«النخبة الآسيوي»: العين يحافظ على الصدارة بثنائية ربيعة ورحيمي

حافظ العين الإماراتي على صدارة مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه تراكتور الإيراني ضمن الجولة الثالثة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الاثنين.

ورفع العين رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، في حين تجمد رصيد تراكتور عند نقطة واحدة في المركز 12 دون تحقيق أي انتصار في ثلاث مباريات.

ووضع المصري رامي ربيعة العين في المقدمة بتسديدة هائلة من مدى بعيد في الدقيقة 21، لكن الفريق الزائر أدرك التعادل عن طريق تيبور هاليلوفيتش في الدقيقة 55.

ومنح المغربي الحسين رحيمي هدف الفوز للعين في الدقيقة 70 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية متقنة من مواطنه يحيى بن خالق.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في الثاني والثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يلعب تراكتور مع نيفتشي في مسقط، والاتحاد مع العين في جدة.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الستة عشر أفضل ثمانية أندية في كل منطقة. وتقام مباريات دور الستة عشر في مارس (آذار) المقبل، في حين تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.