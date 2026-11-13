العراق ولبنان يتعادلان سلباً في افتتاح بطولة البصرة الدولية

تعادل العراق ولبنان سلباً، الجمعة، في افتتاح بطولة البصرة الدولية الودية لكرة القدم، الجمعة، على ملعب البصرة الدولي.

وتشارك في منافسات البطولة، المتزامنة مع فترة التوقف الدولي، 4 منتخبات هي فلسطين ولبنان وإيران والعراق.

وكاد لبنان أن يفاجئ العراق بهدف مبكر، لولا عارضة مرمى الحارس كميل سعدي التي وقفت أمام محاولة المهاجم ليوناردو شاهين بعد أن وصلته كرة من حسن كعفراني (6).

وأهدر ماركو فرج فرصة للعراق تسديدة قوية مرت من فوق مرمى الحارس مصطفى مطر (13)، قبل أن يكرر المحاولة بتسديدة مماثلة أمسكها الحارس (27).

وبينما احتفل قائد العراق أيمن حسين بخوضه المباراة الدولية الـ100 له، لم يوفق في محاولتين متتاليتين في غضون 10 دقائق، بعد أن سدد الكرة التي وصلته من أحمد يحيى بين يدي الحارس اللبناني (28)، ثم أنهى هجمة عراقية محققة بين كفّي مطر.

وكانت المباراة فرصة مثالية، لمدربي العراق الأسترالي غراهام أرنولد، ولبنان الجزائري مجيد بو قرة، لاختبار مجموعة جديدة من اللاعبين.

وكاد أحمد عايد الذي خاض أول مباراة دولية رسمية له، أن يحقق هدف السبق للعراق، إلا أن الكرة المرتدة من حارس لبنان مطر بعد تسديدة زيدان إقبال، مرت من جانب القائم (67).

وانفرد البديل اللبناني علي قصاص بمرمى العراق (70)، إلا أن كرته التي سددها مرت من جانب قائم مرمى كميل سعدي.

وجرب زيدان إقبال حظه مجدداً فتلاعب بخط دفاع لبنان، إلا ان كرته الأرضية مرت من جانب القائم الأيسر لمرمى الحارس مطر (76).

وواجه يونس حمود، هداف الدوري العراقي، مع أول مباراة دولية له، مرمى مطر قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، إلا أنه أهدر الفرصة بعد أن لعبها قوية أنقذها الحارس بقدمه، قبل أن يكررها مطر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.