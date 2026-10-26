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«النخبة الآسيوي»: العين يحافظ على الصدارة بثنائية ربيعة ورحيمي

المصري رامي ربيعة يتلقى تهنئة زميله لازارو بهدفه في مرمى تراكتور (نادي العين)
المصري رامي ربيعة يتلقى تهنئة زميله لازارو بهدفه في مرمى تراكتور (نادي العين)
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«النخبة الآسيوي»: العين يحافظ على الصدارة بثنائية ربيعة ورحيمي

المصري رامي ربيعة يتلقى تهنئة زميله لازارو بهدفه في مرمى تراكتور (نادي العين)
المصري رامي ربيعة يتلقى تهنئة زميله لازارو بهدفه في مرمى تراكتور (نادي العين)

حافظ العين الإماراتي على صدارة مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه تراكتور الإيراني ضمن الجولة الثالثة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الاثنين.

ورفع العين رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، في حين تجمد رصيد تراكتور عند نقطة واحدة في المركز 12 دون تحقيق أي انتصار في ثلاث مباريات.

ووضع المصري رامي ربيعة العين في المقدمة بتسديدة هائلة من مدى بعيد في الدقيقة 21، لكن الفريق الزائر أدرك التعادل عن طريق تيبور هاليلوفيتش في الدقيقة 55.

ومنح المغربي الحسين رحيمي هدف الفوز للعين في الدقيقة 70 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية متقنة من مواطنه يحيى بن خالق.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في الثاني والثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يلعب تراكتور مع نيفتشي في مسقط، والاتحاد مع العين في جدة.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الستة عشر أفضل ثمانية أندية في كل منطقة. وتقام مباريات دور الستة عشر في مارس (آذار) المقبل، في حين تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.

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الرياضة رياضة عربية

«النخبة الآسيوي»: العين يحافظ على الصدارة بثنائية ربيعة ورحيمي

المصري رامي ربيعة يتلقى تهنئة زميله لازارو بهدفه في مرمى تراكتور (نادي العين)
المصري رامي ربيعة يتلقى تهنئة زميله لازارو بهدفه في مرمى تراكتور (نادي العين)
TT
TT

«النخبة الآسيوي»: العين يحافظ على الصدارة بثنائية ربيعة ورحيمي

المصري رامي ربيعة يتلقى تهنئة زميله لازارو بهدفه في مرمى تراكتور (نادي العين)
المصري رامي ربيعة يتلقى تهنئة زميله لازارو بهدفه في مرمى تراكتور (نادي العين)

حافظ العين الإماراتي على صدارة مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه تراكتور الإيراني ضمن الجولة الثالثة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الاثنين.

ورفع العين رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، في حين تجمد رصيد تراكتور عند نقطة واحدة في المركز 12 دون تحقيق أي انتصار في ثلاث مباريات.

ووضع المصري رامي ربيعة العين في المقدمة بتسديدة هائلة من مدى بعيد في الدقيقة 21، لكن الفريق الزائر أدرك التعادل عن طريق تيبور هاليلوفيتش في الدقيقة 55.

ومنح المغربي الحسين رحيمي هدف الفوز للعين في الدقيقة 70 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية متقنة من مواطنه يحيى بن خالق.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في الثاني والثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يلعب تراكتور مع نيفتشي في مسقط، والاتحاد مع العين في جدة.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الستة عشر أفضل ثمانية أندية في كل منطقة. وتقام مباريات دور الستة عشر في مارس (آذار) المقبل، في حين تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.

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الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي أخبار الإمارات أخبار إيران الإمارات
الرياضة رياضة عربية

مدرب الشمال القطري: الهلال لا يتأثر بالغيابات... ومحرز ورقتنا الرابحة

ديفيد براتس (نادي الشمال القطري)
ديفيد براتس (نادي الشمال القطري)
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مدرب الشمال القطري: الهلال لا يتأثر بالغيابات... ومحرز ورقتنا الرابحة

ديفيد براتس (نادي الشمال القطري)
ديفيد براتس (نادي الشمال القطري)

أكد الإسباني ديفيد براتس، مدرب فريق الشمال القطري، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال، مشيراً إلى أنه يدرك الفوارق التاريخية والخبرة التي يمتلكها الفريق السعودي، لكنه شدد في الوقت ذاته على قدرة لاعبيه على تقديم أداء تنافسي والسعي إلى الخروج بنتيجة إيجابية.

وقال براتس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إن التحضيرات تسير بالطريقة المعتادة، رغم ضيق الوقت في ظل توالي المباريات، مضيفاً: «نعلم قوة الهلال وخبرة مدربه ولاعبيه، لكننا نملك الرغبة في تقديم كل ما لدينا».

وأشار مدرب الشمال إلى أن فريقه يخوض مشاركته الأولى في البطولة، عادّاً أن امتلاك مجموعة من اللاعبين الجيدين يمنحه القدرة على المنافسة، شريطة إظهار إمكاناتهم داخل الملعب، وقال: «ندرك الفارق الكبير في تاريخ الفريقين، ونحترم الهلال ولاعبيه، لكننا نملك لاعبين جيدين، ويجب أن يظهروا إمكاناتهم حتى نتمكن من تحقيق الفوز».

وتطرق براتس إلى أهمية انضمام النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوف الفريق، موضحاً أن وجوده يمنح الشمال جودة إضافية وقوة وثقة أكبر، ويساعده على منافسة الفرق القوية في البطولة، مشدداً على أهمية امتلاك لاعبين مميزين لخوض مثل هذه الاستحقاقات.

وعن الغيابات المحتملة في صفوف الهلال، رأى براتس أن الفرق الكبيرة لا تتأثر عادة بغياب لاعب أو اثنين، لافتاً إلى أن فريقه يعاني بدوره من غياب عدد من اللاعبين، لكنه يمتلك البدائل القادرة على تعويضهم.

من جانبه، أكد يوسف سابالي، لاعب الشمال، صعوبة المواجهة أمام الهلال، قائلاً: «نعلم أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق كبير، وسنقدم كل ما نملك لتحقيق الفوز».

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«الكونفيدرالية الأفريقية»: الجيش الملكي ينجو من كمين كورهوغو ويصعد لدور المجموعات

أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)
أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)
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«الكونفيدرالية الأفريقية»: الجيش الملكي ينجو من كمين كورهوغو ويصعد لدور المجموعات

أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)
أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)

صعد فريق الجيش الملكي لمرحلة المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه كورهوغو العاجي، مساء الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ساحل العاج الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل بدون أهداف، ليقتنص الفريق المغربي ورقة الترشح لدور المجموعات في البطولة.

وتقدم الجيش الملكي، وصيف النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق يوسف الفحلي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

وجاء هدف التعادل لكورهوغو في الدقيقة 54، والذي كان كافيا للفريق العاجي لتحقيق المفاجأة والصعود للدور المقبل، لكن أنس باش أحرز هدف التأهل للجيش الملكي بتسجيله الهدف الثاني للفريق المغربي في الدقيقة 83.

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات في البطولة سوف تقام يوم الأربعاء القادم.

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