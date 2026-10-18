«الكونفدرالية الأفريقية»: الرجاء المغربي يخطف التعادل من واريورز النيجيري

يتابع المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن عن كثب ما يقدمه الشاب يونس إبراهيم لاعب خط الوسط المهاجم لفريق برايتون الإنجليزي، وفق ما قال مصدر بمنتخب «الفراعنة» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفت إبراهيم، المولود في أستراليا (البالغ 18 عاماً)، الأنظار بعدما تم تصعيده للفريق الأول لبرايتون هذا الموسم، قبل أن يشارك رسمياً أمام كانو زالغيريس الليتواني في مسابقة كونفرنس ليغ، حيث صنع هدفاً في الفوز برباعية نظيفة الخميس.

ويمكن لإبراهيم اللعب لأربع منتخبات مختلفة بفضل جنسية والديه وبلد مولده، وهي مصر والمغرب وإنجلترا وأستراليا، ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال لجنة المحترفين ذوي الأصول المصرية للإسراع في مخاطبة اللاعب.

وكشف المصدر: «يونس إبراهيم في حسابات حسام حسن لمعسكر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وربما يتم استدعاؤه بالفعل. ننتظر انتهاء اتحاد الكرة من الإجراءات القانونية المطلوبة، ونرغب في تكرار تجربة هيثم حسن».

وانضم هيثم حسن الذي يحمل الجنسيات المصرية والتونسية والفرنسية لمنتخب مصر الأول في مارس (آذار) الماضي قبل أن يشارك مع «الفراعنة» في كأس العالم ويظهر بمستوى مميز.

من ناحية أخرى، أكد المصدر أن حسام حسن لا يتحفظ على ضم أي لاعب في معسكر المنتخب المقبل، والذي يشهد خوض مصر مباراتين أمام مالاوي في القاهرة وليلنغوي في 11 و15 نوفمبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 التي تقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا.

وقال: «لا توجد أي أزمة مع أي لاعب في الوقت الحالي. المدير الفني لم يبد أي تحفظ على ضم أي لاعب لأسباب غير فنية».

وكان معسكر المنتخب السابق قد شهد عدة أزمات بعدما هاجم حسام حسن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ما دفع ناديه لإصدار بيان انتقد فيه مدرب المنتخب وطالب بالتحقيق معه، قبل أن يعود حسن ويبدي احترامه لقائد الفريق الأحمر.

كما ثارت أزمة أخرى بعد خروج محمد صلاح من الملعب في مباراة أنغولا وما أتبعه بمغادرة اللاعب من معسكر المنتخب وعدم خوض مباراة جنوب السودان بحجة عدم الرغبة في اللعب على النجيل الاصطناعي.

ثم خرج محمد عبد المنعم الذي لم يشارك في مباراة أنغولا، بدوره للسبب ذاته، وامتد غياب اللاعبين عن مباراة جنوب أفريقيا الودية.

وأكد المصدر: «حسن أغلق باب الأزمات كلها، والباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المعسكر المقبل طبقاً للحالة الفنية لكل منهم».

وذكر أن الجهاز الفني للمنتخب ينتظر تحديد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة لمصير بطولة كأس السوبر المصرية قبل الاستقرار على برنامج المعسكر.

وكان من المقرر إقامة كأس السوبر المصرية في أبو ظبي في الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل بمشاركة أندية الزمالك وبيراميدز والمصري والأهلي، إلّا أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يؤكد الموعد النهائي وسط أنباء عن تراجع أبو ظبي عن استضافتها.

وأتم المصدر: «ننتظر القرار النهائي حول موعد المسابقة، وما إذا كانت رابطة الأندية ستضع مباريات بالدوري المحلي في حالة تأجيلها، وبناء على ذلك يعلن البرنامج الخاص بالمعسكر».

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنغولا ثم الفوز على جنوب السودان 5-0.