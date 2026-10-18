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«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أسيك

المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)
المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)
TT
TT

«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أسيك

المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)
المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)

أصبح تأهل فريق المغرب الفاسي المغربي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على المحك، وبات قريباً من وداع المسابقة القارية.

وفرّط المغرب الفاسي في تقدمه بهدف نظيف، ليسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه أسيك ميموزا العاجي، الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة، في مباراة احتضنها الملعب الشرفي بمدينة مكناس.

وبادر المغرب الفاسي بالتسجيل عن طريق أسامة نور الدين في الدقيقة 31، لكن بامبا سوهاليو منح التعادل لأسيك ميموزا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح يكفي أسيك ميموزا التعادل من دون أهداف في مباراة الإياب، التي تقام بملعبه من أجل الصعود لدور المجموعات في البطولة، التي توج بها عام 1998.

في المقابل، بات يتعين على المغرب الفاسي، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 - 1، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة.

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الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أسيك

المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)
المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)
TT
TT

«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أسيك

المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)
المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل مع ضيفه أسيك العاجي (نادي المغرب الفاسي)

أصبح تأهل فريق المغرب الفاسي المغربي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على المحك، وبات قريباً من وداع المسابقة القارية.

وفرّط المغرب الفاسي في تقدمه بهدف نظيف، ليسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه أسيك ميموزا العاجي، الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة، في مباراة احتضنها الملعب الشرفي بمدينة مكناس.

وبادر المغرب الفاسي بالتسجيل عن طريق أسامة نور الدين في الدقيقة 31، لكن بامبا سوهاليو منح التعادل لأسيك ميموزا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح يكفي أسيك ميموزا التعادل من دون أهداف في مباراة الإياب، التي تقام بملعبه من أجل الصعود لدور المجموعات في البطولة، التي توج بها عام 1998.

في المقابل، بات يتعين على المغرب الفاسي، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 - 1، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة.

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الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: السويحلي يصعق الترجي... والمريخ يسقط في غينيا

السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)
السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)
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«أبطال أفريقيا»: السويحلي يصعق الترجي... والمريخ يسقط في غينيا

السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)
السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)

سجّل أيوب عياد هدف المباراة الوحيد في فوز السويحلي الليبي 1 - صفر على الترجي التونسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في مصراتة، الأحد.

وبدأ السويحلي المباراة بقوة، وفرض ضغطاً مبكراً على مرمى الترجي، حيث اضطر الحارس البشير بن سعيد إلى التدخل في الدقيقة الثانية لإبعاد كرة خطيرة من أميك باندا، قبل أن يسدد معاذ عيسى فوق المرمى في الدقيقة الخامسة.

وتواصلت محاولات أصحاب الأرض، إذ ارتطمت ركلة حرة نفّذها سيف جدور بالقائم، كما تألق بن سعيد في الدقيقة 25، وأبعد ضربة رأس خطيرة من كواسي سيبو، ليحافظ على شباك الترجي نظيفة خلال الشوط الأول.

وتراجع إيقاع اللعب مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يستعيد السويحلي المبادرة ويكثف هجماته، لينتزع ركلة جزاء نفّذها التونسي عياد بنجاح في الدقيقة 64 محرزاً هدف الفوز.

وحاول الترجي العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، وكاد يدرك التعادل في الدقيقة 85، عندما مرت تسديدة حازم المستوري بمحاذاة مرمى معاذ المنصوري حارس السويحلي، لتضيع على الفريق التونسي فرصة خطيرة لتعديل النتيجة.

ويحلّ السويحلي ضيفاً على الترجي في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

المريخ السوداني خسر أمام حوريا كوناكري الغيني (نادي المريخ)

وفي نفس الجولة، أصبح موقف المريخ السوداني من الصعود لمرحلة المجموعات ليس بالسهل.

وخسر المريخ صفر - 1 أمام مضيّفه حوريا كوناكري الغيني، الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ياخوبا جناجنا باري في الدقيقة 45، فيما أخفق الفريق السوداني في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليتأزم موقفه في لقاء الإياب، الذي يقام بملعبه.

وأصبح يتعين على المريخ الفوز بفارق هدفين في مباراة العودة من أجل مواصلة مشواره في البطولة، التي لا يزال يطمح للتتويج بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، بات يكفي حوريا كوناكري التعادل بأي نتيجة لاقتناص ورقة العبور لدور المجموعات في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

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«الكونفدرالية الأفريقية»: الرجاء المغربي يخطف التعادل من واريورز النيجيري

الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)
الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)
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«الكونفدرالية الأفريقية»: الرجاء المغربي يخطف التعادل من واريورز النيجيري

الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)
الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)

تعادل الرجاء الرياضي المغربي 2 - 2 مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري في ذهاب دور 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب «ريمو ستارز» بمدينة إيكيني بولاية أوجون النيجيرية.

وتأخر الرجاء في النتيجة في الدقيقة السادسة، لكنه أدرك التعادل في الدقيقة 22، إثر هجمة سريعة من الجهة اليسرى قادها يونس الخطيب، الذي توغل داخل منطقة الجزاء ومرر كرة إلى المهاجم الأردني محمد أبو زريق شرارة، الذي وضعها بسهولة في المرمى.

وتقدم الرجاء في النتيجة عن طريق المهاجم ماتياس في الدقيقة 64، بعدما انطلق لمتابعة كرة عائدة باتجاه حارس المرمى من الجهة اليسرى، ونجح في الوصول إليها قبل الحارس، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسكنها المرمى الخالي.

لكن الفريق المغربي تلقى هدفاً في اللحظات الأخيرة ليتأجل الحسم لمباراة الإياب التي تقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الأسبوع المقبل.

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