتل شخص وإصابة آخرين إثر انهيار مبنى في نيويورك

قُتل شخص وأصيب آخرون، الأربعاء، إثر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق قرب موقع بناء في نيويورك، وفق ما ذكرت سلطات المدينة.

وأظهرت صور من الموقع رجال إطفاء وهم ينقبون في كومة من الأنقاض أمام ما بدا أنه عقار سكني وقد انهارت جدرانه.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنه تم انتشال بعض الأشخاص من تحت الأنقاض، من بينهم طفل أُخرج على حمالة.

رجال إنقاذ في موقع الحادث بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (ا.ب)

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إنها تلقت بلاغات عن وجود أشخاص عالقين إثر انهيار مبنى قرابة الرابعة بعد الظهر (21:00 بتوقيت غرينتش) في حي فلاتبوش في بروكلين.

وأُعلنت وفاة شخص واحد عند الوصول، بحسب إدارة الإطفاء، بينما نُقل أربعة إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين أصيب ستة أشخاص بجروح طفيفة.

ولم يُعرف سبب انهيار المبنى على الفور.

وذكرت إدارة المباني في المدينة أن مفتشيها هرعوا إلى الموقع «للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإجراء فحوص للسلامة الإنشائية للمباني المجاورة».