«أبطال الخليج»: «الشباب» العماني يهزم «شعب حضرموت»... و«الزوراء» يتعادل مع «الرفاع»

حقق «الشباب» العماني فوزاً عريضاً على «شعب حضرموت» اليمني بنتيجة 4 / 0، الثلاثاء، ضِمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات في «دوري أبطال الخليج لكرة القدم».

وأنهى الفريق العماني الشوط الأول متفوقاً بثنائية سجّلها ماركو موسلين وجمعة الحبسي في الدقيقتين 27 و39.

وفي الشوط الثاني، أضاف حسين سعيد الشحري ومصعب المعمري الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 46 و49.

وبهذه النتيجة يحقق «الشباب» العماني فوزه الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، متخلفاً بفارق الأهداف عن «الدحيل» القطري، متذيل الترتيب، الذي سيواجه «نيوم» السعودي، في وقت لاحق الثلاثاء.

أما «شعب حضرموت» فبقي بلا رصيد بعد خسارة ثالثة، ليتذيّل الترتيب في المركز الرابع.

وبدأ «الشباب» العماني مشواره في هذه المجموعة بالخسارة 0 / 3 أمام «الدحيل»، قبل أن ينتفض بالفوز على «نيوم» السعودي بنتيجة 3 / 1 في الجولة الثانية.

أما «شعب حضرموت» فقد خسر برباعية دون رد أمام «نيوم»، قبل أن يتعثر مجدداً بالخسارة 1 / 2 أمام «الدحيل».

التعادل حسم مواجهة «الزوراء» و«الرفاع» (نادي الزوراء)

وفي بغداد، اكتفى «الزوراء» العراقي بالتعادل على أرضه ووسط جماهيره مع «الرفاع» البحريني بنتيجة 1 / 1، الثلاثاء، ضِمن الجولة نفسها لحساب المجموعة الثالثة.

وبعد شوطٍ أول سلبي، تقدّم الفريق العراقي بهدف محمد قاسم في الدقيقة 71.

وصحّح «الرفاع» وضعه سريعاً بعد أقل من دقيقتين بهدف سجّله مهدي عبد الجبار في الدقيقة 73.

وحصل كل فريق على نقطة، ليرفع «الرفاع» البحريني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، بينما يملك «الزوراء» نقطتين في المركز الثالث.

ويلتقي، الأربعاء، «النصر» الإماراتي متصدر الترتيب بـ6 نقاط مع نادي قطر، صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.