«أبطال أفريقيا»: السويحلي يصعق الترجي... والمريخ يسقط في غينيا

سجّل أيوب عياد هدف المباراة الوحيد في فوز السويحلي الليبي 1 - صفر على الترجي التونسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في مصراتة، الأحد.

وبدأ السويحلي المباراة بقوة، وفرض ضغطاً مبكراً على مرمى الترجي، حيث اضطر الحارس البشير بن سعيد إلى التدخل في الدقيقة الثانية لإبعاد كرة خطيرة من أميك باندا، قبل أن يسدد معاذ عيسى فوق المرمى في الدقيقة الخامسة.

وتواصلت محاولات أصحاب الأرض، إذ ارتطمت ركلة حرة نفّذها سيف جدور بالقائم، كما تألق بن سعيد في الدقيقة 25، وأبعد ضربة رأس خطيرة من كواسي سيبو، ليحافظ على شباك الترجي نظيفة خلال الشوط الأول.

وتراجع إيقاع اللعب مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يستعيد السويحلي المبادرة ويكثف هجماته، لينتزع ركلة جزاء نفّذها التونسي عياد بنجاح في الدقيقة 64 محرزاً هدف الفوز.

وحاول الترجي العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، وكاد يدرك التعادل في الدقيقة 85، عندما مرت تسديدة حازم المستوري بمحاذاة مرمى معاذ المنصوري حارس السويحلي، لتضيع على الفريق التونسي فرصة خطيرة لتعديل النتيجة.

ويحلّ السويحلي ضيفاً على الترجي في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

المريخ السوداني خسر أمام حوريا كوناكري الغيني (نادي المريخ)

وفي نفس الجولة، أصبح موقف المريخ السوداني من الصعود لمرحلة المجموعات ليس بالسهل.

وخسر المريخ صفر - 1 أمام مضيّفه حوريا كوناكري الغيني، الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ياخوبا جناجنا باري في الدقيقة 45، فيما أخفق الفريق السوداني في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليتأزم موقفه في لقاء الإياب، الذي يقام بملعبه.

وأصبح يتعين على المريخ الفوز بفارق هدفين في مباراة العودة من أجل مواصلة مشواره في البطولة، التي لا يزال يطمح للتتويج بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، بات يكفي حوريا كوناكري التعادل بأي نتيجة لاقتناص ورقة العبور لدور المجموعات في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.