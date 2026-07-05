السعودية والبحرين تبحثان المسار التفاوضي الأميركي - الإيراني

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، مستجدات الأوضاع الإقليمية والمسار التفاوضي الأميركي - الإيراني، وجهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان والدكتور الزياني في لقاء ثنائي بالعاصمة الرياض، الأحد، على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، فيما استعرض الجانبان العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين وتبادلا وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعرضا العلاقات.
وكان وزير الخارجية البحريني، وصل في وقت سابق الأحد، في زيارة رسمية إلى السعودية. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي.