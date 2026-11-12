لوبيتيغي مدرب قطر: تأجيل كأس آسيا لم يكن في مصلحة أي منتخب

أكد جولين لوبيتيغي، المدير الفني للمنتخب القطري، جاهزية فريقه لخوض المواجهتين الوديتين أمام أستراليا وكوريا الجنوبية، يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن المباراتين تمثلان اختباراً فنياً مهماً للوقوف على مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وقال لوبيتيغي، في تصريحات صحافية الخميس، إن المنتخب القطري استعد بصورة جيدة للمواجهتين، رغم صعوبة الاختبار أمام منتخبين يمتلكان إمكانات فنية كبيرة وخبرات واسعة على المستويين الدولي والقاري.

وأضاف: «نحن مستعدون لمواجهتي أستراليا وكوريا الجنوبية، وندرك جيداً قوة المنتخبين، فهما من المنتخبات الكبيرة التي تمتلك إمكانات فنية عالية، وهو ما يمنحنا فرصة مهمة لاختبار جاهزيتنا والوقوف على مستوى اللاعبين».

وتطرق لوبيتيغي إلى قرار تأجيل نهائيات كأس أمم آسيا لمدة عام، مؤكداً أن تغيير موعد البطولة أثر على الخطط والبرامج الإعدادية التي وضعتها الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة.

وأوضح مدرب منتخب: «كنا نعمل ونتجهز لخوض منافسات كأس أمم آسيا، لكن قرار تأجيل البطولة حال دون استمرار البرنامج الإعدادي وفق الموعد السابق، وأعتقد أن تأجيل المسابقة لم يكن في مصلحة أي منتخب، بعدما كانت جميع المنتخبات قد وضعت برامجها وخططها للتحضير لهذا الاستحقاق القاري».

وأشار لوبيتيغي إلى أن الجهاز الفني يسعى إلى الاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية في تجربة عدد من اللاعبين وتقييم مستوياتهم، إلى جانب العمل على تعزيز الانسجام بين مختلف خطوط الفريق وتطوير الجوانب الفنية والتكتيكية.

وشدد لوبيتيغي على أن مواجهة منتخبات قوية بحجم أستراليا وكوريا الجنوبية توفر فرصة مهمة لاختبار قدرة المنتخب القطري على التعامل مع أساليب لعب مختلفة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض المنتخب القطري المباراتين في إطار مرحلة جديدة من التحضيرات عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتطلع الجهاز الفني إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق ورفع مستوى جاهزيته للمنافسات القارية والدولية المقبلة.