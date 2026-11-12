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العالم الولايات المتحدة​

مقتل شخص وإصابة آخرين إثر انهيار مبنى في نيويورك

انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)
انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)
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مقتل شخص وإصابة آخرين إثر انهيار مبنى في نيويورك

انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)
انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)

قُتل شخص وأصيب آخرون، الأربعاء، إثر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق قرب موقع بناء في نيويورك، وفق ما ذكرت سلطات المدينة.

وأظهرت صور من الموقع رجال إطفاء وهم ينقبون في كومة من الأنقاض أمام ما بدا أنه عقار سكني وقد انهارت جدرانه.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنه تم انتشال بعض الأشخاص من تحت الأنقاض، من بينهم طفل أُخرج على حمالة.

رجال إنقاذ في موقع الحادث بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (ا.ب)

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إنها تلقت بلاغات عن وجود أشخاص عالقين إثر انهيار مبنى قرابة الرابعة بعد الظهر (21:00 بتوقيت غرينتش) في حي فلاتبوش في بروكلين.

وأُعلنت وفاة شخص واحد عند الوصول، بحسب إدارة الإطفاء، بينما نُقل أربعة إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين أصيب ستة أشخاص بجروح طفيفة.

ولم يُعرف سبب انهيار المبنى على الفور.

وذكرت إدارة المباني في المدينة أن مفتشيها هرعوا إلى الموقع «للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإجراء فحوص للسلامة الإنشائية للمباني المجاورة».

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أميركا

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العالم الولايات المتحدة​

الديموقراطي سكوت كولوم يفوز بالمقعد الـ55 في مجلس الشيوخ الأميركي

السناتور الديموقراطي سكوت كولوم (ا.ف.ب)
السناتور الديموقراطي سكوت كولوم (ا.ف.ب)
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الديموقراطي سكوت كولوم يفوز بالمقعد الـ55 في مجلس الشيوخ الأميركي

السناتور الديموقراطي سكوت كولوم (ا.ف.ب)
السناتور الديموقراطي سكوت كولوم (ا.ف.ب)

فاز الديموقراطي سكوت كولوم، بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميسيسيبي ذات التوجه المحافظ تقليديا، وفق تقديرات لشبكات إعلامية الأربعاء، ليصبح بذلك أول أميركي من أصول إفريقية ينتخب لعضوية المجلس عن هذه الولاية الجنوبية منذ أكثر من 140 عاما.

وتمكّن كولوم، وهو مدعٍ عام يبلغ 43 عاما، من التغلب على السيناتورة الجمهورية الحالية سيندي هايد-سميث، في انتخابات منتصف الولاية التي حقق فيها الديموقراطيون فوزا ساحقا على الجمهوريين، مستعيدين بذلك الأغلبية في مجلسَي الكونغرس.

ويأتي فوز كولوم، ليزيد من حدة الصفعة التي تلقاها الرئيس دونالد ترمب، إذ أدار الناخبون في مختلف أنحاء البلاد ظهورهم لحزبه الجمهوري، حتى في ولايات لم تنتخب أي ديموقراطي لمجلسي النواب أو الشيوخ في واشنطن منذ عقود.

وهذا الفوز الأخير الذي أعلنته وسائل إعلام أميركية الأربعاء، من بينها «سي إن إن» و«إن بي سي» و«سي بي إس»، سيمنح الديموقراطيين 55 مقعدا في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، مقابل 44 مقعدا للجمهوريين، في انتظار نتيجة ولاية ألاسكا التي لم تُحسم بعد.

وأقرت هايد-سميث، التي تشغل منصبها منذ العام 2018، بهزيمتها في السباق الانتخابي بمقطع فيديو نشرته على «إكس».

وقالت السيناتورة البالغة 67 عاما: «رغم أن هذه ليست النتيجة التي عملنا من أجلها أو تمنيناها، أنا أحترم قرار ناخبي ولاية ميسيسيبي. أريد أن أهنئ سكوت كولوم، متمنية له التوفيق وهو يتولى المسؤولية الجسيمة المتمثلة في تمثيل ولايتنا العظيمة».

وسيصبح كولوم، أول سيناتور ديموقراطي من ولاية ميسيسيبي منذ 40 عاما، وأول سيناتور أسود يمثل الولاية منذ حقبة إعادة الإعمار التي تلت الحرب الأهلية.

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انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
العالم الولايات المتحدة​

مقتل شخص وإصابة آخرين إثر انهيار مبنى في نيويورك

انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)
انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)
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مقتل شخص وإصابة آخرين إثر انهيار مبنى في نيويورك

انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)
انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)

قُتل شخص وأصيب آخرون، الأربعاء، إثر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق قرب موقع بناء في نيويورك، وفق ما ذكرت سلطات المدينة.

وأظهرت صور من الموقع رجال إطفاء وهم ينقبون في كومة من الأنقاض أمام ما بدا أنه عقار سكني وقد انهارت جدرانه.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنه تم انتشال بعض الأشخاص من تحت الأنقاض، من بينهم طفل أُخرج على حمالة.

رجال إنقاذ في موقع الحادث بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (ا.ب)

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إنها تلقت بلاغات عن وجود أشخاص عالقين إثر انهيار مبنى قرابة الرابعة بعد الظهر (21:00 بتوقيت غرينتش) في حي فلاتبوش في بروكلين.

وأُعلنت وفاة شخص واحد عند الوصول، بحسب إدارة الإطفاء، بينما نُقل أربعة إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين أصيب ستة أشخاص بجروح طفيفة.

ولم يُعرف سبب انهيار المبنى على الفور.

وذكرت إدارة المباني في المدينة أن مفتشيها هرعوا إلى الموقع «للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإجراء فحوص للسلامة الإنشائية للمباني المجاورة».

مواضيع
أميركا
العالم الولايات المتحدة​

ترمب يدافع عن حرب إيران خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون (ا.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون (ا.ف.ب)
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ترمب يدافع عن حرب إيران خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون (ا.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون (ا.ف.ب)

دافع الرئيس دونالد ترمب، عن الحرب ضد إيران رغم تزايد المعارضة الشعبية لها، وذلك خلال مراسم إحياء ذكرى المحاربين القدامى التي شهدت توبيخ حرس الجيش لوزير الدفاع بيت هيغسيث، لعدم إظهار الاحترام الواجب قرب ضريح الجندي المجهول.

وقال ترمب، في كلمة ألقاها في مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن، إن «شجاعة ومهارة محاربينا الأميركيين الرائعين كانتا استثنائيتين بكل المقاييس».

وأضاف «عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريبا، سيصبح العالم بأسره مكانا أكثر أمانا وأفضل حالا، وأكثر سلاما وخاليا من الأخطار التي اضطررنا إلى معاناتها».

وأسفرت الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) بضربات أميركية-إسرائيلية ضد إيران، حتى الآن عن مقتل 23 جنديا أميركيا وإصابة المئات، وفق أرقام البنتاغون.

وأشار ترمب، في تصريحاته، إلى أن هذه الحرب لم تبدأها واشنطن بل طهران، التي قال إنها «تشن حربا على أميركا منذ العام 1979». وشدد على أن القوات الأميركية تعمل على منع إيران من امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي.

وخلال كلمته أمام حشد من الجنود والمحاربين القدامى وكبار مسؤولي إدارته، خصّ ترمب، بالذكر وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي كان حاضرا، مشيدا بـ«عمله الرائع».

وكان أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأميركي عرقلوا الثلاثاء مسعى أطلقه مشرع جمهوري منتهية ولايته لعزل هيغسيث، بدعوى شنّه حربا دون تفويض من الكونغرس وإساءة استخدامه لصلاحياته كوزير للدفاع.

وأثار هيغسيث، مزيدا من الجدل خلال المراسم، إذ قام أحد عناصر الجيش المكلفين حراسة ضريح الجندي المجهول بتوبيخ مجموعة صغيرة من الأشخاص، من بينهم هيغسيث وزوجته وعدد من مساعديه، بعدما ضحك بعضهم عقب التقاطهم صورة أمام الضريح.

وقال الحارس، بعدما أوقف دوريته ليوجه نظره نحو المجموعة بينما كانوا يصعدون بعض الدرجات للمغادرة، «على جميع الزوار الحفاظ على أجواء من الهدوء والاحترام في كل الأوقات»، فيما التفت هيغسيث، لينظر إليه.

وشارك ترمب، (80 عاما) في مراسم وضع إكليل من الزهور عند «ضريح الجندي المجهول» في المقبرة، وهو صرح يكرّم الجنود الأميركيين الذين سقطوا في الحروب.

كما تناول ترمب، في كلمته، مشروع «قوس النصر» البالغ ارتفاعه 76 مترا ويأمل في تشييده قرب المقبرة، مشيرا إلى أنه سيتم تدشينه «قريبا».

وكانت عائلة جون إف كينيدي، طلبت من المحكمة الثلاثاء منع بناء هذا القوس بدعوى أن الهيكل الضخم سيحجب الرؤية ويلقي بظلاله على مدافن الرئيس الراحل وأفراد آخرين من عائلة كينيدي المدفونين في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

ويواجه المشروع أيضا دعاوى قضائية من مجموعة من المحاربين القدامى ومدينة واشنطن وولاية فيرجينيا.

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