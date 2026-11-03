غوران مدرب عجمان: سعيد بالعودة لنادي الاتفاق... ومنافسنا يعتمد على المرتدات

أكد الصربي غوران توفيغدزيتش، مدرب فريق عجمان الإماراتي، أن فريقه يتطلع إلى مواصلة صدارة مجموعته في دوري أبطال الخليج للأندية، عندما يواجه الاتفاق السعودي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وأوضح غوران، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن عجمان يسعى إلى تحقيق انتصاره الثالث توالياً، بعدما نجح في الفوز بمباراتيه الأوليين، رغم صعوبة المهمة أمام فريق يتميز بالتنظيم الجيد، ويخوض اللقاء على أرضه وبين جماهيره.

وأشار إلى أن الاتفاق يمتلك العناصر القادرة على تعويض الغيابات، ولا يتأثر كثيراً بالإصابات، في حين يواجه عجمان ضغطاً متواصلاً نتيجة تداخل مشاركاته في المنافسات المحلية والبطولة الخليجية.

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ذكرياته مع الاتفاق، الذي سبق أن عمل فيه خلال موسم 2013، وما يميز الفريق السعودي فنياً قبل مواجهة الأربعاء، قال غوران: «أعود إلى هنا ولديَّ تجربة رائعة سابقة في السعودية مع الاتفاق، وأنا سعيد بالعودة إلى هذا النادي ولقاء جماهيره مجدداً».

وأضاف: «الاتفاق يتميز بالتنظيم العالي والاعتماد على الهجمات المرتدة. لقد درسنا منافسنا جيداً، ونسعى إلى تحقيق الفوز والمحافظة على صدارة المجموعة».

يوسف أحمد حارس مرمى عجمان (الشرق الأوسط)

من جانبه، أعرب يوسف أحمد، حارس مرمى عجمان، عن شكره لحسن الاستقبال الذي حظيت به بعثة الفريق الإماراتي في السعودية، مؤكداً أن ذلك ليس مستغرباً من الأشقاء السعوديين.

وشدد أحمد على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الاتفاق، مشيراً إلى أن لاعبي عجمان يدركون مسؤوليتهم بوصفهم ممثلين لكرة القدم الإماراتية في البطولة الخليجية، ويتطلعون إلى تقديم أفضل مستوياتهم، والخروج بنتيجة إيجابية.

وأوضح أن إدارة نادي عجمان وضعت استراتيجية للتعامل مع المشاركات المحلية والخارجية، مؤكداً أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق تطلعات الإدارة والجماهير.

واختتم حارس عجمان حديثه بالتأكيد على أهمية الدعم الجماهيري، مشيراً إلى أن جماهير النادي ستكون حاضرة في المباراة لمساندة الفريق في سعيه إلى تحقيق انتصاره الثالث، ومواصلة صدارة المجموعة.