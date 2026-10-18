قطر تستعد لاستضافة بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الأحد، عن إقامة النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في قطر.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم من الاتحادات الخليجية الثمانية؛ حيث تُقام 15 مباراة على 3 استادات، هي استاد «حمد الكبير»، واستاد «حمد بن خليفة»، واستاد «سعود بن عبد الرحمن».

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب العراقي، حامل اللقب، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وعُمان والكويت، فيما تضم المجموعة الثانية المنتخب القطري، ممثل البلد المستضيف، إلى جانب منتخبات الإمارات والبحرين واليمن.

وتُقام مباريات البطولة على شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بإجراء عدد غير محدود من التبديلات. وفي حال انتهاء أي مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية بالتعادل بعد مرور 40 دقيقة يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة 30 أكتوبر، على استاد «حمد الكبير»، بلقاء يجمع المنتخب القطري وشقيقه المنتخب البحريني، فيما تُقام المباراة النهائية يوم الخميس 5 نوفمبر، على استاد «سعود بن عبد الرحمن».

وتُلعب مباريات «كأس الخليج لقدامى اللاعبين قطر 2026» خلال أيام الراحة في بطولة «كأس الخليج تحت 17 عاماً 2026»، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 4 نوفمبر.

كما يزخر موسم كرة القدم في قطر بعدد من البطولات المرتقبة، وفي مقدمتها بطولة «كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026»، التي تُقام خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر (كانون الأول)، في مجمع المسابقات بأسباير زون.