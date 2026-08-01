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شؤون إقليمية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يهدد بإغلاق ممرات ومضائق أخرى

ذو القدر يتحدث في مقابلة صحافية مع وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» ديسمبر 2020
ذو القدر يتحدث في مقابلة صحافية مع وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» ديسمبر 2020
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أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يهدد بإغلاق ممرات ومضائق أخرى

ذو القدر يتحدث في مقابلة صحافية مع وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» ديسمبر 2020
ذو القدر يتحدث في مقابلة صحافية مع وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» ديسمبر 2020

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، أن مواصلة الولايات المتحدة «تأجيج نيران الحرب» سيزيد من إحكام إغلاق مضيق هرمز وممرات ومضائق استراتيجية أخرى.

وقال ذو القدر في منشور على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، نقله اليوم (السبت) موقع قناة «آر تي عربي» الروسي، إن «مواصلة الحصار البحري ومواصلة النظام الأميركي تأجيج نيران الحرب، ستؤديان إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز، وكذلك ممرات ومضائق استراتيجية أخرى». وأضاف ذو القدر: «سيدفع الاقتصاد العالمي، وسوق الطاقة، والناخبون الأميركيون، ثمن ذلك».

وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره البريطاني إد ميليباند، عزم إيران تنظيم آليات العمل مع عمان لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وحذر في الوقت نفسه من أن «عرقلة الأطراف الثالثة ستعقد الوضع».

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مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني حرب إيران إيران أميركا

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