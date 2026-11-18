«إنفيديا» توقف شحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين رغم موافقة واشنطنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5342577-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
«إنفيديا» توقف شحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين رغم موافقة واشنطن
شعار «إنفيديا» إلى جانب رسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)
أوقفت شركة «إنفيديا» شحن رقائق مراكز البيانات من طراز «هوبر» إلى الصين، رغم حصولها سابقاً على موافقة الحكومة الأميركية لبيع نسخة من هذه المعالجات إلى السوق الصينية، في تحول لافت في سياسة الشركة تجاه أحد أكبر أسواقها، وسط تشديد واشنطن الرقابة على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وقالت كوليت كريس، الرئيسة التنفيذية المؤقتة للشركة، خلال اتصال مع المحللين لمناقشة النتائج المالية، إن «إنفيديا» باعت منتجات «هوبر» المخصصة لمراكز البيانات والمرخصة للتصدير إلى الصين بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الربع الثالث. لكنها أوضحت أن توقعات الشركة المستقبلية لا تتضمن أي مبيعات من هذه المنتجات، مضيفة أن الشركة «لم تعد تشحن منتجات هوبر المرخصة لمراكز البيانات إلى الصين».
ولم توضح كريس أسباب وقف الشحنات، لكن الخطوة تأتي بعد سنوات من مساعي «إنفيديا» للحفاظ على وصولها إلى السوق الصينية، وكان رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ من أبرز المدافعين عن السماح بتصدير رقائق الشركة إلى الصين، وفق «بلومبرغ».
وكان هوانغ قد غادر منصبه الأسبوع الماضي، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، إحداها مع امرأة تخضع لتحقيقات أميركية للاشتباه في احتمال مساعدتها جهاز الاستخبارات الصيني، وربما تسهيل تهريب رقائق إلى الصين. ونفت بكين محاولتها التجسس على هوانغ.
وجاء وقف الشحنات في وقت تتحرك فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتشديد الرقابة على صادرات المعالجات إلى عدد من الدول، والحد من مبيعات الرقائق في الخارج إذا كانت مراكز البيانات المشترية تعتزم إتاحة الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة لشركات صينية.
وكانت «إنفيديا» قد سعت في وقت سابق إلى الحصول على موافقة واشنطن لتصدير رقائق «بلاكويل» المتقدمة إلى الصين، لكن الإدارة الأميركية لم توافق على هذا الطلب. وفي المقابل، أتاح ترمب للشركة بيع معالجات «هوبر» المعروفة باسم «إتش 200»، التي تقل بجيلين عن أحدث عائلات رقائق الشركة «روبن».
وقال هارفي جونز، الذي عُيّن الأسبوع الماضي أول رئيس لمجلس إدارة «إنفيديا»، إن المجلس يدرك أن اعتبارات الأمن القومي تُحدث تغييرات كبيرة في السوق، مضيفاً أن الرئيس التنفيذي المقبل للشركة سيتعين عليه التعامل مع هذه التطورات بحذر شديد.
وأعلنت الشركة، في سياق متصل، تشكيل لجنة تابعة لمجلس الإدارة تتولى متابعة قضايا الأمن القومي وضوابط التصدير، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز قدرتها على تأمين الإمدادات الحيوية لمواصلة نمو أعمالها.
ورفعت «إنفيديا» توقعاتها للمبيعات خلال العام المقبل، مؤكدة قدرتها على مواصلة النمو في غياب هوانغ، فيما قلّصت بذلك التكهنات بشأن احتمال عودته إلى منصبه. وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه الشركة في الموازنة بين طموحاتها التجارية في الصين والقيود الأميركية المتزايدة على تصدير التقنيات المتقدمة.
أبدى الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، استعداده للعودة إلى قيادة الشركة، في أول تصريح علني له منذ استقالته، الأسبوع الماضي.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
«إنفيديا» توقف شحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين رغم موافقة واشنطنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5342577-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
«إنفيديا» توقف شحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين رغم موافقة واشنطن
شعار «إنفيديا» إلى جانب رسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)
أوقفت شركة «إنفيديا» شحن رقائق مراكز البيانات من طراز «هوبر» إلى الصين، رغم حصولها سابقاً على موافقة الحكومة الأميركية لبيع نسخة من هذه المعالجات إلى السوق الصينية، في تحول لافت في سياسة الشركة تجاه أحد أكبر أسواقها، وسط تشديد واشنطن الرقابة على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وقالت كوليت كريس، الرئيسة التنفيذية المؤقتة للشركة، خلال اتصال مع المحللين لمناقشة النتائج المالية، إن «إنفيديا» باعت منتجات «هوبر» المخصصة لمراكز البيانات والمرخصة للتصدير إلى الصين بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الربع الثالث. لكنها أوضحت أن توقعات الشركة المستقبلية لا تتضمن أي مبيعات من هذه المنتجات، مضيفة أن الشركة «لم تعد تشحن منتجات هوبر المرخصة لمراكز البيانات إلى الصين».
ولم توضح كريس أسباب وقف الشحنات، لكن الخطوة تأتي بعد سنوات من مساعي «إنفيديا» للحفاظ على وصولها إلى السوق الصينية، وكان رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ من أبرز المدافعين عن السماح بتصدير رقائق الشركة إلى الصين، وفق «بلومبرغ».
وكان هوانغ قد غادر منصبه الأسبوع الماضي، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، إحداها مع امرأة تخضع لتحقيقات أميركية للاشتباه في احتمال مساعدتها جهاز الاستخبارات الصيني، وربما تسهيل تهريب رقائق إلى الصين. ونفت بكين محاولتها التجسس على هوانغ.
وجاء وقف الشحنات في وقت تتحرك فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتشديد الرقابة على صادرات المعالجات إلى عدد من الدول، والحد من مبيعات الرقائق في الخارج إذا كانت مراكز البيانات المشترية تعتزم إتاحة الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة لشركات صينية.
وكانت «إنفيديا» قد سعت في وقت سابق إلى الحصول على موافقة واشنطن لتصدير رقائق «بلاكويل» المتقدمة إلى الصين، لكن الإدارة الأميركية لم توافق على هذا الطلب. وفي المقابل، أتاح ترمب للشركة بيع معالجات «هوبر» المعروفة باسم «إتش 200»، التي تقل بجيلين عن أحدث عائلات رقائق الشركة «روبن».
وقال هارفي جونز، الذي عُيّن الأسبوع الماضي أول رئيس لمجلس إدارة «إنفيديا»، إن المجلس يدرك أن اعتبارات الأمن القومي تُحدث تغييرات كبيرة في السوق، مضيفاً أن الرئيس التنفيذي المقبل للشركة سيتعين عليه التعامل مع هذه التطورات بحذر شديد.
وأعلنت الشركة، في سياق متصل، تشكيل لجنة تابعة لمجلس الإدارة تتولى متابعة قضايا الأمن القومي وضوابط التصدير، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز قدرتها على تأمين الإمدادات الحيوية لمواصلة نمو أعمالها.
ورفعت «إنفيديا» توقعاتها للمبيعات خلال العام المقبل، مؤكدة قدرتها على مواصلة النمو في غياب هوانغ، فيما قلّصت بذلك التكهنات بشأن احتمال عودته إلى منصبه. وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه الشركة في الموازنة بين طموحاتها التجارية في الصين والقيود الأميركية المتزايدة على تصدير التقنيات المتقدمة.
«أنثروبيك» تستعد اليوم لتسعير طرحها العام في اختبار حاسم لطفرة الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5342573-%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«أنثروبيك» تستعد اليوم لتسعير طرحها العام في اختبار حاسم لطفرة الذكاء الاصطناعي
شعار «أنثروبيك» (رويترز)
تستعد شركة «أنثروبيك» الأميركية، المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، لتسعير طرحها العام الأولي الأربعاء، في واحدة من أكبر عمليات الإدراج في تاريخ الأسواق المالية، وسط اختبار حاسم لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم التقييمات، وارتفاع تكاليف التمويل، وعدم وضوح العوائد التي يمكن أن تحققها الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.
وتخطط الشركة لبيع 825 مليون سهم بسعر يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، وفقاً للإفصاح المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وعند الحد الأعلى من النطاق السعري، يمكن أن تجمع العملية نحو 64.4 مليار دولار، بما يقيّم الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، بنحو 1.4 تريليون دولار، شاملاً خيارات أسهم الموظفين والأسهم المقيدة.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة الخميس في بورصة «ناسداك» تحت الرمز «ANT»، في خطوة تمنح المستثمرين الأفراد للمرة الأولى فرصة الاستثمار المباشر في شركة متخصصة بالكامل في الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التعرض للقطاع عبر شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويأتي الطرح في توقيت بالغ الحساسية، إذ تتعرض أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقلبات حادة، مع تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والرقائق وتطوير النماذج إلى أرباح مستدامة. كما تتزامن العملية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتصاعد الدعوات السياسية في الولايات المتحدة إلى تشديد الرقابة على القطاع، خصوصاً التوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات.
إيرادات تتضاعف وديون وإنفاق بمليارات الدولارات
وتعكس المؤشرات المالية الواردة في ملف الطرح النمو السريع لأعمال «أنثروبيك»، إذ قفزت إيراداتها إلى 17 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ معدل الإيرادات السنوي، المحسوب على أساس الأداء المسجل، نحو 81 مليار دولار في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 10 مليارات دولار عن نهاية سبتمبر (أيلول).
لكن هذا النمو لا يعني أن الشركة حققت الربحية بعد؛ إذ تشير إفصاحاتها إلى أنها لا تزال تسجل خسائر وفق المعايير المحاسبية التقليدية، كما تحملت ديوناً تبلغ 6.2 مليار دولار، وصفتها في ملف الطرح بأنها «كبيرة».
وتواجه الشركة أيضاً التزامات إنفاق استثنائية لتأمين القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذجها وتشغيلها. ووفقاً لوثائقها، وقّعت عقود إيجار واتفاقات أخرى تلزمها بإنفاق نحو 900 مليار دولار على الحوسبة والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة، من بينها 70 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
ورغم امتلاكها سيولة نقدية كبيرة، فإن خطط التوسع بهذا الحجم تعني استمرار حاجتها إلى التمويل، خصوصاً إذا لم تتمكن من زيادة إيراداتها بالسرعة الكافية لتغطية تكاليف البنية التحتية وخدمة الديون.
وتشكل تكلفة الاقتراض المتزايدة أحد دوافع التوجه إلى سوق الأسهم. فمع ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف المقرضين من حجم الديون التي تتحملها شركات الذكاء الاصطناعي، أصبح جمع الأموال من المستثمرين خياراً مهماً لتمويل خطط التوسع بدلاً من الاعتماد المتزايد على الاقتراض.
رهان على تقييم مرتفع رغم تقلبات السوق
وكانت تقديرات سابقة قد وضعت قيمة «أنثروبيك» عند مستويات تصل إلى تريليوني دولار، قبل أن تتراجع هذه التوقعات مع هبوط أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت». كما كانت الشركة تتطلع إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، وهو مبلغ كان سيجعل طرحها الأكبر في التاريخ، إلا أن الحصيلة المستهدفة حالياً تبدو أقل من ذلك.
ومع ذلك، فإن جمع نحو 64.4 مليار دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري سيضع الطرح ضمن أكبر العمليات المسجلة، وإن ظل دون المبلغ الذي جمعته شركة «سبيس إكس» في يونيو (حزيران)، والبالغ 86 مليار دولار، عند تقييم وصل إلى 1.77 تريليون دولار.
وتراهن «أنثروبيك» على استمرار الطلب على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، رغم التقلبات التي شهدتها أسهم القطاع أخيراً. فقد تعرضت شركة «كور ويف»، المتخصصة في تأجير قدرات الحوسبة السحابية، لهبوط حاد في إحدى جلسات أكتوبر (تشرين الأول) بسبب مخاوف بشأن قدرتها على الاقتراض لتمويل النمو، قبل أن تتقلب أسهمها بشدة في الجلسات اللاحقة.
وتشير هذه التحركات إلى حساسية المستثمرين المتزايدة تجاه الشركات التي تعتمد خطط توسعها على تمويل ضخم، في ظل تساؤلات عن مدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات.
وتعزز المنافسة على تمويل «أنثروبيك» حضور الشركات الكبرى في الطرح؛ إذ وافقت سبع شركات تكنولوجية، من بينها «غوغل» و«إنفيديا» و«إيه إم دي» و«مايكروسوفت»، على شراء أسهم غير مصوّتة بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار، وفق سعر الطرح، من خلال اكتتاب خاص منفصل. وتضم هذه المجموعة مستثمرين في «أنثروبيك» وشركات رئيسية تزودها بقدرات الحوسبة.
كما أفادت تقديرات بأن «إنفيديا» تعتزم شراء أسهم في «أنثروبيك» بقيمة تقارب 10 مليارات دولار بعد الطرح، إلى جانب تزويدها برقائق تستخدمها في تشغيل نماذجها، رغم اعتماد الشركة أيضاً على رقائق من «إيه إم دي» وموردين آخرين.
مكاسب ضخمة للموظفين والمؤسسين
ولا يقتصر أثر الطرح المرتقب على الشركة ومستثمريها، بل يمتد إلى موظفيها ومؤسسيها. ووفق تحليل نشرته منصة «ساستر» المتخصصة في صناعة البرمجيات، فإن أكثر من خمسة آلاف موظف في «أنثروبيك» قد يحصلون مجتمعين على مكاسب تتجاوز 200 مليار دولار من الطرح، في تدفق مالي قد ينعكس على اقتصاد منطقة سان فرانسيسكو.
وفي المقابل، تعهد المؤسسون السبعة للشركة بالتبرع بنسبة 80 في المائة من حصصهم الشخصية فيها للأعمال الخيرية. كما أعلنت الشركة تخصيص 5 في المائة من أسهمها لصندوق جديد للمنفعة العامة، إلى جانب برنامج لمطابقة تبرعات الموظفين، بما يوجه نحو 20 في المائة من أسهمها، وفق ما أعلنته، لأغراض ذات منفعة عامة.
وكان الشقيقان داريو أومودي، الرئيس التنفيذي للشركة، ودانييلا أومودي، رئيسة الشركة، قد أسسا «أنثروبيك» قبل خمس سنوات مع عدد من الزملاء، بعد مغادرتهم شركة «أوبن إيه آي»، المطورة لـ«تشات جي بي تي».
مخاطر الذكاء الاصطناعي والضغوط السياسية
ويكشف ملف الطرح عن مساحة واسعة خصصتها الشركة للمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا التي تطورها، في انعكاس لتركيزها المعلن على سلامة الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع سعيها إلى تطوير نماذج أكثر تقدماً.
وحذرت الشركة من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد تشكل مخاطر كارثية أو وجودية على المجتمع إذا لم تُطوّر وتُستخدم بمسؤولية. كما أقرت بأن مواقفها العلنية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي وسلامته قد تعرضها لردود فعل سياسية أو إجراءات تنظيمية غير متناسبة.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل خلاف متصاعد بين الشركة وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما أمرت الإدارة الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تقنياتها، وصنفتها باعتبارها خطراً على سلاسل التوريد، إثر رفض «أنثروبيك» السماح لوزارة الدفاع الأميركية باستخدام نموذج «كلود» في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة أو تشغيل أسلحة ذاتية قاتلة.
كما تزداد الضغوط السياسية على القطاع مع فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وسط توجه أكثر حذراً تجاه توسع شركات الذكاء الاصطناعي، وتصاعد الاعتراضات المحلية على إقامة مراكز بيانات جديدة بسبب استهلاكها الكبير للطاقة والمياه وتأثيرها على المجتمعات المحيطة.
وقد يضيف ذلك تحديات جديدة أمام خطط التوسع، خصوصاً أن ولايتي تكساس وجورجيا، اللتين تقدمان حوافز لاستقطاب مراكز البيانات، شهدتا انتخاب حاكمين ديمقراطيين تعهدا بوقف إنشاء مراكز جديدة.
ورغم هذه الضغوط، قد تستفيد «أنثروبيك» من دخول الأسواق في وقت لا تزال فيه شهية المستثمرين للأسهم مرتفعة نسبياً، رغم التقلبات. كما يمنحها طرحها المتوقع قبل منافستها «أوبن إيه آي» أفضلية في الوصول إلى أسواق المال، في حال تراجع استعداد المستثمرين لاحقاً لزيادة انكشافهم على شركات الذكاء الاصطناعي.
لكن نجاح العملية لن يكون حكماً نهائياً على مستقبل طفرة الذكاء الاصطناعي؛ بل اختباراً لمدى استعداد المستثمرين لدفع تقييمات مرتفعة لشركات تحقق نمواً سريعاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات الربحية والتمويل والمخاطر التنظيمية.
الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 19 شهراً مع ترقب رفع الفائدة الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5342569-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-19-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 19 شهراً مع ترقب رفع الفائدة الأميركية
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً خلال تعاملات الأربعاء، مدعوماً ببيانات اقتصادية أميركية عززت التوقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أكدت الحاجة إلى مواجهة الضغوط التضخمية.
وفي المقابل، تماسك الين الياباني بعدما جدد محافظ بنك اليابان كازو أويدا تأكيد توجه البنك نحو مواصلة تشديد السياسة النقدية، بينما ظل الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوياته في عشرة أشهر، قبيل صدور بيانات الوظائف في أستراليا الخميس.
وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بوتيرة معتدلة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بما عزز توقعات الأسواق برفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). كما ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بنسبة 1.1 في المائة خلال الشهر نفسه، متجاوزة توقعات بزيادة قدرها 0.7 في المائة.
وقال هنري راسل، الاقتصادي لدى بنك «إيه إن زد» في لندن، إن بيانات المبيعات تعزز وجهة النظر القائلة إن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية مبرر لمواجهة التضخم الناجم عن قوة الطلب، مضيفاً أن متانة الطلب المحلي تستدعي استجابة نقدية حاسمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.04 في المائة إلى 103.65 نقطة، بعدما لامس خلال تداولات الليلة السابقة 103.78 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من أبريل (نيسان) 2025.
وفي أسواق العملات الرئيسية، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.0986 دولار، واستقر الين عند 159.35 مقابل الدولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.11 في المائة إلى 1.3193 دولار.
رهانات قوية على رفع الفائدة
وتترقب الأسواق صدور بيانات بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، إلى جانب تصريحات جديدة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قبل نشر محضر اجتماع البنك المركزي الذي عُقد الشهر الماضي وأبقى خلاله أسعار الفائدة دون تغيير.
وتشير توقعات المحللين إلى ارتفاع عدد المساكن التي بدأ بناؤها إلى 1.245 مليون وحدة، مقارنة بـ1.221 مليون وحدة في سبتمبر، في حين يُرجح تراجع تصاريح البناء.
ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز مجدداً، بعدما قال الثلاثاء إن البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. كما يُنتظر أن يتحدث عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار ونيل كاشكاري في مناسبتين منفصلتين.
وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يسعّرون احتمالاً بنسبة 95.7 في المائة لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل 4.3 في المائة فقط لاحتمال زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. وكانت احتمالات الزيادة الكبيرة قد بلغت 13.5 في المائة قبل شهر.
وقال تاباس ستريكلاند، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «موومو إيه إن زد»، إن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى تفضيل رفع الفائدة تدريجياً، مضيفاً أن تراجع احتمالات الزيادة الكبيرة أسهم في عودة قدر من الاستقرار إلى الأسواق.
«إنفيديا» تدعم أسهم التكنولوجيا
وفي أسواق الأسهم، حصل المستثمرون على دفعة من الارتياح بعدما أعلنت شركة «إنفيديا»، عقب إغلاق التداولات الأميركية، تضاعف إيراداتها الفصلية وتوقعات لمبيعات الربع الرابع تجاوزت تقديرات السوق، ما دعم أسهم شركات التكنولوجيا في آسيا.
ويتجه اهتمام المستثمرين بعد ذلك إلى الظهور المرتقب لشركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الأسواق، الخميس، في اختبار جديد لشهية المستثمرين تجاه القطاع.
وفي اليابان، أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي شهري خلال أكتوبر، مدفوعة بقوة الطلب على الشحنات المرتبطة بأشباه الموصلات. وفي طوكيو، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة، مع التشديد على أهمية تثبيت التضخم الأساسي حول مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.
الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوياته
وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.12 في المائة أمام نظيره الأميركي إلى 0.6722 دولار، بعدما هبط خلال الليلة السابقة إلى 0.6720 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير (كانون الثاني).
وأظهرت بيانات الأربعاء ارتفاعاً مفاجئاً في الأجور الأسترالية، لكن بيانات سوق العمل المقرر صدورها الخميس تحظى باهتمام أكبر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.
كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.04 في المائة إلى 0.549 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له في 19 شهراً الذي سجله الثلاثاء.