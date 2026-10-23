«أبطال أفريقيا»: بأفضلية الذهاب... الزمالك وبيراميدز يطرقان أبواب المجموعات

يتطلع الزمالك وبيراميدز إلى حسم تأهلهما إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عندما يخوضان، السبت، مباراتي إياب دور 32 في القاهرة.

ويدخل الزمالك مواجهته أمام الجيش الرواندي على استاد القاهرة بأفضلية الفوز ذهاباً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في كيغالي، ما يمنحه أكثر من فرصة لحجز مقعده في دور المجموعات.

ويكفي الزمالك الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل، في مباراة يتطلع خلالها الفريق إلى تقديم أداء أكثر إقناعاً من لقاء الذهاب، الذي حسمه بصعوبة بهدف متأخر.

ويسعى معتمد جمال، مدرب الزمالك، إلى استثمار الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق بعد فوزه على بترول أسيوط في الدوري المحلي الذي يحمل لقبه، وهو انتصار منح لاعبيه دفعة قوية لمواصلة النتائج الإيجابية على الصعيدين المحلي والقاري.

كما تلقى الجهاز الفني دفعة إضافية بعد اكتمال جاهزية جميع اللاعبين؛ إذ أكد الجهاز الطبي تعافي الثنائي عدي الدباغ وآدم كايد وعدم وجود أي إصابات في صفوف الفريق.

وفي المباراة الأخرى، يستضيف بيراميدز فريق المريخ بنتيو ممثل جنوب السودان، واضعاً نصب عينيه تأكيد تفوقه بعد فوزه ذهاباً خارج أرضه 1-صفر.

لاعبو بيراميدز يختتمون تدريباتهم بقيادة مدربهم الجنوب أفريقي موكوينا (نادي بيراميدز)

وتبدو مهمة بيراميدز، الذي يواصل التحليق في صدارة الدوري المصري بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، أكثر سهولة أمام منافس محدود الخبرة قارياً، في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.

ويأمل بيراميدز في تحقيق فوز مريح مصحوب بأداء هجومي قوي، لإرسال رسالة مبكرة إلى منافسيه بأنه عازم على المنافسة بقوة على اللقب القاري الذي توج به لأول مرة في تاريخه في 2025، وتأكيد مكانته بين أبرز المرشحين للمنافسة هذا الموسم.