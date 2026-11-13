مايكل كاريك يوجه «رسالة وداع» إلى مانشستر يونايتد

لا يتمنى مايكل كاريك «شيئاً سوى النجاح» لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بعد إقالته من منصبه مديراً فنياً للفريق، الخميس.

وظل المدرب الإنجليزي يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير، رغم غياب النتائج الإيجابية عن الفريق، فقد كان له دور بارز في تتويج يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2008، وذلك خلال مسيرته لاعباً في الفريق تحت قيادة السير أليكس فيرغسون.

واتخذ مسؤولو مانشستر يونايتد، الذين كانوا، إلى جانب عائلة غليزر والمالك الشريك جيم راتكليف، محوراً لغضب الجماهير، قراراً بإقالة كاريك هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب أسوأ انطلاقة للنادي في أي موسم منذ عام 1986، التي تركت الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) مع حلول فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ومع ذلك، شدد كاريك على أن عاطفته تجاه النادي لا تزال قوية، حيث أعلن يونايتد بالفعل عن تعيين بديل له، وهو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الجمعة.

وكتب كاريك عبر حسابه الخاص في تطبيق «إنستغرام»: «لا أريد سوى النجاح لمانشستر يونايتد. لقد كان هذا النادي جزءاً كبيراً من حياتي ولن يتغير ذلك أبداً. سأظل فخوراً دائماً لأنني لعبت دوري، وسأريد دائماً الأفضل من أجل ذلك».

وشدد كاريك، في رسالته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «سأكون هناك معكم من الآن فصاعداً، أشاهد من الخطوط الجانبية وأشجع اللاعبين».

وأشاد كاريك في الرسالة بالجماهير والجهاز الفني ولاعبي مانشستر يونايتد الذين شكرهم على جهودهم و«اللحظات التي تقاسمناها معاً».

وأوضح كاريك: «لقد حظيت بشرف كبير لقيادة مانشستر يونايتد، نادي كرة القدم الذي أحبه. هناك عدد قليل جداً من الناس يحظون بفرصة خوض هذه التجربة والشعور بها، إنني ممتن للغاية لذلك. إن الوجود في مانشستر يونايتد يفرض مسؤولية جسيمة، ويتعيّن عليك أن تدرك تماماً ما يعنيه ذلك».

وأضاف المدرب الشاب: «إنه مكان يختلف عن أي مكان آخر. في نهاية المطاف، ينبغي عليك أن تبذل قصارى جهدك لتكون الأفضل، لكن هناك ثقافة وقيماً وسلوكيات يجب عليك الالتزام بها واحترامها، وهي ركائز تأسست على مدى فترة طويلة من الزمن».

وأكد كاريك: «إنه نادٍ فريد من نوعه، يتمتع بجوهر وتاريخ لا يمكن تجاهلهما، وهذا هو ما كان يلهمني في كل يوم».

وتابع: «أود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى الجماهير، فأنتم حقاً فئة استثنائية ونادرة. لقد أمضينا أوقاتاً رائعة هذا العام، ولحظات سنظل جميعاً نذكرها. ولعل أجمل ما في موقعي هو رؤية الكثير منكم يغرقون في فيض مشاعر تلك اللحظات، ويغادرون الملعب وهم يتوقون بشدة للعودة إليه مجدداً».

واختتم كاريك رسالته الوداعية قائلاً: «كنت أريد فقط أن أعيد إليكم شيئاً ما. هذا الحب لا يموت أبداً».