عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:22 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق

الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق (شعار الاتحاد)
الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق (شعار الاتحاد)
TT
TT

الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق

الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق (شعار الاتحاد)
الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق (شعار الاتحاد)

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم رفضه التام للأطروحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم في تصريحات نشرت على حسابه في منصة «إكس»، والمتعلقة بسير أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم طوكيو 2026، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والعمليات الديمقراطية في الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي نشره بموقعه الإلكتروني: «عقد اجتماع الجمعية العمومية بما يتوافق تماماً مع القواعد واللوائح المعمول بها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات واضحة لمشاركة الاتحادات الوطنية الأعضاء في أعمال الجمعية العمومية، وقد جرى الالتزام بهذه الإجراءات طوال انعقادها».

وأضاف: «خلال أعمال الجمعية العمومية في طوكيو لم يطلب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الكلمة، كما لم يتقدم أي اتحاد وطني عضو آخر بطلب مماثل. وقد أتيحت للوفد الأردني فرصة المشاركة وفقاً للإجراءات المعتمدة، إلا أنه لم يقدم أي طلب». وكان الأمير علي بن الحسين كتب منشوراً بمنصة «إكس» قال فيه: «عندما يتعلق الأمر بانتخابات الفيفا، لا يملك رؤساء الاتحادات القارية أي دور، إذ يقع حق التصويت على عاتق كل اتحاد وطني عضو على حدة. وعليه، فإن أي مزاعم ظهرت مؤخراً تشير إلى أن رؤساء الاتحادات القارية أو أعضاء مجلس فيفا يشاركون في عملية التصويت هي مزاعم لا أساس لها من الصحة».

وأضاف: «بعد عودتي من طوكيو حيث عقد مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كان اليومان الأولان عن كرة القدم، التي نخدمها جميعاً. أما اليوم الأخير فقد كان سياسة خالصة بناء على طلب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي». وأكمل: «كانت هناك تقارير تفيد بأن آسيا لديها موقف موحد عندما يتعلق الأمر بانتخاب الرئيس التالي للفيفا. في الواقع، لم يُسمح لأحد بالتحدث، أو طرح أسئلة، أو مناقشة، أو التحدث مع وسائل الإعلام». وأكد: «غياب الشفافية يؤدي إلى غياب المساءلة. لا يجب السماح بأي شكل من أشكال الإكراه أو التهديدات أو الرشاوى». وأوضح الاتحاد الآسيوي: «بناء على ذلك، يرفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أي إيحاء بأن أعمال الجمعية العمومية لم تجرِ على النحو السليم، أو بأن العمليات الديمقراطية للاتحاد قد تعرضت للمساس».

وأكمل: «علاوة على ذلك، لم يسبق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن قيد أعضاءه عن التواصل مع وسائل الإعلام. فقد كان كل عضو، ولا يزال، يتمتع بحرية كاملة في التعبير عن آرائه، سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به». وتابع: «ويأخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على محمل الجد الادعاءات غير المدعومة بالأدلة، والتي تفتقر تماماً إلى أي أساس موثوق، بشأن الإكراه أو التهديدات أو الرشوة. فمثل هذه الاتهامات الخطيرة يجب أن تستند إلى أدلة موثوقة، ولا ينبغي إطلاقها من دون أساس واقعي سليم».

وأضاف: «بناء على ذلك، سيحيل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بما في ذلك الادعاءات التي أثارها، إلى الهيئات القضائية المختصة في الاتحاد للنظر فيها واتخاذ أي إجراءات إضافية تراها مناسبة، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللوائح المعمول بها». وأكمل: «يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه الراسخ بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمعاملة العادلة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء. وسيواصل الالتزام بنظامه الأساسي ولوائحه، وضمان سير أعمال الجمعية العمومية بنزاهة وعدالة، ووفقاً للإجراءات القانونية الواجبة».

مواضيع
رياضة كرة القدم فيفا ماليزيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بوتياس تعادل رقم بونماتي بثالث كرة ذهبية في مسيرتها

رياضة عالمية أليكسيا بوتياس (إ.ب.أ)

بوتياس تعادل رقم بونماتي بثالث كرة ذهبية في مسيرتها

تُوِّجت الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2026، خلال الحفل الذي أُقيم الاثنين في العاصمة البريطانية لندن، لترفع رصيدها إلى 3 جوائز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية مايكل كاريك (د.ب.أ)
رياضة عالمية

الغموض يحيط بمستقبل كاريك مع مانشستر يونايتد

وصل مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إلى مركز كارينغتون للتدريبات، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن )
رياضة عالمية هاري كين في أفضل مستوياته مع بايرن (أ.ب)
رياضة عالمية

لماذا كان بايرن ميونيخ مهووساً بفوز هاري كين بالكرة الذهبية؟

تتويج قائد إنجلترا يمثل انتصاراً للنادي الألماني بعد خيبات سابقة في الجوائز الفردية وصراعه للاحتفال بنجومه أمام إغراءات ريال مدريد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية نقل اللاعب جايلن وليامس لتلقي العلاج (رويترز)
رياضة عالمية

«إن بي إيه»: ثاندر يخسر خدمات وليامس ووالاس بسبب الإصابة

يغيب جايلن وليامس وكايسون والاس عن أوكلاهوما سيتي ثاندر لأجل غير مسمى بعد خضوعهما لعمليتين جراحيتين لعلاج إصابتين تعرضا لهما وفق ما أعلن المدير العام للنادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية هاري كين (أ.ب)
رياضة عالمية

توخيل يعجز عن وصف إنجاز كين بعد فوزه بالكرة الذهبية

أشاد توماس توخيل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بهاري كين، بعدما أصبح أول لاعب إنجليزي منذ 25 عاماً يفوز بجائزة الكرة الذهبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عربية

الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق

الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق (شعار الاتحاد)
الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق (شعار الاتحاد)
TT
TT

الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق

الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق (شعار الاتحاد)
الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق (شعار الاتحاد)

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم رفضه التام للأطروحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم في تصريحات نشرت على حسابه في منصة «إكس»، والمتعلقة بسير أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم طوكيو 2026، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والعمليات الديمقراطية في الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي نشره بموقعه الإلكتروني: «عقد اجتماع الجمعية العمومية بما يتوافق تماماً مع القواعد واللوائح المعمول بها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات واضحة لمشاركة الاتحادات الوطنية الأعضاء في أعمال الجمعية العمومية، وقد جرى الالتزام بهذه الإجراءات طوال انعقادها».

وأضاف: «خلال أعمال الجمعية العمومية في طوكيو لم يطلب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الكلمة، كما لم يتقدم أي اتحاد وطني عضو آخر بطلب مماثل. وقد أتيحت للوفد الأردني فرصة المشاركة وفقاً للإجراءات المعتمدة، إلا أنه لم يقدم أي طلب». وكان الأمير علي بن الحسين كتب منشوراً بمنصة «إكس» قال فيه: «عندما يتعلق الأمر بانتخابات الفيفا، لا يملك رؤساء الاتحادات القارية أي دور، إذ يقع حق التصويت على عاتق كل اتحاد وطني عضو على حدة. وعليه، فإن أي مزاعم ظهرت مؤخراً تشير إلى أن رؤساء الاتحادات القارية أو أعضاء مجلس فيفا يشاركون في عملية التصويت هي مزاعم لا أساس لها من الصحة».

وأضاف: «بعد عودتي من طوكيو حيث عقد مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كان اليومان الأولان عن كرة القدم، التي نخدمها جميعاً. أما اليوم الأخير فقد كان سياسة خالصة بناء على طلب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي». وأكمل: «كانت هناك تقارير تفيد بأن آسيا لديها موقف موحد عندما يتعلق الأمر بانتخاب الرئيس التالي للفيفا. في الواقع، لم يُسمح لأحد بالتحدث، أو طرح أسئلة، أو مناقشة، أو التحدث مع وسائل الإعلام». وأكد: «غياب الشفافية يؤدي إلى غياب المساءلة. لا يجب السماح بأي شكل من أشكال الإكراه أو التهديدات أو الرشاوى». وأوضح الاتحاد الآسيوي: «بناء على ذلك، يرفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أي إيحاء بأن أعمال الجمعية العمومية لم تجرِ على النحو السليم، أو بأن العمليات الديمقراطية للاتحاد قد تعرضت للمساس».

وأكمل: «علاوة على ذلك، لم يسبق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن قيد أعضاءه عن التواصل مع وسائل الإعلام. فقد كان كل عضو، ولا يزال، يتمتع بحرية كاملة في التعبير عن آرائه، سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به». وتابع: «ويأخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على محمل الجد الادعاءات غير المدعومة بالأدلة، والتي تفتقر تماماً إلى أي أساس موثوق، بشأن الإكراه أو التهديدات أو الرشوة. فمثل هذه الاتهامات الخطيرة يجب أن تستند إلى أدلة موثوقة، ولا ينبغي إطلاقها من دون أساس واقعي سليم».

وأضاف: «بناء على ذلك، سيحيل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بما في ذلك الادعاءات التي أثارها، إلى الهيئات القضائية المختصة في الاتحاد للنظر فيها واتخاذ أي إجراءات إضافية تراها مناسبة، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللوائح المعمول بها». وأكمل: «يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه الراسخ بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمعاملة العادلة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء. وسيواصل الالتزام بنظامه الأساسي ولوائحه، وضمان سير أعمال الجمعية العمومية بنزاهة وعدالة، ووفقاً للإجراءات القانونية الواجبة».

مواضيع
رياضة كرة القدم فيفا ماليزيا
الرياضة رياضة عربية

«النخبة الآسيوي»: القوة الجوية يحقق انتصاره الأول

احتفالية لاعبي القوة الجوية بهدف القائد سعد عبد الأمير في مرمى باختاكور (الاتحاد الآسيوي)
احتفالية لاعبي القوة الجوية بهدف القائد سعد عبد الأمير في مرمى باختاكور (الاتحاد الآسيوي)
TT
TT

«النخبة الآسيوي»: القوة الجوية يحقق انتصاره الأول

احتفالية لاعبي القوة الجوية بهدف القائد سعد عبد الأمير في مرمى باختاكور (الاتحاد الآسيوي)
احتفالية لاعبي القوة الجوية بهدف القائد سعد عبد الأمير في مرمى باختاكور (الاتحاد الآسيوي)

سجّل القائد سعد عبد الأمير هدف الفوز 1-صفر لفريقه القوة الجوية العراقي على ضيفه باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة، ليحقق انتصاره الأول في ثلاث مباريات في ملعب المدينة في العاصمة بغداد الاثنين.

وتقدم القوة الجوية للمركز العاشر بثلاث نقاط بعد هزيمتين متتاليتين، في حين ظل باختاكور في المركز 12 بنقطتين من تعادلين في أول جولتين.

وجاء هدف عبد الأمير في الدقيقة 70 عندما تابع تمريرة بضربة رأس من أشرف بودرامة إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في الثاني والثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يلتقي باختاكور مع النصر السعودي في طشقند، والوصل مع القوة الجوية في دبي.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الستة عشر أفضل ثمانية أندية في كل منطقة. وتقام مباريات دور الستة عشر في مارس (آذار) المقبل، في حين تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي أخبار العراق العراق
الرياضة رياضة عربية

نخبة آسيا: كينونيس ينقذ القادسية من الخسارة أمام السد

من مباراة القادسية والسد القطري في الدمام (تصوير: عيسى الدبيسي)
من مباراة القادسية والسد القطري في الدمام (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT
TT

نخبة آسيا: كينونيس ينقذ القادسية من الخسارة أمام السد

من مباراة القادسية والسد القطري في الدمام (تصوير: عيسى الدبيسي)
من مباراة القادسية والسد القطري في الدمام (تصوير: عيسى الدبيسي)

أنقذ المهاجم المكسيكي كينونيس، فريق القادسية السعودي، من الخسارة على أرضه أمام السد القطري، وعادل النتيجة 1-1 قبل 6 دقائق من نهاية المباراة التي جمعتهما بالدمام ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان القادسية كسب مباراته الأولى أمام الوصل الإماراتي 2-1، وتعادل مع باختاكور الأوزبكي 1-1 في الثانية، وانتزع تعادلاً صعباً في الثالثة، الاثنين، على «ملعب الأمير محمد بن فهد» بالدمام.

ورفع القادسية رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، فيما حصل السد على أول نقطة له في الموسم الحالي بعدما خسر في أول مباراتين. وتقدم السد عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 74، وبعد ذلك بعشر دقائق أدرك القادسية التعادل عن طريق كينونيس. ويلتقي القادسية في الجولة المقبلة من البطولة مع الغرافة القطري يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما يلعب السد في اليوم ذاته مع الأهلي السعودي حامل اللقب في آخر موسمين.

مواضيع
دوري أبطال آسيا السعودية