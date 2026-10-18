«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه أسيك

أصبح تأهل فريق المغرب الفاسي المغربي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على المحك، وبات قريباً من وداع المسابقة القارية.

وفرّط المغرب الفاسي في تقدمه بهدف نظيف، ليسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه أسيك ميموزا العاجي، الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة، في مباراة احتضنها الملعب الشرفي بمدينة مكناس.

وبادر المغرب الفاسي بالتسجيل عن طريق أسامة نور الدين في الدقيقة 31، لكن بامبا سوهاليو منح التعادل لأسيك ميموزا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح يكفي أسيك ميموزا التعادل من دون أهداف في مباراة الإياب، التي تقام بملعبه من أجل الصعود لدور المجموعات في البطولة، التي توج بها عام 1998.

في المقابل، بات يتعين على المغرب الفاسي، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 - 1، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة.