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«أبطال أفريقيا»: السويحلي يصعق الترجي... والمريخ يسقط في غينيا

السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)
السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)
TT
TT

«أبطال أفريقيا»: السويحلي يصعق الترجي... والمريخ يسقط في غينيا

السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)
السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)

سجّل أيوب عياد هدف المباراة الوحيد في فوز السويحلي الليبي 1 - صفر على الترجي التونسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في مصراتة، الأحد.

وبدأ السويحلي المباراة بقوة، وفرض ضغطاً مبكراً على مرمى الترجي، حيث اضطر الحارس البشير بن سعيد إلى التدخل في الدقيقة الثانية لإبعاد كرة خطيرة من أميك باندا، قبل أن يسدد معاذ عيسى فوق المرمى في الدقيقة الخامسة.

وتواصلت محاولات أصحاب الأرض، إذ ارتطمت ركلة حرة نفّذها سيف جدور بالقائم، كما تألق بن سعيد في الدقيقة 25، وأبعد ضربة رأس خطيرة من كواسي سيبو، ليحافظ على شباك الترجي نظيفة خلال الشوط الأول.

وتراجع إيقاع اللعب مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يستعيد السويحلي المبادرة ويكثف هجماته، لينتزع ركلة جزاء نفّذها التونسي عياد بنجاح في الدقيقة 64 محرزاً هدف الفوز.

وحاول الترجي العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، وكاد يدرك التعادل في الدقيقة 85، عندما مرت تسديدة حازم المستوري بمحاذاة مرمى معاذ المنصوري حارس السويحلي، لتضيع على الفريق التونسي فرصة خطيرة لتعديل النتيجة.

ويحلّ السويحلي ضيفاً على الترجي في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

المريخ السوداني خسر أمام حوريا كوناكري الغيني (نادي المريخ)

وفي نفس الجولة، أصبح موقف المريخ السوداني من الصعود لمرحلة المجموعات ليس بالسهل.

وخسر المريخ صفر - 1 أمام مضيّفه حوريا كوناكري الغيني، الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ياخوبا جناجنا باري في الدقيقة 45، فيما أخفق الفريق السوداني في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليتأزم موقفه في لقاء الإياب، الذي يقام بملعبه.

وأصبح يتعين على المريخ الفوز بفارق هدفين في مباراة العودة من أجل مواصلة مشواره في البطولة، التي لا يزال يطمح للتتويج بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، بات يكفي حوريا كوناكري التعادل بأي نتيجة لاقتناص ورقة العبور لدور المجموعات في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

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الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: السويحلي يصعق الترجي... والمريخ يسقط في غينيا

السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)
السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)
TT
TT

«أبطال أفريقيا»: السويحلي يصعق الترجي... والمريخ يسقط في غينيا

السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)
السويحلي الليبي هزم الترجي التونسي (نادي السويحلي)

سجّل أيوب عياد هدف المباراة الوحيد في فوز السويحلي الليبي 1 - صفر على الترجي التونسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في مصراتة، الأحد.

وبدأ السويحلي المباراة بقوة، وفرض ضغطاً مبكراً على مرمى الترجي، حيث اضطر الحارس البشير بن سعيد إلى التدخل في الدقيقة الثانية لإبعاد كرة خطيرة من أميك باندا، قبل أن يسدد معاذ عيسى فوق المرمى في الدقيقة الخامسة.

وتواصلت محاولات أصحاب الأرض، إذ ارتطمت ركلة حرة نفّذها سيف جدور بالقائم، كما تألق بن سعيد في الدقيقة 25، وأبعد ضربة رأس خطيرة من كواسي سيبو، ليحافظ على شباك الترجي نظيفة خلال الشوط الأول.

وتراجع إيقاع اللعب مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يستعيد السويحلي المبادرة ويكثف هجماته، لينتزع ركلة جزاء نفّذها التونسي عياد بنجاح في الدقيقة 64 محرزاً هدف الفوز.

وحاول الترجي العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، وكاد يدرك التعادل في الدقيقة 85، عندما مرت تسديدة حازم المستوري بمحاذاة مرمى معاذ المنصوري حارس السويحلي، لتضيع على الفريق التونسي فرصة خطيرة لتعديل النتيجة.

ويحلّ السويحلي ضيفاً على الترجي في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

المريخ السوداني خسر أمام حوريا كوناكري الغيني (نادي المريخ)

وفي نفس الجولة، أصبح موقف المريخ السوداني من الصعود لمرحلة المجموعات ليس بالسهل.

وخسر المريخ صفر - 1 أمام مضيّفه حوريا كوناكري الغيني، الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ياخوبا جناجنا باري في الدقيقة 45، فيما أخفق الفريق السوداني في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليتأزم موقفه في لقاء الإياب، الذي يقام بملعبه.

وأصبح يتعين على المريخ الفوز بفارق هدفين في مباراة العودة من أجل مواصلة مشواره في البطولة، التي لا يزال يطمح للتتويج بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، بات يكفي حوريا كوناكري التعادل بأي نتيجة لاقتناص ورقة العبور لدور المجموعات في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أفريقيا أخبار السودان ليبيا
الرياضة رياضة عربية

«الكونفدرالية الأفريقية»: الرجاء المغربي يخطف التعادل من واريورز النيجيري

الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)
الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)
TT
TT

«الكونفدرالية الأفريقية»: الرجاء المغربي يخطف التعادل من واريورز النيجيري

الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)
الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)

تعادل الرجاء الرياضي المغربي 2 - 2 مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري في ذهاب دور 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب «ريمو ستارز» بمدينة إيكيني بولاية أوجون النيجيرية.

وتأخر الرجاء في النتيجة في الدقيقة السادسة، لكنه أدرك التعادل في الدقيقة 22، إثر هجمة سريعة من الجهة اليسرى قادها يونس الخطيب، الذي توغل داخل منطقة الجزاء ومرر كرة إلى المهاجم الأردني محمد أبو زريق شرارة، الذي وضعها بسهولة في المرمى.

وتقدم الرجاء في النتيجة عن طريق المهاجم ماتياس في الدقيقة 64، بعدما انطلق لمتابعة كرة عائدة باتجاه حارس المرمى من الجهة اليسرى، ونجح في الوصول إليها قبل الحارس، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسكنها المرمى الخالي.

لكن الفريق المغربي تلقى هدفاً في اللحظات الأخيرة ليتأجل الحسم لمباراة الإياب التي تقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الأسبوع المقبل.

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الشاب يونس إبراهيم لاعب برايتون ضمن حسابات «الفراعنة»

يونس إبراهيم يحتفل بفوز برايتون على كانو زالغيريس الليتواني (نادي برايتون)
يونس إبراهيم يحتفل بفوز برايتون على كانو زالغيريس الليتواني (نادي برايتون)
TT
TT

الشاب يونس إبراهيم لاعب برايتون ضمن حسابات «الفراعنة»

يونس إبراهيم يحتفل بفوز برايتون على كانو زالغيريس الليتواني (نادي برايتون)
يونس إبراهيم يحتفل بفوز برايتون على كانو زالغيريس الليتواني (نادي برايتون)

يتابع المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن عن كثب ما يقدمه الشاب يونس إبراهيم لاعب خط الوسط المهاجم لفريق برايتون الإنجليزي، وفق ما قال مصدر بمنتخب «الفراعنة» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفت إبراهيم، المولود في أستراليا (البالغ 18 عاماً)، الأنظار بعدما تم تصعيده للفريق الأول لبرايتون هذا الموسم، قبل أن يشارك رسمياً أمام كانو زالغيريس الليتواني في مسابقة كونفرنس ليغ، حيث صنع هدفاً في الفوز برباعية نظيفة الخميس.

ويمكن لإبراهيم اللعب لأربع منتخبات مختلفة بفضل جنسية والديه وبلد مولده، وهي مصر والمغرب وإنجلترا وأستراليا، ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال لجنة المحترفين ذوي الأصول المصرية للإسراع في مخاطبة اللاعب.

وكشف المصدر: «يونس إبراهيم في حسابات حسام حسن لمعسكر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وربما يتم استدعاؤه بالفعل. ننتظر انتهاء اتحاد الكرة من الإجراءات القانونية المطلوبة، ونرغب في تكرار تجربة هيثم حسن».

وانضم هيثم حسن الذي يحمل الجنسيات المصرية والتونسية والفرنسية لمنتخب مصر الأول في مارس (آذار) الماضي قبل أن يشارك مع «الفراعنة» في كأس العالم ويظهر بمستوى مميز.

من ناحية أخرى، أكد المصدر أن حسام حسن لا يتحفظ على ضم أي لاعب في معسكر المنتخب المقبل، والذي يشهد خوض مصر مباراتين أمام مالاوي في القاهرة وليلنغوي في 11 و15 نوفمبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 التي تقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا.

وقال: «لا توجد أي أزمة مع أي لاعب في الوقت الحالي. المدير الفني لم يبد أي تحفظ على ضم أي لاعب لأسباب غير فنية».

وكان معسكر المنتخب السابق قد شهد عدة أزمات بعدما هاجم حسام حسن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ما دفع ناديه لإصدار بيان انتقد فيه مدرب المنتخب وطالب بالتحقيق معه، قبل أن يعود حسن ويبدي احترامه لقائد الفريق الأحمر.

كما ثارت أزمة أخرى بعد خروج محمد صلاح من الملعب في مباراة أنغولا وما أتبعه بمغادرة اللاعب من معسكر المنتخب وعدم خوض مباراة جنوب السودان بحجة عدم الرغبة في اللعب على النجيل الاصطناعي.

ثم خرج محمد عبد المنعم الذي لم يشارك في مباراة أنغولا، بدوره للسبب ذاته، وامتد غياب اللاعبين عن مباراة جنوب أفريقيا الودية.

وأكد المصدر: «حسن أغلق باب الأزمات كلها، والباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المعسكر المقبل طبقاً للحالة الفنية لكل منهم».

وذكر أن الجهاز الفني للمنتخب ينتظر تحديد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة لمصير بطولة كأس السوبر المصرية قبل الاستقرار على برنامج المعسكر.

وكان من المقرر إقامة كأس السوبر المصرية في أبو ظبي في الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل بمشاركة أندية الزمالك وبيراميدز والمصري والأهلي، إلّا أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يؤكد الموعد النهائي وسط أنباء عن تراجع أبو ظبي عن استضافتها.

وأتم المصدر: «ننتظر القرار النهائي حول موعد المسابقة، وما إذا كانت رابطة الأندية ستضع مباريات بالدوري المحلي في حالة تأجيلها، وبناء على ذلك يعلن البرنامج الخاص بالمعسكر».

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنغولا ثم الفوز على جنوب السودان 5-0.

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