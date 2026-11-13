إيقاف لاعبة «السباعية» الفرنسية أوريانا لزرق 22 شهراً

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، الجمعة، عن إيقاف الرياضية الفرنسية أوريانا لزرق - خلاص، الحائزة على الميدالية الفضية في مسابقة السباعية في بطولة أوروبا عام 2024، لمدة 22 شهراً بسبب إخفاقها في الالتزام بقواعد تحديد أماكن وجودها لأغراض مكافحة المنشطات.

وذكرت الوحدة، عبر منصة «إكس»، أن «المحكمة التأديبية قررت إيقاف أوريانا لزرق - خلاص لمدة 22 شهراً، اعتباراً من 26 مارس (آذار) 2026، بسبب عدم امتثالها لالتزامات تحديد مكان وجودها».

يُذكر أن الرياضية كانت موقوفة مؤقتاً منذ شهر مارس، كما تقرر إلغاء نتائجها المسجلة اعتباراً من 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. ووفقاً لقرار المحكمة التأديبية، الذي نشرته الوحدة الجمعة، فقد نُسبت إلى الرياضية البالغة من العمر 27 عاماً، والمقيمة في مدينة متز، 3 مخالفات تتعلق بقواعد تحديد أماكن وجودها، لمكافحة المنشطات خلال الفترة ما بين فبراير (شباط) ونوفمبر 2025، وهي مخالفات قد تستوجب عقوبة الإيقاف لمدة تصل إلى عامين.

ولم تعترض لزرق - خلاص على المخالفتين الأوليين، حيث لم تقم بتحديث بيانات مكان وجودها عبر نظام «آدامز» الذي يستخدمه الرياضيون لتمكين مسؤولي مكافحة المنشطات من تحديد مواقعهم، لكنها طعنت في المخالفة الثالثة، إذ أوضحت أنها كانت تنوي تعديل بيانات مكان وجودها لليوم التالي، لكن التعديل تم عن طريق الخطأ بأثر رجعي ليشمل اليوم نفسه.

وفي خلاصاتها، رأت المحكمة أنه على الرغم من أن لزرق - خلاص «لا يبدو أنها تعمدت التهرب من الخضوع للفحوص»، فإنها أظهرت «استهتاراً وإهمالاً» لا يتوافقان مع التزاماتها كرياضية، وبناء عليه تقرر إيقافها لمدة 22 شهراً.

يُذكر أن لزرق - خلاص، التي نالت الميدالية الفضية في بطولة أوروبا بروما عام 2024، حيث خطفت قلوب الجماهير الفرنسية بطاقتها المشرقة ومكياجها اللافت، كانت قد احتلت المركز السادس عشر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

وأدّت مشكلات صحية متعددة وإصابات متكررة إلى ابتعادها عن الملاعب في عام 2025. وفي مطلع عام 2026، نجحت في تحقيق الأرقام التأهيلية لمسابقة الخماسية للمشاركة في بطولة العالم داخل الصالات في مدينة تورون ببولندا، لكنها انسحبت في نهاية المطاف بسبب إصابة في وتر أخيل، قبل أن تتعرض للإيقاف المؤقت في شهر مارس (آذار). وفي حال عدم تقديمها طعناً ضد هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، فستظل موقوفة حتى يناير (كانون الثاني) 2028، أي قبل أشهر قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس.