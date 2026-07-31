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قيادي في «حماس»: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» برفح جنوب غزة في فبراير 2025 (رويترز)
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» برفح جنوب غزة في فبراير 2025 (رويترز)
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قيادي في «حماس»: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» برفح جنوب غزة في فبراير 2025 (رويترز)
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» برفح جنوب غزة في فبراير 2025 (رويترز)

قال غازي حمد، القيادي في حركة «حماس» لـ«رويترز»، اليوم الجمعة، إنه يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق مرحلي لنزع السلاح مدعوم من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن تقوم «حماس» بتنفيذه.

وأضاف حمد المشارك في المفاوضات أنه بمجرد موافقة الطرفين على نص الاتفاق، يتعين على إسرائيل البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منه.

وأكد «مجلس السلام»، في منشور على منصة «إكس»، أن «حماس»، «وافقت على خريطة طريق مفصّلة لتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».وأضاف: «ينصب تركيزنا الآن على التنفيذ»، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ستبدأ «قريباً عملية انتقال تدريجية نحو تولي كامل الصلاحيات».

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)

وكتب ترمب على شبكته «تروث سوشال»: «مع تقدم عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية وستتعاون قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن في غزة»، شاكراً الوسطاء من مصر وقطر وتركيا.وقال نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لشؤون غزة، الجمعة، إن الاتفاق «استغرق أشهراً من المفاوضات الصعبة للغاية».وأضاف في منشور على «إكس»: «ما سيحدث بعد ذلك يُعدّ أكثر أهمية. يجب أن يكون التنفيذ وآليات التحقق حقيقيَّين وفعّالَين».

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