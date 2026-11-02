أبو ريدة يلتقي محمد صلاح في تركيا

التقى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد صلاح قائد المنتخب المصري، خلال زيارة، إلى تركيا لبحث سبل دعم «الفراعنة» وتهيئة الأجواء أمامه استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان، الاثنين، أن زيارة أبو ريدة إلى تركيا استهدفت لقاء صلاح في إطار التواصل المستمر مع نجوم المنتخب.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل تذليل أي معوقات قد تواجه مسيرة المنتخب مع التأكيد على أهمية التواصل والتفاهم بين جميع عناصر المنظومة والعمل بروح الفريق الواحد وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وأكد أبو ريدة، وفقاً للبيان، تقديره للدور الذي يؤديه صلاح باعتباره أحد أبرز رموز الكرة المصرية وقائد المنتخب، مشدداً على حرص الاتحاد على تقديم الدعم والمساندة بما يسهم في تحقيق تطلعات الجماهير المصرية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي هذا الشهر، إذ يواجه مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) في الجولتين الثانية والثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

واستهل المنتخب المصري مشواره في المجموعة الثانية من التصفيات بتعادل مخيب على أرضه أمام أنغولا قبل أن يفوز 5 - صفر على جنوب السودان في جوبا.