الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف النصر»

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر. وفيما كشف عن تحديد مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من جرف النصر، أشار إلى أن لجنة تحقيقية عليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط، ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.

وقال العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن «ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية، ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط».

وأضاف أن «التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، ولا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط، ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب».

المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي (واع)

وأوضح العبودي أن «تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة، وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة (الحشد الشعبي)... اللجنة باشرت أعمالها يوم الجمعة، ودخلت المنطقة بعد الساعة العاشرة صباحاً، واستمر عملها حتى ما قبل الساعة الرابعة والنصف عصراً تقريباً، إذ عاينت ستة مواقع، وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات».

وأشار إلى أن «اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي».

إحالة المتورطين إلى القضاء

وبين العبودي أن «اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد يومين، جرى خلاله استعراض التقرير، ومناقشة نتائجه»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء أشاد بجهود اللجنة في إنجاز مهمتها بدقة، وموضوعية، ووجّه بعدد من الإعفاءات».

وأكد أن «رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة تحمل جميع المسؤولين الأمنيين في قواطع المسؤولية واجباتهم بصورة كاملة، وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، ولا سيما الثروة النفطية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي».

عناصر من «كتائب حزب الله» في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضاف أن «توجيهات رئيس الوزراء لا تقتصر على متابعة تهريب النفط في منطقة محددة، بل تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات التهريب»، لافتاً إلى أنه «وجّه بإحالة المتورطين والملف بصورة عامة إلى القضاء، كما وجّه هيئة النزاهة بأخذ دورها في هذا المجال».

ولفت إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية»، مؤكداً «استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف عملها داخل منطقة جرف النصر».

القوات المسلحة ستدخل جرف النصر

وأكد العبودي أن «القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وقد اتُخذ القرار بذلك، لأن دخول قواتنا الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن، والأقضية، وجميع مناطق العراق، إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة».

وفيما يتعلق بالتشكيك في قدرات القوات المسلحة، أوضح أن توقيت هذه التصريحات يأتي في مرحلة تشهد تصاعداً في مستوى جاهزية القوات الأمنية، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 سبتمبر (أيلول) الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي أرض العراق.

وأشار إلى أن جاهزية القوات الأمنية واستعدادها لتنفيذ المهمات يواصلان التصاعد، عاداً أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها، ومسكها للأرض.

وشدد على أن «القوات المسلحة العراقية، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، ستثبت قدرتها على حماية أرض العراق، وتأمين ثرواته، وحياة شعبه».

مهلة محددة لخروج «كتائب حزب الله»

ورداً على سؤال بشأن المهلة المحددة لخروج «كتائب حزب الله» من جرف النصر، قال العبودي: إن «هناك مهلة حُددت لـ(الكتائب) للخروج من جرف النصر، وهذه المهلة ليست بعيدة».

وأوضح أن «مهمة اللجنة التحقيقية كانت محددة بمتابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط»، مؤكداً أن «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لا تقتصر على جرف النصر، بل تمتد من زاخو إلى البصرة».

عنصران من فصيل «كتائب حزب الله» يحملان راية الفصيل أمام حاجز لقوة مكافحة الشغب في بغداد (أرشيفية - رويترز)

وأضاف أن «الأجهزة الأمنية المختصة باشرت بالفعل تنفيذ واجباتها في تتبع شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها».

التنسيق مع إقليم كردستان

وفيما يتعلق بالتنسيق مع إقليم كردستان، أكد العبودي أن «الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي حدد صلاحيات الإقليم ضمن إطار الدولة العراقية»، مبيناً أن «صلاحيات الإقليم لا تعني خروجه عن المحددات الدستورية التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم».

وأشار إلى «وجود تنسيق مع إقليم كردستان، ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً من الحكومة الاتحادية بتعقب شبهات تهريب النفط».

وشدد على أن «كل من يقف عائقاً أمام أداء واجبات القوات الأمنية المكلفة بمتابعة هذا الملف سيكون في مواجهة القانون»، لافتاً إلى «إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان».