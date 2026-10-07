تحذيرات من عودة «داعش» بعد هجمات شمال بغداد

حذر مسؤولون عراقيون، الأربعاء، من استئناف تنظيم «داعش» نشاطه بعد هجمات استهدفت الأمن في مناطق ريفية شمال بغداد، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأفراد، بينما اضطرت السلطات إلى إعلان حظر التجول في عدد من القرى.

وقالت مصادر أمنية في محافظة كركوك (شمال بغداد) إن الفوج الثاني التابع للواء 61 في هيئة «الحشد الشعبي» تعرض في وقت متأخر يوم الثلاثاء لهجوم مسلح في قرية البرغلية - الدانديش التابعة لقضاء الحويجة، جنوب غربي المحافظة.

وأضافت المصادر أن «قناصاً استهدف كاميرا حرارية مثبتة في موقع عسكري، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة»، مشيرة إلى أن «القوات الأمنية شرعت بعمليات تمشيط وملاحقة في محيط القرية والمناطق القريبة منها، بحثاً عن منفذي الهجوم».

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين إثر تعرض اللواء التاسع للشرطة الاتحادية، لهجوم في القرية ذاتها.

وقال مصدر أمني إن الهجوم أسفر أيضاً عن تدمير عدد من الكاميرات الحرارية الموجودة في الموقع.

ونعت قيادة قوات الشرطة الاتحادية أحد منتسبيها الذي قضى خلال تصديه للهجوم. وقالت، في بيان، إن المفوض بكر ماجد محمد قضى أثناء تصديه لمجموعة من عناصر «داعش»، حاولت مهاجمة نقطة حراسته في البرغلية، شمال ناحية الرياض بالحويجة، ضمن قاطع الفوج الثالث، اللواء التاسع، الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية.

عراقي يسير بمحاذاة إعلان مثبت على جانب شارع في بغداد يوم 29 سبتمبر 2026 تزامناً مع نهاية مهمة التحالف الدولي ضد «داعش» (أ.ف.ب)

حظر تجول

وعلى إثر هذه التطورات، قررت الشرطة الاتحادية فرض حظر تجول في قضاء الحويجة وقراها بمحافظة كركوك، من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.

وشملت الإجراءات منع التجول منعاً باتاً خلال أوقات الحظر، والتشديد على أصحاب الدراجات النارية والسيارات، إلى جانب التشديد على دراجات الشحن وعدم السماح بمرورها أثناء فترة الحظر إلا للحالات الضرورية وبموافقة رسمية.

ودعت القيادة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع القوات الأمنية حفاظاً على أمن وسلامة المنطقة، محذرة من أن مَن يخالف التوجيهات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وقالت المصادر الأمنية إن الأمن شدد الإجراءات في المزارع والقرى القريبة من نقاط انتشار قوات الشرطة الاتحادية، إلى جانب تنظيم حركة المزارعين الذين تقع أراضيهم بالقرب من نقاط انتشار الشرطة الاتحادية، لدواعٍ أمنية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي كوبرلو، الأربعاء، أن «الاعتداء الذي استهدف الشرطة الاتحادية في الحويجة، يؤكد استمرار خطر الخلايا النائمة»، داعياً إلى تكثيف الجهد الاستخباري والعمليات الأمنية لمنع تكرار هذه الهجمات.

ونقلت وكالة «شفق نيوز» عن كوبرلو أن «من الضروري عدم منح هذه الخلايا أي فرصة لإعادة تنظيم صفوفها أو استغلال بعض المناطق النائية لتنفيذ هجمات تستهدف القوات الأمنية والمدنيين»، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات بشأن تحركات العناصر المطلوبة والمشبوهة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن ​تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجوم تسبب ‌في ​مقتل شرطي ⁠عراقي ​وإصابة آخرين ⁠جنوب غربي مدينة كركوك. وكان ذلك أول هجوم ⁠للتنظيم على قوات الأمن العراقية منذ أن أتمت ‌القوات الأميركية انسحابها من العراق ⁠في 30 ⁠سبتمبر (أيلول)، منهية بذلك مهمتها العسكرية في العراق.

وفي يوم الانسحاب، دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى ضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القوات والأجهزة الأمنية كافة، وتحديث خططها وإجراءاتها وقواعد البيانات والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لحفظ الأمن والاستقرار في عموم مناطق البلاد.

أحد أفراد الأمن العراقي خلال دورية حراسة في أحد شوارع العاصمة بغداد (أ.ف.ب)

ما حجم التهديد الراهن؟

رغم الهجمات، استبعد خبراء قدرة «داعش» على مسك الأرض. وقال الخبير الأمني سرمد البياتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنظيم أو ما تبقى منه يمكن أن يشكل خطراً على القطعات العسكرية في بعض المناطق نظراً لما يملكه من أسلحة وأحزمة ناسفة»، لكنه «لم يعد يشكل خطراً على مجمل الأمن القومي».

وبشأن الهجمات الأخيرة في بلدة الحويجة، قال البياتي إنها «تبقى في نطاق هجمات خلايا نائمة بقدرات محدودة»، لكنه رجح أن يتم «استثمارها سياسياً في السجال الدائر حول الانسحاب الأميركي وملف نزع سلاح الفصائل».

أما الخبير الأمني مخلد حازم فرأى أن تنظيم «داعش» لم يعد يشكل تهديداً واسعاً ينذر بتكرار سيناريو عام 2014، لكنه يتفق أيضاً مع أن قدرة مسلحيه في الوقت الراهن تقتصر على تحريك مفارز في مناطق متفرقة، مشيراً إلى أن الأمن العراقي يعمل على تقييدها ومحاصرتها من خلال عمليات استباقية.

وقال حازم، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «قيام التنظيم بشن هجمات متزامنة مع الانسحاب الأميركي ليس إلا محاولة لإثبات الوجود».

وأضاف الخبير الأمني أن «داعش» لم يعد قادراً على التحرك في مراكز المدن لتنفيذ عمليات، حتى لو كانت له حواضن فيها»، داعياً إلى «التعامل مع ما يجري بحذر خشية أن تكون هناك محاولات لتحرك مجاميع أوسع».

لكن أستاذ العلوم السياسية عباس عبود أكد أن «القدرات الاستخبارية التي بات الأمن العراقي يتمتع بها تختلف عما كانت عليه في السنوات السابقة، ما يحد من احتمالات تصاعد أو توسع نشاط التنظيم»، مستدركاً بالقول إن «الخطر قد لا يأتي من (داعش) فقط، بل أيضاً من مجاميع إرهابية تستعين بها أطراف لتحقيق أهداف معينة».