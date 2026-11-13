سينر: من الصعب مشاهدة الآخرين يلعبون بينما أتعافى من إصابة

اعترف نجم التنس الإيطالي يانيك سينر بأنه من الصعب مشاهدة الآخرين يلعبون في الوقت الذي يبتعد فيه عن الملاعب بسبب الإصابة.
وقال سينر في حلقة، هذا الأسبوع، من سلسلته على يوتيوب «يانيك سينر بلا قيود - الصحة والتعافي»: «أسوأ ما في هذه الإصابة بالنسبة لي هو أنني لا أستطيع المنافسة، ولا أستطيع لعب التنس، كما أن حياتي خارج ملاعب التنس أصبحت مقيدة نوعاً ما، ببساطة لأنني لا أستطيع القيام بالأشياء التي أستمتع بها حقاً، وذلك لرغبتي في حماية ركبتي قدر الإمكان».
وأضاف: «لن أكذب، فمن الصعب حقاً مشاهدة الآخرين، وهم يلعبون بينما لا أستطيع أنا المنافسة».
ولم يشارك سينر في أي مباراة منذ تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون في يوليو (تموز) الماضي، وذلك بسبب إصابة في الركبة؛ ما اضطره لإنهاء موسمه مبكراً، وهو ما أدى أيضاً إلى فقدانه صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين لصالح الألماني ألكسندر زفيريف.
ويطمح سينر حالياً للعودة إلى المنافسات من خلال بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) المقبل.