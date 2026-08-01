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الاقتصاد

شحنة نفط خام أميركي تتجه إلى إسرائيل لأول مرة منذ 3 أعوام

ناقلة نفط من طراز «أفراماكس» (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط من طراز «أفراماكس» (أرشيفية - رويترز)
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شحنة نفط خام أميركي تتجه إلى إسرائيل لأول مرة منذ 3 أعوام

ناقلة نفط من طراز «أفراماكس» (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط من طراز «أفراماكس» (أرشيفية - رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن أن شحنة من النفط الخام الخفيف الحلو الأميركي، تم تحميلها في تكساس، كانت متجهة إلى إسرائيل، الجمعة، وهي أول شحنة تصل إلى البلاد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهرت بيانات تتبع السفن على منصة مجموعة بورصات لندن أن السفينة «كابتن جون» من طراز «أفراماكس» التي ترفع علم مالطا قامت، الخميس، بتحميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في منشأة «إنجلسايد» التابعة لشركة «إنبريدج» بالقرب من كوربوس كريستي في تكساس، وكانت تشير إلى ميناء عسقلان في جنوب إسرائيل كوجهة لها.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، كانت السفينة تنقل نحو 550 ألف برميل من النفط الخام. ويمكن لناقلة من طراز «أفراماكس» أن تحمل ما يصل إلى 750 ألف برميل.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن شركة «فيتول» التجارية استأجرت الناقلة. ولم ترد «فيتول» بعد على طلب من وكالة «رويترز» للتعليق.

بدورها، أظهرت بيانات شركة «كبلر» لبيانات الشحن أن آخر مرة توجه فيها النفط الخام الأميركي إلى إسرائيل كانت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتأتي هذه الشحنة في خضم الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز.

وكان هذا الممر المائي ينقل في السابق نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي العالمية.

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