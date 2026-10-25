«الكونفيدرالية الأفريقية»: الجيش الملكي ينجو من كمين كورهوغو ويصعد لدور المجموعات

صعد فريق الجيش الملكي لمرحلة المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه كورهوغو العاجي، مساء الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ساحل العاج الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل بدون أهداف، ليقتنص الفريق المغربي ورقة الترشح لدور المجموعات في البطولة.

وتقدم الجيش الملكي، وصيف النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق يوسف الفحلي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

وجاء هدف التعادل لكورهوغو في الدقيقة 54، والذي كان كافيا للفريق العاجي لتحقيق المفاجأة والصعود للدور المقبل، لكن أنس باش أحرز هدف التأهل للجيش الملكي بتسجيله الهدف الثاني للفريق المغربي في الدقيقة 83.

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات في البطولة سوف تقام يوم الأربعاء القادم.