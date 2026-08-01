ناقلة نفط أُصيبت بـ«مقذوف مجهول» قبالة سواحل سلطنة عمان

أُصيبت ناقلة نفط بـ«مقذوف مجهول» قبالة سواحل سلطنة عُمان، بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية اليوم (السبت)، في وقت لا تزال فيه مسألة السيطرة على الممر الحيوي تشكّل عقبة رئيسية أمام أيّ تسوية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن السفينة تعرضت «لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى أضرار في غرفة المحركات». وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء الحادث الذي وقع على بعد نحو 12.5 ميل بحري قبالة سواحل ليما العُمانية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأغلقت إيران عملياً مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية عليها في 28 فبراير (شباط). وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، عاودت طهران تقييد حركة الملاحة البحرية بعد استئناف الطرفين الأعمال القتالية في 7 يوليو (تموز).

وتتمسك إيران بأن تعبر السفن عبر مسار محاذٍ لسواحلها، وتهدد باستهداف تلك التي تحاول استخدام مسار بديل يمّر بمحاذاة سواحل سلطنة عمان.

وهاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدداً من السفن التي حاولت عبور مضيق هرمز وأوقفها، مؤكداً في الأيام الأخيرة أن إيران تُسيطر بشكل كامل على المضيق.

وقال موقع «كيبلر» لتتبع الملاحة البحرية أمس (الجمعة)، إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت «بشكل حاد». وأضاف على منصة «إكس»، أنه «مع استمرار تباين المواقف بين الولايات المتحدة وإيران، يُراقب المشغلون من كثب حجم حركة الملاحة، وأنماط تغيير المسارات، وأي تطورات دبلوماسية قد تُعيد تشكيل المخاطر على طول خطوط الشحن الإقليمية في الأيام المقبلة».