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«الكونفدرالية الأفريقية»: الرجاء المغربي يخطف التعادل من واريورز النيجيري

الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)
الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)
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«الكونفدرالية الأفريقية»: الرجاء المغربي يخطف التعادل من واريورز النيجيري

الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)
الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)

تعادل الرجاء الرياضي المغربي 2 - 2 مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري في ذهاب دور 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب «ريمو ستارز» بمدينة إيكيني بولاية أوجون النيجيرية.

وتأخر الرجاء في النتيجة في الدقيقة السادسة، لكنه أدرك التعادل في الدقيقة 22، إثر هجمة سريعة من الجهة اليسرى قادها يونس الخطيب، الذي توغل داخل منطقة الجزاء ومرر كرة إلى المهاجم الأردني محمد أبو زريق شرارة، الذي وضعها بسهولة في المرمى.

وتقدم الرجاء في النتيجة عن طريق المهاجم ماتياس في الدقيقة 64، بعدما انطلق لمتابعة كرة عائدة باتجاه حارس المرمى من الجهة اليسرى، ونجح في الوصول إليها قبل الحارس، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسكنها المرمى الخالي.

لكن الفريق المغربي تلقى هدفاً في اللحظات الأخيرة ليتأجل الحسم لمباراة الإياب التي تقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الأسبوع المقبل.

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الرياضة رياضة عربية

«الكونفدرالية الأفريقية»: الرجاء المغربي يخطف التعادل من واريورز النيجيري

الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)
الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)
TT
TT

«الكونفدرالية الأفريقية»: الرجاء المغربي يخطف التعادل من واريورز النيجيري

الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)
الرجاء المغربي تعادل مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري (نادي الرجاء)

تعادل الرجاء الرياضي المغربي 2 - 2 مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري في ذهاب دور 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب «ريمو ستارز» بمدينة إيكيني بولاية أوجون النيجيرية.

وتأخر الرجاء في النتيجة في الدقيقة السادسة، لكنه أدرك التعادل في الدقيقة 22، إثر هجمة سريعة من الجهة اليسرى قادها يونس الخطيب، الذي توغل داخل منطقة الجزاء ومرر كرة إلى المهاجم الأردني محمد أبو زريق شرارة، الذي وضعها بسهولة في المرمى.

وتقدم الرجاء في النتيجة عن طريق المهاجم ماتياس في الدقيقة 64، بعدما انطلق لمتابعة كرة عائدة باتجاه حارس المرمى من الجهة اليسرى، ونجح في الوصول إليها قبل الحارس، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسكنها المرمى الخالي.

لكن الفريق المغربي تلقى هدفاً في اللحظات الأخيرة ليتأجل الحسم لمباراة الإياب التي تقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الأسبوع المقبل.

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الرياضة كرة القدم أخبار المغرب نيجيريا
الرياضة رياضة عربية

الشاب يونس إبراهيم لاعب برايتون ضمن حسابات «الفراعنة»

يونس إبراهيم يحتفل بفوز برايتون على كانو زالغيريس الليتواني (نادي برايتون)
يونس إبراهيم يحتفل بفوز برايتون على كانو زالغيريس الليتواني (نادي برايتون)
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الشاب يونس إبراهيم لاعب برايتون ضمن حسابات «الفراعنة»

يونس إبراهيم يحتفل بفوز برايتون على كانو زالغيريس الليتواني (نادي برايتون)
يونس إبراهيم يحتفل بفوز برايتون على كانو زالغيريس الليتواني (نادي برايتون)

يتابع المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن عن كثب ما يقدمه الشاب يونس إبراهيم لاعب خط الوسط المهاجم لفريق برايتون الإنجليزي، وفق ما قال مصدر بمنتخب «الفراعنة» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفت إبراهيم، المولود في أستراليا (البالغ 18 عاماً)، الأنظار بعدما تم تصعيده للفريق الأول لبرايتون هذا الموسم، قبل أن يشارك رسمياً أمام كانو زالغيريس الليتواني في مسابقة كونفرنس ليغ، حيث صنع هدفاً في الفوز برباعية نظيفة الخميس.

ويمكن لإبراهيم اللعب لأربع منتخبات مختلفة بفضل جنسية والديه وبلد مولده، وهي مصر والمغرب وإنجلترا وأستراليا، ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال لجنة المحترفين ذوي الأصول المصرية للإسراع في مخاطبة اللاعب.

وكشف المصدر: «يونس إبراهيم في حسابات حسام حسن لمعسكر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وربما يتم استدعاؤه بالفعل. ننتظر انتهاء اتحاد الكرة من الإجراءات القانونية المطلوبة، ونرغب في تكرار تجربة هيثم حسن».

وانضم هيثم حسن الذي يحمل الجنسيات المصرية والتونسية والفرنسية لمنتخب مصر الأول في مارس (آذار) الماضي قبل أن يشارك مع «الفراعنة» في كأس العالم ويظهر بمستوى مميز.

من ناحية أخرى، أكد المصدر أن حسام حسن لا يتحفظ على ضم أي لاعب في معسكر المنتخب المقبل، والذي يشهد خوض مصر مباراتين أمام مالاوي في القاهرة وليلنغوي في 11 و15 نوفمبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 التي تقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا.

وقال: «لا توجد أي أزمة مع أي لاعب في الوقت الحالي. المدير الفني لم يبد أي تحفظ على ضم أي لاعب لأسباب غير فنية».

وكان معسكر المنتخب السابق قد شهد عدة أزمات بعدما هاجم حسام حسن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ما دفع ناديه لإصدار بيان انتقد فيه مدرب المنتخب وطالب بالتحقيق معه، قبل أن يعود حسن ويبدي احترامه لقائد الفريق الأحمر.

كما ثارت أزمة أخرى بعد خروج محمد صلاح من الملعب في مباراة أنغولا وما أتبعه بمغادرة اللاعب من معسكر المنتخب وعدم خوض مباراة جنوب السودان بحجة عدم الرغبة في اللعب على النجيل الاصطناعي.

ثم خرج محمد عبد المنعم الذي لم يشارك في مباراة أنغولا، بدوره للسبب ذاته، وامتد غياب اللاعبين عن مباراة جنوب أفريقيا الودية.

وأكد المصدر: «حسن أغلق باب الأزمات كلها، والباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المعسكر المقبل طبقاً للحالة الفنية لكل منهم».

وذكر أن الجهاز الفني للمنتخب ينتظر تحديد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة لمصير بطولة كأس السوبر المصرية قبل الاستقرار على برنامج المعسكر.

وكان من المقرر إقامة كأس السوبر المصرية في أبو ظبي في الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل بمشاركة أندية الزمالك وبيراميدز والمصري والأهلي، إلّا أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يؤكد الموعد النهائي وسط أنباء عن تراجع أبو ظبي عن استضافتها.

وأتم المصدر: «ننتظر القرار النهائي حول موعد المسابقة، وما إذا كانت رابطة الأندية ستضع مباريات بالدوري المحلي في حالة تأجيلها، وبناء على ذلك يعلن البرنامج الخاص بالمعسكر».

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنغولا ثم الفوز على جنوب السودان 5-0.

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البحرين تستضيف الجولتين الثالثة والرابعة من «فورمولا 4»

بطولة «فورمولا 4 السعودية» تعود إلى البحرين (فورمولا 4)
بطولة «فورمولا 4 السعودية» تعود إلى البحرين (فورمولا 4)
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البحرين تستضيف الجولتين الثالثة والرابعة من «فورمولا 4»

بطولة «فورمولا 4 السعودية» تعود إلى البحرين (فورمولا 4)
بطولة «فورمولا 4 السعودية» تعود إلى البحرين (فورمولا 4)

تستضيف حلبة البحرين الدولية منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة «فورمولا 4 السعودية» لموسم 2026، خلال الفترة من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد إقامة الجولتين الافتتاحيتين على حلبة كورنيش جدة.

وتدخل البطولة، التي تقام للموسم الثالث مرحلة جديدة من المنافسات بمشاركة مجموعة من السائقين السعوديين والعرب والأجانب، في إطار البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات.

وشهدت الجولتان الأولى والثانية فوز السائقين آرتشي أوين ومارلون باير بسباقات ضمن منافسات البطولة، فيما حقق السعودي عبد الله كامل أفضل نتيجة للسائقين السعوديين حتى الآن، بعدما حل في المركز الثاني خلال الجولة الثانية.

ويشارك في البطولة السعوديان عبد الله كامل وفارس أورقنجي، إلى جانب الإماراتي زكريا دولة، والأردني حمزة الفايز، واللبناني جورج نصار، وعدد من السائقين الأجانب.

وتُقام منافسات الجولة الثالثة يوم 31 أكتوبر، بالتزامن مع سباقات «موتور مانيا تحدي الحلبة»، فيما تشهد الحلبة إقامة منافسات كأس «بي إم دبليو إم» في الأول من نوفمبر.

وتتواصل الفعاليات المصاحبة للجولة الرابعة بإقامة منافسات كأس السيارات الأميركية في الثالث من نوفمبر، على أن تُقام سباقات «موتور مانيا تحدي الحلبة» في اليوم التالي.

ويخوض السائقون المنافسات بسيارات موحدة من طراز «تاتوس تي 421 – أبارث فورمولا 4» من الجيل الثاني، وفق اللوائح الفنية المعتمدة للبطولة.

وتشهد البطولة كذلك مشاركة كوادر سعودية في المجالات الفنية والهندسية، تشمل مهندسين وميكانيكيين ومتدربين يعملون ضمن الفرق المشاركة، إلى جانب السائقين السعوديين المتنافسين على مراكز المقدمة.

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