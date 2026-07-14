الدفاعات الكويتية تتعامل مع 6 صواريخ و33 «مسيَّرة» معادية

أعلن الجيش الكويتي، الثلاثاء، تصدِّي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيَّرة معادية، تزامناً مع إطلاق صافرات الإنذار، وتعاملت مع 6 صواريخ و33 طائرة مسيَّرة معادية، لافتاً إلى إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة باستهداف قطعة بحرية.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان، أن «أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية»، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ولاحقاً، صرّح العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، بأن القوات المسلحة رصدت، مساء الثلاثاء، صاروخاً باليستياً، و5 صواريخ جوَّالة، و33 طائرة مسيَّرة معادية، مشيراً إلى أنه جرى اعتراضها والتعامل معها.

وأضاف العطوان، في بيان، أن العدوان الإيراني أسفر عن استهداف منشآت حيوية ومدنية، وسقوط شظايا بعدة مواقع في البلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وكشف المتحدث باسم الوزارة، عن إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة إثر استهداف إحدى القطع التابعة للقوة البحرية الكويتية، مبيناً أنهم تلقوا الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وحالتهم مستقرة.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن البلاد ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

وأهابت بالجميع عدم الاقتراب أو لمس أو تصوير أي حطام أو أجزاء أو مخلفات ناتجة عن سقوط الصواريخ أو الطائرات المسيّرة، وعدم نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع المتضررة أو مواقع سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة الإبلاغ عنها فوراً، حفاظاً على الأمن والسلامة العامة.