الروبية الهندية عند أعلى مستوياتها في 3 أسابيع بدعم من تراجع النفط والدولار

استقرت الروبية الهندية قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل مكاسب تتجاوز 1 في المائة خلال الجلسات الخمس الأخيرة، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب عمليات بيع سريعة للدولار من قبل البنوك الحكومية.

وارتفعت الروبية بما يصل إلى 0.4 في المائة خلال تعاملات الجمعة لتصل إلى 95.26 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 10 يوليو (تموز)، قبل أن تقلص بعض مكاسبها، وفق «رويترز».

وتتجه العملة الهندية إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي لها منذ مارس (آذار)، مدعومة بالتدخلات المتواصلة من بنك الاحتياطي الهندي. وقال متعاملون إن البنك المركزي تدخل بقوة في سوق الصرف يوم الجمعة الماضي، وواصل دعم الروبية خلال الأسبوع الحالي.

تدخلات المركزي تحد من رهانات تراجع الروبية

وأدى تصاعد تدخل بنك الاحتياطي الهندي إلى زيادة حذر المتداولين بشأن بناء مراكز بيع على الروبية، في وقت تشهد فيه السوق تدفقات نقدية تجاوزت التوقعات، بلغت نحو 40 مليار دولار منذ مطلع يونيو (حزيران)، مدفوعة بسلسلة من الإجراءات السياسية التي أُعلن عنها الشهر الماضي.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «ظل الطلب على الدولار الأميركي قوياً بشكل غير معتاد بسبب عمليات التحوط أو الرهانات الاتجاهية على الروبية الهندية. وهذا يعني أن تدخل بنك الاحتياطي الهندي في السوق الفورية والآجلة من المرجح أن يتجاوز بكثير الحجم الذي تعكسه ديناميكيات ميزان المدفوعات».

وساهم تراجع أسعار النفط أيضاً في دعم العملة الهندية، مع إشارات إلى زيادة تدفقات الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية، رغم عدم تحقيق تقدم ملموس في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

تراجع الدولار عالمياً يدعم العملات الآسيوية

وساهمت تدخلات بيع الدولار من قبل السلطات في اليابان وكوريا الجنوبية في الضغط على العملة الأميركية يوم الخميس، بعدما سجل مؤشر الدولار أكبر انخفاض يومي له في ثلاثة أشهر، ليستقر في أحدث تداولاته عند 100.2 نقطة.

وتتجه الأنظار لاحقاً إلى بيانات احتياطيات النقد الأجنبي في الهند للأسبوع المنتهي في 24 يوليو (تموز)، إضافة إلى بيانات دفاتر القروض الآجلة الصادرة عن بنك الاحتياطي الهندي لنهاية يونيو.

السندات ترتفع

ارتفعت أسعار السندات الحكومية الهندية بشكل طفيف في بداية تعاملات الجمعة، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إلا أن المكاسب بقيت محدودة مع إحجام المتداولين عن عمليات شراء كبيرة قبل مزاد السندات القياسية لأجل 10 سنوات.

وبلغ عائد السندات القياسية ذات العائد 6.94 في المائة والمستحقة في عام 2036 نحو 6.8046 في المائة عند الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.8132 في المائة عند إغلاق جلسة الخميس. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

انخفاض النفط يخفف ضغوط التضخم

وانخفض خام برنت بنسبة 1.5 في المائة في التعاملات الآسيوية إلى 87.7 دولار للبرميل، مواصلاً تراجعه الذي بدأ في الجلسة السابقة بنسبة 1.8 في المائة، مع استمرار تدفقات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات، رغم عدم إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتُعد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، من أكثر الاقتصادات تأثراً بتقلبات أسعار الخام.

كما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.647 في المائة يوم الجمعة، بعدما بلغ أعلى مستوى له عند 6.70 في المائة يوم الأربعاء، عقب قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتصريحات رئيسه كيفين وارش التي ركزت على مخاطر التضخم، إلى جانب غياب وضوح بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

مزاد السندات تحت أنظار المستثمرين

وفي السوق المحلية، ركز المتداولون على خطة نيودلهي لبيع سندات قياسية بقيمة 340 مليار روبية (3.55 مليار دولار) في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وقال أحد متعاملي البنوك الخاصة: «سيُجرى المزاد بسلاسة، وإن كان بعلاوة على مستويات العوائد الحالية».

وفي سياق منفصل، يترقب المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الهندي بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات واسعة بأن يُبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وقال خبراء اقتصاديون في بنك «دي بي إس»: «قد يصبح من الصعب بشكل متزايد تجنب التوجه المتشدد في توجيهات السياسة النقدية، مع تقلص هامش سعر الفائدة الحقيقي، واستمرار ميل مخاطر التضخم نحو الارتفاع، وتزايد احتمالية تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 7 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 2027».

وانخفضت أسعار مقايضات المؤشر لليلة واحدة في الهند بمقدار 4 إلى 5 نقاط أساس، مدفوعة بتراجع أسعار النفط وعوائد السندات الأميركية.

وبلغ سعر الفائدة لمدة عام واحد 5.8750 في المائة، فيما سجل سعر الفائدة لمدة عامين 6.0650 في المائة. أما سعر الفائدة لمدة خمس سنوات فبلغ 6.3650 في المائة.