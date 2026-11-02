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أبو ريدة يلتقي محمد صلاح في تركيا

هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في طرابزون (الاتحاد المصري)
هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في طرابزون (الاتحاد المصري)
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أبو ريدة يلتقي محمد صلاح في تركيا

هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في طرابزون (الاتحاد المصري)
هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في طرابزون (الاتحاد المصري)

التقى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد صلاح قائد المنتخب المصري، خلال زيارة، إلى تركيا لبحث سبل دعم «الفراعنة» وتهيئة الأجواء أمامه استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان، الاثنين، أن زيارة أبو ريدة إلى تركيا استهدفت لقاء صلاح في إطار التواصل المستمر مع نجوم المنتخب.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل تذليل أي معوقات قد تواجه مسيرة المنتخب مع التأكيد على أهمية التواصل والتفاهم بين جميع عناصر المنظومة والعمل بروح الفريق الواحد وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وأكد أبو ريدة، وفقاً للبيان، تقديره للدور الذي يؤديه صلاح باعتباره أحد أبرز رموز الكرة المصرية وقائد المنتخب، مشدداً على حرص الاتحاد على تقديم الدعم والمساندة بما يسهم في تحقيق تطلعات الجماهير المصرية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي هذا الشهر، إذ يواجه مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) في الجولتين الثانية والثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

واستهل المنتخب المصري مشواره في المجموعة الثانية من التصفيات بتعادل مخيب على أرضه أمام أنغولا قبل أن يفوز 5 - صفر على جنوب السودان في جوبا.

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«الشرق الأوسط» (برشلونة)
الرياضة رياضة عربية

أبو ريدة يلتقي محمد صلاح في تركيا

هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في طرابزون (الاتحاد المصري)
هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في طرابزون (الاتحاد المصري)
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TT

أبو ريدة يلتقي محمد صلاح في تركيا

هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في طرابزون (الاتحاد المصري)
هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في طرابزون (الاتحاد المصري)

التقى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد صلاح قائد المنتخب المصري، خلال زيارة، إلى تركيا لبحث سبل دعم «الفراعنة» وتهيئة الأجواء أمامه استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان، الاثنين، أن زيارة أبو ريدة إلى تركيا استهدفت لقاء صلاح في إطار التواصل المستمر مع نجوم المنتخب.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل تذليل أي معوقات قد تواجه مسيرة المنتخب مع التأكيد على أهمية التواصل والتفاهم بين جميع عناصر المنظومة والعمل بروح الفريق الواحد وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وأكد أبو ريدة، وفقاً للبيان، تقديره للدور الذي يؤديه صلاح باعتباره أحد أبرز رموز الكرة المصرية وقائد المنتخب، مشدداً على حرص الاتحاد على تقديم الدعم والمساندة بما يسهم في تحقيق تطلعات الجماهير المصرية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي هذا الشهر، إذ يواجه مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) في الجولتين الثانية والثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

واستهل المنتخب المصري مشواره في المجموعة الثانية من التصفيات بتعادل مخيب على أرضه أمام أنغولا قبل أن يفوز 5 - صفر على جنوب السودان في جوبا.

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية تركيا
الرياضة رياضة عربية

«مرحلة جديدة» لمنتخب البحرين مع مدربه الإسباني سانشيز

المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني فيليكس سانشيز (الاتحاد البحريني)
المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني فيليكس سانشيز (الاتحاد البحريني)
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«مرحلة جديدة» لمنتخب البحرين مع مدربه الإسباني سانشيز

المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني فيليكس سانشيز (الاتحاد البحريني)
المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني فيليكس سانشيز (الاتحاد البحريني)

أكّد المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني لكرة القدم فيليكس سانشيز أنه «ندخل مرحلة جديدة«» قبل استحقاقات مقبلة مهمة، يتقدمها خوض منافسات كأس آسيا 2027 وتصفيات كأس العالم 2030، الأحد خلال تقديمه في مؤتمر صحافي.

وأعلن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن التوقيع مع سانشيز في قاعة المؤتمرات في الاستاد الوطني بالرفاع، بعقد يمتد لأربع سنوات خلفا للمدرب الكرواتي دراغان تالايتش الذي أعفي من منصبه قبل نهاية عقده بالتراضي بين الطرفين عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الخليج «خليجي 27».

وقال الشيخ علي في المؤتمر الصحافي: «نتطلع إلى منتخب قوي ومتجدد قادر على المنافسة وتحقيق الطموحات والإنجازات باسم الكرة البحرينية، واختيار المدرب سانشيز جاء بعد مراجعة شاملة لمسيرة المنتخب خلال السنوات العشر الماضية، وتقييم التجارب الفنية السابقة والاستفادة من ايجابياتها وسلبياتها».

أضاف: «بعد الاطلاع على العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين، وقع عليه الاختيار لما يملكه من خبرات فنية عالية».

وتابع: «نبدأ مشروعا يمتد لأربع سنوات يستند إلى رؤية واضحة وبرنامج متكامل لتطوير المنتخب وتجديد صفوفه وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة».

ومن جهته قال سانشيز: «ندخل مرحلة جديدة مع المنتخب البحريني. لدينا حماس كبير ورغبة جادة في تحقيق الأهداف التي وضعناها لهذه المرحلة».

وتابع: «نتطلع إلى تحقيق الأهداف بالعمل المشترك والتعاون مع جميع الأطراف، بما يخدم مصلحة المنتخب ويعزز فرص نجاح المشروع».

وأكمل ابن الخمسين عاما: «متوافقون مع رؤى الاتحاد ومسؤوليه، وسنعمل بروح الفريق الواحد، ونحرص على اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب مع متابعة اللاعبين الواعدين والعناصر الشابة والوقوف على مستوياتهم وامكانياتهم الفنية».

واستطرد: «هدفنا الظهور بالشكل الجيد في تصفيات كأس العالم المقبلة، والعمل سيبدأ من اليوم للوصول إلى أفضل حالة فنية. لدينا تحديات ومشروع مقبل، ونريد أن نبدأ رحلتنا معا».

وقاد سانشيز منتخب قطر للظفر بكأس آسيا عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بيد أن مشواره في مونديال 2022 في قطر انتهى مبكرا بثلاث خسارات في دور المجموعات، فأقيل بعد النهائيات عقب 5 سنوات في منصبه.

تولى تدريب الإكوادور في مارس (آذار) 2023 وقاده إلى 10 انتصارات في 19 مباراة قبل إقالته في يوليو (تموز) 2024.

عاد إلى الملاعب القطرية مشرفا على نادي السد في موسم 2024-2025 عندما قاده إلى ثنائية الدوري والكأس، قبل أن يقال في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب تراجع نتائج الفريق.

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الرياضة كرة القدم البحرين
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«كأس الخليج للناشئين»: مصر تكتسح الصين برباعية... وتلتقي الإمارات في النهائي

لاعبو مصر يحيون الجماهير المصرية باستاد حمد بن خليفة بعد الفوز الكبير على الصين (الاتحاد الخليجي)
لاعبو مصر يحيون الجماهير المصرية باستاد حمد بن خليفة بعد الفوز الكبير على الصين (الاتحاد الخليجي)
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«كأس الخليج للناشئين»: مصر تكتسح الصين برباعية... وتلتقي الإمارات في النهائي

لاعبو مصر يحيون الجماهير المصرية باستاد حمد بن خليفة بعد الفوز الكبير على الصين (الاتحاد الخليجي)
لاعبو مصر يحيون الجماهير المصرية باستاد حمد بن خليفة بعد الفوز الكبير على الصين (الاتحاد الخليجي)

تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً لنهائي كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر بفوز عريض على نظيره الصيني بنتيجة 4 / صفر في الدور قبل النهائي، الأحد.

أنهى المنتخب المصري الشوط الأول متفوقاً بهدفين سجلهما دانيال تامر في الدقيقتين 11 و35 بصورة كربونية بكرتين عرضيتين خدعتا حارس المرمى الصيني.

وفي الأمتار الأخيرة من الشوط الثاني، أضاف خالد موسى الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 90، واختتم زميله محمد عطية الرباعية في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في المباراة النهائية للبطولة التي تجهز المنتخبات لمنافسات كأس العالم لنفس المرحلة السنية التي ستقام في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقدّم منتخب مصر مشواراً مميزاً في دور المجموعات، بعدما حقّق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الأربع، حيث استهل مشواره بالفوز على السعودية بخماسية، ثم تغلب على الكويت بثلاثية دون ردّ، قبل الفوز على اليمن بنتيجة 5 / 1، واختتم مبارياته بانتصار جديد على العراق بخماسية نظيفة.

وفي وقت سابق الأحد، فاز منتخب الإمارات على نظيره اليمني بنتيجة 1 / صفر، في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.

أحرز سيف دا كوستا الهدف الوحيد في الدقيقة 73 من المباراة التي أقيمت على استاد حمد الكبير في الدوحة، مستفيداً من خطأ مشترك بين دفاع المنتخب اليمني وحارس مرماه، ليمنح المنتخب بطاقة العبور إلى النهائي.

وحقّق المنتخب الإماراتي فوزه الخامس على التوالي في البطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد 4 انتصارات أمام البحرين وعمان وقطر بنتيجة واحدة 2 / 1 والصين 1 / صفر.

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