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لوبيتيغي مدرب قطر: تأجيل كأس آسيا لم يكن في مصلحة أي منتخب

لوبيتيغي خلال مباراة سابقة لمنتخب قطر (تصوير: محمد المانع)
لوبيتيغي خلال مباراة سابقة لمنتخب قطر (تصوير: محمد المانع)
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لوبيتيغي مدرب قطر: تأجيل كأس آسيا لم يكن في مصلحة أي منتخب

لوبيتيغي خلال مباراة سابقة لمنتخب قطر (تصوير: محمد المانع)
لوبيتيغي خلال مباراة سابقة لمنتخب قطر (تصوير: محمد المانع)

أكد جولين لوبيتيغي، المدير الفني للمنتخب القطري، جاهزية فريقه لخوض المواجهتين الوديتين أمام أستراليا وكوريا الجنوبية، يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن المباراتين تمثلان اختباراً فنياً مهماً للوقوف على مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وقال لوبيتيغي، في تصريحات صحافية الخميس، إن المنتخب القطري استعد بصورة جيدة للمواجهتين، رغم صعوبة الاختبار أمام منتخبين يمتلكان إمكانات فنية كبيرة وخبرات واسعة على المستويين الدولي والقاري.

وأضاف: «نحن مستعدون لمواجهتي أستراليا وكوريا الجنوبية، وندرك جيداً قوة المنتخبين، فهما من المنتخبات الكبيرة التي تمتلك إمكانات فنية عالية، وهو ما يمنحنا فرصة مهمة لاختبار جاهزيتنا والوقوف على مستوى اللاعبين».

وتطرق لوبيتيغي إلى قرار تأجيل نهائيات كأس أمم آسيا لمدة عام، مؤكداً أن تغيير موعد البطولة أثر على الخطط والبرامج الإعدادية التي وضعتها الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة.

وأوضح مدرب منتخب: «كنا نعمل ونتجهز لخوض منافسات كأس أمم آسيا، لكن قرار تأجيل البطولة حال دون استمرار البرنامج الإعدادي وفق الموعد السابق، وأعتقد أن تأجيل المسابقة لم يكن في مصلحة أي منتخب، بعدما كانت جميع المنتخبات قد وضعت برامجها وخططها للتحضير لهذا الاستحقاق القاري».

وأشار لوبيتيغي إلى أن الجهاز الفني يسعى إلى الاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية في تجربة عدد من اللاعبين وتقييم مستوياتهم، إلى جانب العمل على تعزيز الانسجام بين مختلف خطوط الفريق وتطوير الجوانب الفنية والتكتيكية.

وشدد لوبيتيغي على أن مواجهة منتخبات قوية بحجم أستراليا وكوريا الجنوبية توفر فرصة مهمة لاختبار قدرة المنتخب القطري على التعامل مع أساليب لعب مختلفة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض المنتخب القطري المباراتين في إطار مرحلة جديدة من التحضيرات عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتطلع الجهاز الفني إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق ورفع مستوى جاهزيته للمنافسات القارية والدولية المقبلة.

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لوبيتيغي مدرب قطر: تأجيل كأس آسيا لم يكن في مصلحة أي منتخب

لوبيتيغي خلال مباراة سابقة لمنتخب قطر (تصوير: محمد المانع)
لوبيتيغي خلال مباراة سابقة لمنتخب قطر (تصوير: محمد المانع)
TT
TT

لوبيتيغي مدرب قطر: تأجيل كأس آسيا لم يكن في مصلحة أي منتخب

لوبيتيغي خلال مباراة سابقة لمنتخب قطر (تصوير: محمد المانع)
لوبيتيغي خلال مباراة سابقة لمنتخب قطر (تصوير: محمد المانع)

أكد جولين لوبيتيغي، المدير الفني للمنتخب القطري، جاهزية فريقه لخوض المواجهتين الوديتين أمام أستراليا وكوريا الجنوبية، يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن المباراتين تمثلان اختباراً فنياً مهماً للوقوف على مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وقال لوبيتيغي، في تصريحات صحافية الخميس، إن المنتخب القطري استعد بصورة جيدة للمواجهتين، رغم صعوبة الاختبار أمام منتخبين يمتلكان إمكانات فنية كبيرة وخبرات واسعة على المستويين الدولي والقاري.

وأضاف: «نحن مستعدون لمواجهتي أستراليا وكوريا الجنوبية، وندرك جيداً قوة المنتخبين، فهما من المنتخبات الكبيرة التي تمتلك إمكانات فنية عالية، وهو ما يمنحنا فرصة مهمة لاختبار جاهزيتنا والوقوف على مستوى اللاعبين».

وتطرق لوبيتيغي إلى قرار تأجيل نهائيات كأس أمم آسيا لمدة عام، مؤكداً أن تغيير موعد البطولة أثر على الخطط والبرامج الإعدادية التي وضعتها الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة.

وأوضح مدرب منتخب: «كنا نعمل ونتجهز لخوض منافسات كأس أمم آسيا، لكن قرار تأجيل البطولة حال دون استمرار البرنامج الإعدادي وفق الموعد السابق، وأعتقد أن تأجيل المسابقة لم يكن في مصلحة أي منتخب، بعدما كانت جميع المنتخبات قد وضعت برامجها وخططها للتحضير لهذا الاستحقاق القاري».

وأشار لوبيتيغي إلى أن الجهاز الفني يسعى إلى الاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية في تجربة عدد من اللاعبين وتقييم مستوياتهم، إلى جانب العمل على تعزيز الانسجام بين مختلف خطوط الفريق وتطوير الجوانب الفنية والتكتيكية.

وشدد لوبيتيغي على أن مواجهة منتخبات قوية بحجم أستراليا وكوريا الجنوبية توفر فرصة مهمة لاختبار قدرة المنتخب القطري على التعامل مع أساليب لعب مختلفة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض المنتخب القطري المباراتين في إطار مرحلة جديدة من التحضيرات عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتطلع الجهاز الفني إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق ورفع مستوى جاهزيته للمنافسات القارية والدولية المقبلة.

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كأس آسيا قطر
الرياضة رياضة عربية

حسين لبيب: الزمالك ليس للبيع... ونحترم انتقادات الجماهير

حسين لبيب (الشرق الأوسط)
حسين لبيب (الشرق الأوسط)
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حسين لبيب: الزمالك ليس للبيع... ونحترم انتقادات الجماهير

حسين لبيب (الشرق الأوسط)
حسين لبيب (الشرق الأوسط)

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المصري أن خطوات تطوير شركة كرة القدم لا تستهدف بيع النادي أو نشاط الكرة، مشددا على أن مجلس الإدارة يدرس الملف بما يحقق مصلحة النادي.

وقال لبيب في تصريحات لقناة أون سبورت المصرية مساء الأربعاء إن شركة كرة القدم أنشئت العام الماضي، مضيفا أن تطوير منظومة العمل يتضمن مرحلتين بدأت الأولى بإسناد إدارة النشاط إلى مدير رياضي بوجود جون إدوارد على أن تتضمن الثانية فصل نشاط كرة القدم عن النادي.

وأوضح أن وجود عرض وحيد خلال المناقشات السابقة دفع المجلس إلى التريث، وإجراء مزيد من الدراسة مؤكدا ضرورة تقييم نشاط كرة القدم قبل اتخاذ أي قرار.

ونفى لبيب صحة ما تردد بشأن رفضه عرضا من إدوارد بسبب منحه السيطرة على الشركة، مشيرا إلى أن الأمر كان مرتبطا بالحاجة إلى دراسة أوسع.

وأشاد رئيس الزمالك بدور إدوارد في تتويج الفريق بلقب الدوري، واصفا الفوز بالبطولة بأنه إنجاز إعجازي في ظل الظروف الصعبة التي واجهها النادي.

وأكد حسين لبيب على احترام مجلس الإدارة لانتقادات الجماهير وحقها في التعبير عن رأيها، مشددا على أن الإدارة تدرس الملاحظات البناءة وتستند إليها في اتخاذ القرارات التي تخدم الزمالك.

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نادي الزمالك رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

مؤمن سليمان مدرباً لسيراميكا كليوباترا خلفاً لعلي ماهر

مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)
مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)
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مؤمن سليمان مدرباً لسيراميكا كليوباترا خلفاً لعلي ماهر

مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)
مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)

أعلن سيراميكا كليوباترا المصري، الأربعاء، تعيين مؤمن سليمان مدرباً للفريق، ليخلف علي ماهر الذي غادر منصبه لتولي تدريب منتخب مصر.

وحل ماهر محل حسام حسن الذي قاد مصر إلى دور 16 في كأس العالم الماضية، فيما سيخوض سليمان تجربته الأولى في الدوري المصري منذ عام 2019 مع النجوم.

وكانت آخر تجارب سليمان (52 عاماً) مع نادي الكرمة العراقي، وسبق له تدريب سموحة ومصر للمقاصة والسويس بتروجت والزمالك في الدوري المصري.

وفاز سليمان بثلاثة ألقاب في الدوري العراقي مع الشرطة، وقاد الزمالك للفوز بكأس مصر وبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع في الدوري وله 18 نقطة بعد ثماني مباريات.

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