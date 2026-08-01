الكويت: هجوم إيراني يستهدف منشأة حكومية وآليات مدنية في جزيرة بوبيان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، السبت، أن هجوماً إيرانياً استهدف منشأة حكومية بشمال البلاد، وآليات مدنية في جزيرة بوبيان، ما أسفر عن أضرار مادية، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود العطوان، إن «العدوان الإيراني الآثم استهدف اليوم منشأة حكومية بشمال البلاد وآليات مدنية في جزيرة بوبيان»، مؤكداً أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها وواجباتها «بكفاءة عالية»، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره.

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان: العدوان الإيراني الآثم استهدف اليوم منشأة حكومية شمال البلاد وآليات مدنية في جزيرة بوبيان ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابة بشرية- أكد أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية واتخاذ جميع... pic.twitter.com/HItBevJbeb — كونا KUNA (@kuna_ar) August 1, 2026

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تأكيد رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية، في ظل استمرار الهجمات.

وتأتي هذه التطورات، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أمس (الجمعة)، رصد طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد والتعامل معها وتدميرها.

وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة قد أوضح، أمس، أن الهجوم الإيراني استهدف عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية، وأن عمليات الاعتراض أسفرت عن أضرار مادية ناجمة عن سقوط شظايا، من دون تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكداً في حينه استمرار القوات المسلحة في حالة الجاهزية والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.