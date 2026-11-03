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غوران مدرب عجمان: سعيد بالعودة لنادي الاتفاق... ومنافسنا يعتمد على المرتدات

الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)
الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)
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TT

غوران مدرب عجمان: سعيد بالعودة لنادي الاتفاق... ومنافسنا يعتمد على المرتدات

الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)
الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)

أكد الصربي غوران توفيغدزيتش، مدرب فريق عجمان الإماراتي، أن فريقه يتطلع إلى مواصلة صدارة مجموعته في دوري أبطال الخليج للأندية، عندما يواجه الاتفاق السعودي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وأوضح غوران، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن عجمان يسعى إلى تحقيق انتصاره الثالث توالياً، بعدما نجح في الفوز بمباراتيه الأوليين، رغم صعوبة المهمة أمام فريق يتميز بالتنظيم الجيد، ويخوض اللقاء على أرضه وبين جماهيره.

وأشار إلى أن الاتفاق يمتلك العناصر القادرة على تعويض الغيابات، ولا يتأثر كثيراً بالإصابات، في حين يواجه عجمان ضغطاً متواصلاً نتيجة تداخل مشاركاته في المنافسات المحلية والبطولة الخليجية.

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ذكرياته مع الاتفاق، الذي سبق أن عمل فيه خلال موسم 2013، وما يميز الفريق السعودي فنياً قبل مواجهة الأربعاء، قال غوران: «أعود إلى هنا ولديَّ تجربة رائعة سابقة في السعودية مع الاتفاق، وأنا سعيد بالعودة إلى هذا النادي ولقاء جماهيره مجدداً».

وأضاف: «الاتفاق يتميز بالتنظيم العالي والاعتماد على الهجمات المرتدة. لقد درسنا منافسنا جيداً، ونسعى إلى تحقيق الفوز والمحافظة على صدارة المجموعة».

يوسف أحمد حارس مرمى عجمان (الشرق الأوسط)

من جانبه، أعرب يوسف أحمد، حارس مرمى عجمان، عن شكره لحسن الاستقبال الذي حظيت به بعثة الفريق الإماراتي في السعودية، مؤكداً أن ذلك ليس مستغرباً من الأشقاء السعوديين.

وشدد أحمد على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الاتفاق، مشيراً إلى أن لاعبي عجمان يدركون مسؤوليتهم بوصفهم ممثلين لكرة القدم الإماراتية في البطولة الخليجية، ويتطلعون إلى تقديم أفضل مستوياتهم، والخروج بنتيجة إيجابية.

وأوضح أن إدارة نادي عجمان وضعت استراتيجية للتعامل مع المشاركات المحلية والخارجية، مؤكداً أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق تطلعات الإدارة والجماهير.

واختتم حارس عجمان حديثه بالتأكيد على أهمية الدعم الجماهيري، مشيراً إلى أن جماهير النادي ستكون حاضرة في المباراة لمساندة الفريق في سعيه إلى تحقيق انتصاره الثالث، ومواصلة صدارة المجموعة.

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غوران مدرب عجمان: سعيد بالعودة لنادي الاتفاق... ومنافسنا يعتمد على المرتدات

الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)
الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)
TT
TT

غوران مدرب عجمان: سعيد بالعودة لنادي الاتفاق... ومنافسنا يعتمد على المرتدات

الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)
الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب فريق عجمان الإماراتي (الشرق الأوسط)

أكد الصربي غوران توفيغدزيتش، مدرب فريق عجمان الإماراتي، أن فريقه يتطلع إلى مواصلة صدارة مجموعته في دوري أبطال الخليج للأندية، عندما يواجه الاتفاق السعودي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وأوضح غوران، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن عجمان يسعى إلى تحقيق انتصاره الثالث توالياً، بعدما نجح في الفوز بمباراتيه الأوليين، رغم صعوبة المهمة أمام فريق يتميز بالتنظيم الجيد، ويخوض اللقاء على أرضه وبين جماهيره.

وأشار إلى أن الاتفاق يمتلك العناصر القادرة على تعويض الغيابات، ولا يتأثر كثيراً بالإصابات، في حين يواجه عجمان ضغطاً متواصلاً نتيجة تداخل مشاركاته في المنافسات المحلية والبطولة الخليجية.

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ذكرياته مع الاتفاق، الذي سبق أن عمل فيه خلال موسم 2013، وما يميز الفريق السعودي فنياً قبل مواجهة الأربعاء، قال غوران: «أعود إلى هنا ولديَّ تجربة رائعة سابقة في السعودية مع الاتفاق، وأنا سعيد بالعودة إلى هذا النادي ولقاء جماهيره مجدداً».

وأضاف: «الاتفاق يتميز بالتنظيم العالي والاعتماد على الهجمات المرتدة. لقد درسنا منافسنا جيداً، ونسعى إلى تحقيق الفوز والمحافظة على صدارة المجموعة».

يوسف أحمد حارس مرمى عجمان (الشرق الأوسط)

من جانبه، أعرب يوسف أحمد، حارس مرمى عجمان، عن شكره لحسن الاستقبال الذي حظيت به بعثة الفريق الإماراتي في السعودية، مؤكداً أن ذلك ليس مستغرباً من الأشقاء السعوديين.

وشدد أحمد على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الاتفاق، مشيراً إلى أن لاعبي عجمان يدركون مسؤوليتهم بوصفهم ممثلين لكرة القدم الإماراتية في البطولة الخليجية، ويتطلعون إلى تقديم أفضل مستوياتهم، والخروج بنتيجة إيجابية.

وأوضح أن إدارة نادي عجمان وضعت استراتيجية للتعامل مع المشاركات المحلية والخارجية، مؤكداً أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق تطلعات الإدارة والجماهير.

واختتم حارس عجمان حديثه بالتأكيد على أهمية الدعم الجماهيري، مشيراً إلى أن جماهير النادي ستكون حاضرة في المباراة لمساندة الفريق في سعيه إلى تحقيق انتصاره الثالث، ومواصلة صدارة المجموعة.

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«أبطال آسيا 2»: الشرطة أول المتأهلين لثمن النهائي بثلاثية في الحسين

فرحة لاعبي الشرطة العراقي بالتسجيل في مرمى الحسين إربد الأردني (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي الشرطة العراقي بالتسجيل في مرمى الحسين إربد الأردني (الاتحاد الآسيوي)
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«أبطال آسيا 2»: الشرطة أول المتأهلين لثمن النهائي بثلاثية في الحسين

فرحة لاعبي الشرطة العراقي بالتسجيل في مرمى الحسين إربد الأردني (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي الشرطة العراقي بالتسجيل في مرمى الحسين إربد الأردني (الاتحاد الآسيوي)

فاز الشرطة العراقي على مضيّفه الحسين إربد الأردني بنتيجة 3-صفر، الثلاثاء، ليضمن التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا (2) لكرة القدم.

وأنهى الشرطة الشوط الأول متقدماً بهدف كينغسلي كوكو في الدقيقة 14 من المباراة التي أُقيمت على استاد عمّان الدولي في العاصمة الأردنية.

وفي الشوط الثاني أضاف كوكو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59، قبل أن يختتم مهند علي الثلاثية في الدقيقة 93.

وفي وقت سابق الثلاثاء، فاز السيب العماني على إيست بنغال الهندي بنتيجة 2-صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة ذاتها.

وبذلك يبتعد الشرطة العراقي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، يليه الحسين إربد 5 نقاط ثم السيب العماني 4 نقاط، ويتذيل الفريق الهندي الترتيب بنقطتين.

وستقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يلتقي إيست بنغال مع الحسين إربد، والسيب مع الشرطة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الشرطة على السيب 1-صفر في بغداد، وتعادل الحسين مع إيست بنغال 2-2 في عمّان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الحسين على السيب 3-صفر في سلطنة عمان، وفوز الشرطة على إيست بنغال 3-2 في كالكوتا.

وشهدت الجولة الثالثة تعادل الشرطة مع الحسين 1-1 في بغداد وتعادل السيب مع إيست بنغال من دون أهداف في سلطنة عمان.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثماني لهذه المرحلة.

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«النخبة الآسيوي»: الاستقلال الإيراني يخطف الشمال القطري في البصرة

الاستقلال الإيراني هزم الشمال القطري (الاتحاد الآسيوي)
الاستقلال الإيراني هزم الشمال القطري (الاتحاد الآسيوي)
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«النخبة الآسيوي»: الاستقلال الإيراني يخطف الشمال القطري في البصرة

الاستقلال الإيراني هزم الشمال القطري (الاتحاد الآسيوي)
الاستقلال الإيراني هزم الشمال القطري (الاتحاد الآسيوي)

سجل جاسر أساني هدفاً في الوقت بدل الضائع ليقود الاستقلال الإيراني للفوز 1 - صفر على ضيفه الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، الثلاثاء، بالمباراة التي أقيمت بمدينة البصرة العراقية.

ورفع الاستقلال رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات في المركز الثالث في ترتيب منطقة الغرب، وتجمد رصيد الشمال عند خمس نقاط في المركز الثامن.

وشهدت المباراة محاولات متبادلة من الطرفين، أبرزها في الشوط الأول حين تصدى حارس استقلال حبيب فارعباسي لتسديدة خطيرة من مهاجم الشمال بغداد بونجاح في الدقيقة 16.

ورد سعيد ساهارخيزان، لاعب الاستقلال، وأطلق تسديدة قوية من خارج الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم في منتصف الشوط.

وكاد صاحب الأرض أن يسجل هدف التقدم قرب الاستراحة، بعدما أرسل جلال الدين مشاريبوف تمريرة عرضية وصلت عند صالح حرداني الذي أطلق تسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وحافظ الاستقلال على زخمه مع استئناف اللعب، وحاول أمير محمد رازاجينيا لكن بابكر سيك حارس الشمال أبعد تسديدته وأنقذ محاولة إسماعيل جوليزاده الذي تابع الكرة المرتدة في الدقيقة 51.

واستمر تألق حارس الشمال وأبعد فرصة خطيرة من أساني في الدقيقة 75، قبل أن يسدد فيدريكو بايس لاعب الشمال كرة ارتدت من العارضة.

وتمكن أساني من تسجيل هدف الفوز بتسديدة من فوق الحارس بعد تمريرة حاسمة من البديل محمد حسين إسلامي.

وتعرض يوسف سابالي مدافع الشمال للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل قوي في اللحظات الأخيرة.

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