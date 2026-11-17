إيران تتوج بلقب البطولة الرباعية الدولية بعد التعادل مع العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5342493-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
إيران تتوج بلقب البطولة الرباعية الدولية بعد التعادل مع العراق
إيران تعادلت مع العراق بالبصرة وتوّجت بلقب الدورة الودية (الاتحاد العراقي)
توّج المنتخب الإيراني بلقب البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم، بعدما تعادل مع نظيره العراقي 1 - 1، الثلاثاء، في الجولة الختامية للمسابقة التي استضافتها محافظة البصرة بمشاركة منتخبات العراق وإيران ولبنان وفلسطين.
وأقيمت المباراة على ملعب البصرة الدولي، وافتتح المنتخب العراقي التسجيل بعد 22 ثانية فقط من انطلاق اللقاء بواسطة حسين علي، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد، رغم الأفضلية الإيرانية في الاستحواذ وصناعة الفرص، والتي لم تترجم إلى أهداف بفضل تألق الحارس كميل سعدي وتماسك الدفاع العراقي.
وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الإيراني ضغطه بحثاً عن التعادل، بينما اعتمد العراق على الهجمات المرتدة، وأهدر البديل يونس حمود فرصة لتعزيز تقدم أصحاب الأرض، قبل أن ينجح المدافع البديل محمد أمين حزباوي في تسجيل هدف التعادل لإيران في الدقيقة 83.
وبهذا التعادل، حسم المنتخب الإيراني اللقب بعدما تصدر الترتيب برصيد أربع نقاط، فيما حل العراق ثانياً بنقطتين، متقدماً بفارق الأهداف على لبنان صاحب المركز الثالث، بينما جاء المنتخب الفلسطيني رابعاً بنقطة واحدة.
فاز منتخب باراغواي على نظيره الياباني بنتيجة 2 - 1 في مباراة ودية أقيمت الثلاثاء في كالانغ بسنغافورة.
«الشرق الأوسط» (كالانغ (سنغافورة))
«تصفيات أمم أفريقيا»: تونس تخطف التعادل من ليبيا... وسقوط مدوٍّ للجزائر في توغوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5342495-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%8D-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A
«تصفيات أمم أفريقيا»: تونس تخطف التعادل من ليبيا... وسقوط مدوٍّ للجزائر في توغو
التعادل حسم مواجهة ليبيا وتونس في طرابلس (الاتحاد الليبي)
خطف منتخب تونس التعادل من أرض مضيّفه منتخب ليبيا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.
وتقدم أنيس سليمان لاعب نورويتش الإنجليزي لتونس بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل عزو المريامي النتيجة لليبيا من ركلة جزاء احتسبت قبل نهاية الشوط الأول، واحتج عليها لاعبو تونس كثيراً.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب ليبيا للنقطة الخامسة في صدارة المجموعة مؤقتاً، بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا الذي سيحل ضيفاً على بوتسوانا في وقت لاحق الثلاثاء، فيما حصدت تونس نقطتها الثالثة وما زالت في قاع المجموعة بفارق الأهداف خلف بوتسوانا.
وتهدد هذه الحسابات المعقدة منتخب تونس بعدم التأهل لكأس أمم أفريقيا بعد سلسلة قياسية بـ17 مشاركة متتالية في المونديال القاري منذ نسخة 1994 التي أقيمت على أرضه. ويحتاج منتخب تونس إلى الفوز بمباراتيه القادمتين خارج أرضه أمام أوغندا وبوتسوانا، علماً بأن هناك منتخباً واحداً فقط سيتأهل من هذه المجموعة التي تضم أحد مستضيفي النسخة القادمة.
وفي العاصمة لومي، لقن منتخب توغو ضيفه الجزائري درساً قاسياً وفاز عليه 3-صفر، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء على ملعب كيجيه، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة.
وافتتح تيبو كليدجي التسجيل لتوجو في الدقيقة 20، بعدما تلقى تمريرة من دجيني داكونام داخل منطقة الجزاء، وسدد بقوة في الزاوية اليسرى لمرمى الجزائر.
وعاد كليدجي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 35، بعد عرضية من فاد سنا داخل منطقة الجزاء حولها كليدجي بتسديدة قوية إلى الشباك.
وعزز كينيدي بواتينغ من فوز أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 40، بعدما ارتقى لعرضية بيير نادجومبي وسددها بضربة رأس قوية في الزاوية العليا للمرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم توجو بثلاثية نظيفة.
وكاد كليدجي أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 50، بعدما تلقى تمريرة من كيفن دينكي، لكنه سدد الكرة خارج المرمى.
واستمر منتخب توغو في الضغط، وسدد ديرمان كريم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70، تصدى لها الحارس الجزائري ميلفين ماستيل، قبل أن يهدر اللاعب نفسه فرصة أخرى بتسديدة مرت بجوار المرمى في الدقيقة 80.
ورفع منتخب توغو، بقيادة مدربه الفرنسي المخضرم باتريس نوفو رصيده إلى ست نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني وتوقف رصيد الجزائر عند سبع نقاط في الصدارة بعد أن منيت بالهزيمة الأولى في التصفيات.
إيران تتوج بلقب البطولة الرباعية الدولية بعد التعادل مع العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5342493-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
إيران تتوج بلقب البطولة الرباعية الدولية بعد التعادل مع العراق
إيران تعادلت مع العراق بالبصرة وتوّجت بلقب الدورة الودية (الاتحاد العراقي)
توّج المنتخب الإيراني بلقب البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم، بعدما تعادل مع نظيره العراقي 1 - 1، الثلاثاء، في الجولة الختامية للمسابقة التي استضافتها محافظة البصرة بمشاركة منتخبات العراق وإيران ولبنان وفلسطين.
وأقيمت المباراة على ملعب البصرة الدولي، وافتتح المنتخب العراقي التسجيل بعد 22 ثانية فقط من انطلاق اللقاء بواسطة حسين علي، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد، رغم الأفضلية الإيرانية في الاستحواذ وصناعة الفرص، والتي لم تترجم إلى أهداف بفضل تألق الحارس كميل سعدي وتماسك الدفاع العراقي.
وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الإيراني ضغطه بحثاً عن التعادل، بينما اعتمد العراق على الهجمات المرتدة، وأهدر البديل يونس حمود فرصة لتعزيز تقدم أصحاب الأرض، قبل أن ينجح المدافع البديل محمد أمين حزباوي في تسجيل هدف التعادل لإيران في الدقيقة 83.
وبهذا التعادل، حسم المنتخب الإيراني اللقب بعدما تصدر الترتيب برصيد أربع نقاط، فيما حل العراق ثانياً بنقطتين، متقدماً بفارق الأهداف على لبنان صاحب المركز الثالث، بينما جاء المنتخب الفلسطيني رابعاً بنقطة واحدة.
قطر تسقط أمام كوريا الجنوبية... والركراكي قد يخلف لوبيتيغيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5342469-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%8A
قطر تسقط أمام كوريا الجنوبية... والركراكي قد يخلف لوبيتيغي
فرحة لاعبي كوريا الجنوبية وحسرة لاعبي قطر (أ.ب)
فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره القطري بنتيجة 1-صفر، الثلاثاء، في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.
سجل أو سي هيون الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 43 من المباراة التي أقيمت على استاد عبد الله بن خليفة.
وتضاعف هذه الخسارة الضغوط على الإسباني جولين لوبيتيغي، المدير الفني لمنتخب قطر، بعد أيام من الخسارة بثلاثية دون رد أمام أستراليا في مباراة ودية أخرى أقيمت الجمعة.
وكان لوبيتيغي قد تولى تدريب المنتخب القطري في عام 2025، وقاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، قبل أن يودع الفريق البطولة من دور المجموعات.
في المقابل، تجاوز منتخب كوريا الجنوبية بفوزه على «العنابي» كبوة خسارته أمام السعودية بنتيجة 2-3 في مباراة ودية أخرى، يوم الجمعة الماضي.
واقترب الاتحاد القطري لكرة القدم من الانفصال عن الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب «العنابي»، بعد نهاية توقف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وفق ما أفاد مصدر قريب من الاتحاد وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء.
وقال المصدر إن «الاتحاد استقر بنسبة 99 في المائة على رحيل المدرب بعد نهاية عقده بالتراضي».
ووفقاً لتقارير إعلامية، ينتهي عقد المدرب الذي قاد قطر إلى التأهل لكأس العالم للمرة الأولى (عبر التصفيات) في أبريل (نيسان) المقبل. كان من المفترض أن يقود قطر للدفاع عن لقبها بطلة لكأس آسيا لمرتين متتاليتين (2019 و2023) في النسخة المقبلة في السعودية التي كانت مقررة مطلع العام المقبل لكنها تأجلت إلى نهاية العام المقبل ومطلع 2028، بسبب «التطورات في المنطقة»، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة.
وتكبد العنابي خسارتين وديتين في الدوحة أمام أستراليا (0-3)، الأسبوع الماضي، وكوريا الجنوبية بهدف نظيف الثلاثاء في المحطة الأخيرة للمدرب الإسباني.
وكان مدرب ريال مدريد والمنتخب الإسباني سابقاً قد تولى المهمة مطلع مايو (أيار) 2025، وقاد «الأدعم» إلى التأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى عبر التصفيات، بعد تصدره مجموعته في الملحق الآسيوي بأربع نقاط جمعها من تعادل مع عمان وفوز على الإمارات.
وقاد لوبيتيغي العنابي في 14 مباراة رسمية أسفرت عن 4 انتصارات، مقابل 6 خسارات و4 تعادلات.
وكان لوبيتيغي البالغ من العمر 60 عاماً والذي لم يكتب له قيادة إسبانيا في كأس العالم 2018 بعد إقالته عشية انطلاق العرس العالمي، على خلفية اتفاقه مع ريال مدريد على قيادته بعد كأس العالم وقتذاك، صرح بعد التعادل التاريخي لقطر مع سويسرا (1-1) في كأس العالم 2026، قائلاً: «لقد كانت الحياة تدين لي بكأس العالم».
لم تدم فترة تدريب حارس المرمى الدولي السابق للنادي الملكي طويلاً؛ إذ أقيل بعد أشهر معدودة وقاد بعدها إشبيلية (2019-2022) ثم ولفرهامبتون الإنجليزي (2022-2023) وأخيراً مواطن الأخير وست هام يونايتد الذي أقاله في يناير (كانون الثاني) 2025.
ووفقاً لتقارير إعلامية، أصبح المدرب المغربي وليد الركراكي مرشحاً بقوة لقيادة العنابي في الفترة المقبلة.
وبات مدرب «أسود الأطلس» أحد الخيارات المرشحة بقوة لخلافة لوبيتيغي، بالنظر إلى تجربته الناجحة مع المغرب في مونديال قطر 2022، واحتلاله المركز الرابع في إنجاز تاريخي، فضلاً عن معرفته بأجواء كرة القدم القطرية والخليجية، بعدما سبق له الإشراف على فريق الدحيل عام 2020.
وأظهرت مقاطع بثت على وسائل التواصل الاجتماعي الركراكي جالساً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أحد المقاهي في باريس في أغسطس (آب) الماضي.
هذا وهيمن المنتخب الكوري، الثلاثاء، على مجريات لقائه مع قطر منذ الانطلاقة، لكنه انتظر حتى الوقت الأخير من الشوط الأول ليفتتح التسجيل عبر أوه سي هون برأسية قوية إلى يمين الحارس (43).
وقال صلاح زكريا حارس مرمى قطر: «المستوى الذي قدّمناه في المباريات الماضية غير مرضٍ لنا ولجماهيرنا، لعبنا أمام كوريا بشكل أفضل رغم الهزيمة، ولكننا نأمل في التطور أكثر».
وأضاف: «الجماهير تنتظر الأداء والنتائج الأفضل، ونحن نقدر هذا الشيء، وسنعمل على بذل قصارى جهدنا للعودة إلى المستوى الذي كنا عليه سابقاً».