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«الكونفيدرالية الأفريقية»: الجيش الملكي ينجو من كمين كورهوغو ويصعد لدور المجموعات

أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)
أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)
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TT

«الكونفيدرالية الأفريقية»: الجيش الملكي ينجو من كمين كورهوغو ويصعد لدور المجموعات

أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)
أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)

صعد فريق الجيش الملكي لمرحلة المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه كورهوغو العاجي، مساء الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ساحل العاج الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل بدون أهداف، ليقتنص الفريق المغربي ورقة الترشح لدور المجموعات في البطولة.

وتقدم الجيش الملكي، وصيف النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق يوسف الفحلي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

وجاء هدف التعادل لكورهوغو في الدقيقة 54، والذي كان كافيا للفريق العاجي لتحقيق المفاجأة والصعود للدور المقبل، لكن أنس باش أحرز هدف التأهل للجيش الملكي بتسجيله الهدف الثاني للفريق المغربي في الدقيقة 83.

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات في البطولة سوف تقام يوم الأربعاء القادم.

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«الكونفيدرالية الأفريقية»: الجيش الملكي ينجو من كمين كورهوغو ويصعد لدور المجموعات

أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)
أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)
TT
TT

«الكونفيدرالية الأفريقية»: الجيش الملكي ينجو من كمين كورهوغو ويصعد لدور المجموعات

أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)
أنس باش يحتفل بهدف الفوز القاتل للجيش الملكي (نادي الجيش الملكي)

صعد فريق الجيش الملكي لمرحلة المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه كورهوغو العاجي، مساء الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ساحل العاج الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل بدون أهداف، ليقتنص الفريق المغربي ورقة الترشح لدور المجموعات في البطولة.

وتقدم الجيش الملكي، وصيف النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق يوسف الفحلي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

وجاء هدف التعادل لكورهوغو في الدقيقة 54، والذي كان كافيا للفريق العاجي لتحقيق المفاجأة والصعود للدور المقبل، لكن أنس باش أحرز هدف التأهل للجيش الملكي بتسجيله الهدف الثاني للفريق المغربي في الدقيقة 83.

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات في البطولة سوف تقام يوم الأربعاء القادم.

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الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: الأفريقي التونسي ونواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات

الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)
الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)
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«أبطال أفريقيا»: الأفريقي التونسي ونواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات

الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)
الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)

واصل الأفريقي التونسي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تأهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وتغلب الأفريقي 1 - صفر على ضيفه تي بي مازيمبي، بطل الكونغو الديمقراطية، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وسجل الكاميروني تاديوس نكينغ هدف الأفريقي الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في مدينة لومومباشي بالكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، ليفوز الفريق الأبيض والأحمر 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويواصل حلمه بالتتويج بلقبه الثاني في البطولة، الذي سبق أن توّج به عام 1991.

وبات الأفريقي هو الممثل الثاني للكرة التونسية في البطولة هذا الموسم، برفقة غريمه التقليدي الترجي التونسي.

وكان مازيمبي يأمل في المضي قدماً بالبطولة، من أجل التتويج بها للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2015.

نواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات بأبطال أفريقيا (نادي نواذيبو)

وفي ملعب «شيخ ولد بيديا» بالعاصمة نواكشوط، صعد فريق نواذيبو الموريتاني لمرحلة المجموعات عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه سان بيدرو الإيفواري، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وافتتح كارتييه ديمبيلي التسجيل لنواذيبو مبكراً في الدقيقة العاشرة، فيما أضاف شيخ خطاب الهدف الثاني للفريق الموريتاني في الدقيقة 53.

بتلك النتيجة، تمكن نواذيبو من تعويض خسارته 1 - 2 خارج ملعبه أمام سان بيدرو في مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الناديين الأسبوع الماضي، حيث انتصر 3 - 2 في مجموع اللقاءين.

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات في البطولة سوف تُجرى يوم الأربعاء المقبل.

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«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي والهلال السوداني إلى دور المجموعات

احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)
احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)
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«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي والهلال السوداني إلى دور المجموعات

احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)
احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)

حجز فريق المغرب الفاسي مقعده في دور المجموعات لأمجد الكؤوس الأفريقية، دوري أبطال أفريقيا، بعد تجاوزه لخصمه أسيك ميموزا العاجي.

وعاد المغرب الفاسي، بطل الدوري المغربي للموسم الماضي، من العاصمة أبيدجان بالفوز 1-2، ليتأهل لدور المجموعات بعد تعادله ذهاباً في مكناس 1-1.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم المغرب الفاسي بهدف الكونغولي كريستوفر إيبايي، قبل أن يعادل كيفين باكارا النتيجة لأسيك، وبينما تتجه المواجهة لركلات الترجيح، أحرز خالد بابا هدف الفوز القاتل للمغرب الفاسي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ولحق بذلك المغرب الفاسي بمواطنه ووصيفه نهضة بركان الذي أقصى ستار سبورت أكاديمي السيراليوني بالفوز عليه ذهاباً وإياباً.

الهلال السوداني هزم سيداما بونا الإثيوبي وتأهل لمجموعات أبطال أفريقيا (نادي الهلال)

وفي العاصمة الرواندية كيغالي، التي يتخذها الهلال السوداني ملعباً بيتياً، كرر الهلال فوزه على ضيفه سيداما بونا الإثيوبي 2-صفر، وهي نتيجة الذهاب نفسها لمصلحة الهلال، ليتأهل الفريق السوداني لدور المجموعات.

وجاءت ثنائية الهلال في الشوط الأول بواسطة كل من إرنست لوزولو في الدقيقة 33 ومحمد عبد الرحمن «الغربال» في الوقت بدل الضائع للشوط.

وبذلك يعوّض الهلال خروج مواطنه ومنافسه التقليدي المريخ، الذي ودّع المسابقة السبت على يد حوريا الغيني بركلات الترجيح.

وفي وقت سابق، حسم سيمبا التنزاني تأهله بفوزه 3 - صفر على 15 أوغوستو القادم من غينيا الاستوائية ليتفوق بنتيجة 9 - 1 في مجموع المباراتين، وتأهل كولومب الكاميروني بعد فوزه 1 - صفر على تينغيت السنغالي عقب تفوقه 2 - صفر في الذهاب.

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